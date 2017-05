Der Nürnberger Marktforscher GfKGfK will bis Ende 2018 seine bisherigen drei Nürnberger RechenzentrenRechenzentren in Equinix International Business-Exchange-Rechenzentren (IBX) in Frankfurt am Main überführenüberführen. Es handelt sich dabei um mehr als 3000 GfK-Server.

Für GfK ist es nach eigenen Angaben das größte IT-Infrastrukturprojekt der Firmengeschichte. Ein abteilungsübergreifendes GfK-Projektteam aus rund 20 Experten bereitet das Projekt "Move Assets To Cloud Hub" (MATCH) seit Oktober 2016 vor, von Equinix sind rund 30 Mitarbeiter beteiligt.

300 Geschäftsanwendungen

Für den mehrere tausende Terabyte großen Datenstrom aus mehr als 300 Geschäftsanwendungen von GfK sollen auf einer Fläche von 500 Quadratmetern über 200 Serverschränke aufgestellt werden, die durch rund 1000 Datenkabel mit einer Gesamtlänge von 20 Kilometern verbunden sind.

Equinix soll GfK sofort verfügbare, effiziente und sichere Verbindungen zu Netzwerken, Cloud-Anbietern und Kunden sowie Geschäftspartnern ermöglichen. Die ständige und schnelle Verfügbarkeit von Daten sowie hohe Sicherheitsstandards gehörten zu den wichtigsten Kundenanforderungen von GfK.

Bei der Überführung und im Betrieb kann GfK Smart Hands den Equinix-Service vor Ort nutzen. Dieser umfasst die Unterstützung durch IBX-Techniker beim Remote Management sowie bei der Fehlersuche und bei Installationen.

Datenverkehr wird von Frankfurt aus gesteuert

Der gesamte Datenverkehr von GfK im Raum MEA soll bis 2018 über die Equinix- (IBX) Rechenzentren gesteuert werden. Der Datenverkehr von GfK wird fortan in Frankfurt eingebunden. Die Wahl des Standorts beruhe, so GfK, auf der "hervorragenden technischen Infrastruktur, die es zu den führenden Standorten für moderne Rechenzentren in Europa" mache. Zahlreichen anderen Großunternehmen biete die Stadt bereits heute sichere, zuverlässige und Compliance-konforme Colocation-Services.