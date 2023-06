Zum 1. Juli 2023 übernimmt Gülay Stelzmüllner die Rolle des Chief Technology Officer - Area 4 im Vorstand der Allianz Technology. Sie berichtet künftig an CEO Agostino Ferrara. Die Diplominformatikerin, die seit April 2022 als CIO agierte, löst Giovanni Paolo Bruno ab, der dem zehnköpfigen Vorstandsgremium als COO erhalten bleibt. Neuer CIO wird Nicola Bosisio mit Berichtslinie zu COO Bruno.

17 Jahre bei Siemens

Stelzmüllner verfügt über eine langjährige Berufserfahrung in der Elektro- und Elektronikindustrie. Sie war unter anderem mehr als 17 Jahre bei Siemens, zuletzt als Global Head of IT Connectivity Services. Zur Allianz Technology kam Stelzmüllner im April 2020, wo sie als Head of AGN International Project Management startete. Zwei Jahre später stieg sie zur CIO der IT-Tochter des VersicherungskonzernsVersicherungskonzerns auf. Die IT-Managerin bringt umfassende Kompetenzen in den Bereichen Geschäftsprozesse, ITIL, Geschäftsprozessverbesserung, IT-Service-Management und IT-Strategie mit.

In ihrer neuen Rolle als CTO ist Stelzmüllner für Allianz Technology-Gesellschaften in mehreren Ländern zuständig. Dazu gehören die jeweiligen Head of IT Laurent Cabrit, Alain Theys, Serap Keskin, Philippe Thibault, Samira Aidouni und Evren Ayorak. Die Managerin freut sich auf ihre neue Aufgabe: "Was mich an der Rolle des CTO besonders antreibt, ist die Möglichkeit, einen Mehrwert für das Geschäft zu erzeugen und einen positiven Impact generieren zu können."

Allianz Technology

Die Allianz Technology mit Sitz in München beschäftigt rund 13.750 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist der interne IT-Dienstleister der Allianz, wobei der IT-Demand definiert wird durch die Anforderungen der Geschäftsbereiche in Abstimmung mit dem IT-Ressort der Allianz GruppeAllianz Gruppe (H4). Der Bereich IT-Supply liegt in der Verantwortung der Allianz Technology.

Der IT-Dienstleister agiert dabei als Operating Entity mit eigenem Vorstand: Agostino Ferrara (CEO), Andrea Pettinelli (CFO), Giovanni Paolo Bruno (COO), Arne Benzin (CPO), Jordi Balcells (Vertical Application Area 1), Alexander Heinrich (Vertical Application Area 2), Fabrizio Salvatore (Infrastructure & Information SecuritySecurity), Axel Schell (CTO Area 1), Marius Eugler (CTO Area 2), Ian Frederick Briggs (CTO Area 3) und Gülay Stelzmüllner (CTO Area 4).