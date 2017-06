Die Autokonzerne DaimlerDaimler und BMWBMW planen eine unerwartet weitgehende Allianz ihrer Mobilitätsdienste. Unter anderem sollten die Mietwagentöchter Car2Go und DriveNow künftig unter einem gemeinsamen Markennamen operieren, berichtet das manager magazin in seiner neuesten Ausgabe. Die alten Marken würden wahrscheinlich wegfallen. Die Unternehmen wollten die Fusion möglichst bis Ende des dritten Quartals perfekt machen, heißt es in Kreisen der Konzerne. Die Gemeinschaftsfirma werde wahrscheinlich in Berlin, vielleicht aber auch in München sitzen. Offen sei vor allem noch, wie viel die eingebrachten Töchter wert seien.

BMW und Daimler verhandeln inzwischen etwa seit einem halben Jahr über die Fusion. Mit dem Zusammenschluss wollen die AutokonzerneAutokonzerne den Markt für Mobilitätsdienste insbesondere in Europa zügig besetzen. Konkurrenten wie der amerikanische Taxivermittler Uber und künftig vielleicht auch GoogleGoogle sollen es so hierzulande möglichst schwer haben. Nach den aktuellen Plänen wird Daimler auch den Taxivermittler Mytaxi und die Internetplattform Moovel in die Allianz einbringen. BMW betreibt unter anderem die Marken ParkNow (Parkplatzsuche und -vermietung) und ChargeNow (Aufladen von Elektroautos).

Der neue Verbund soll möglichst auch für zusätzliche Partner offengehalten werden. Anfragen anderer Autohersteller gebe es bereits, berichten Beteiligte. Streit gibt es bislang noch mit dem Pullacher Mietwagenkonzern SixtSixt. Dem börsennotierten Unternehmen gehören 50 Prozent von BMWs Carsharing-Tochter DriveNow; und Gründer Erich Sixt hat sich öffentlich gegen die Fusionspläne gestellt. Inzwischen heißt es im Sixt-Umfeld aber, der BMW-Partner könne sich auch eine Beteiligung an der gesamten Mobilitätsallianz vorstellen. Den möglichen Wert von DriveNow taxiert Teilhaber Sixt analog einer Analystenstudie von M. M. Warburg auf 480 Millionen Euro. (rs)