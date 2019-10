Elfering hat sein Amt am 1. Oktober 2019 angetreten. Er berichtet an den Bayer Group CIO Daniel Hartert und gehört dem weltweiten Bayer IT Leadership Team sowie dem Crop Science Executive Leadership Team an. Elferings Vorgänger Jim Swanson hat das UnternehmenUnternehmen zum 30. September verlassen. Vom Standort Saint Louis, Missouri (USA) aus wird der neue CIO zudem den Bereich Digital Transformation bei Crop Science sowie Business Services in den USA leiten.

"Ingo Elfering verfügt über langjährige Führungserfahrung und hat erfolgreich große strategische und innovative Veränderungsprogramme umgesetzt", kommentierte Liam Condon, Mitglied des Vorstands der Bayer AGBayer AG und Leiter der Division Crop Science. Bayer werde von seinen bisherigen Erfolgen, den Wandel in komplexen globalen Umgebungen voranzutreiben, profitieren.

"Ich bin begeistert von der digitalen Transformation in der Landwirtschaft und werde mit Bayer als dem führenden Unternehmen in diesem Bereich dazu beitragen, diese weiter vorantreiben", erklärte Elfering zu seiner Berufung.

Bevor der Manager 2018 bei Bayer einstieg, war er CIO und Innovation Officer bei Indivior (ehemals Reckitt Benckiser Pharmaceuticals) in Richmond, Virginia (USA). Führungserfahrung sammelte er auch bei GlaxoSmithKline, wo er unter anderem für disruptive Technologien und die Transformation in der Shared Services-Organisation verantwortlich war. Elfering studierte Wirtschaftsinformatik an der Universität Münster und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften & Künste in Dortmund.

Der Bayer-Konzern ist schwerpunktmäßig in den Life-Science-Bereichen GesundheitGesundheit und Ernährung tätig und beschäftigt weltweit rund 117.000 Mitarbeiter. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2018 bei 39,6 Milliarden Euro.