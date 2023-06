Der niederländische Unterwäschehändler Hunkemöller will seine Omni-Channel-Strategie vorantreiben und das Kundenerlebnis verbessern. Dazu ist das Unternehmen eine Partnerschaft mit GoogleGoogle Cloud eingegangen. Das Management setzt zudem auf das Migrationsprogramm RISE with SAPSAP, um SAP-Workloads und IT-Infrastruktur von der bisherigen On-premises-Landschaft auf eine Cloud-PlattformCloud-Plattform zu verlagern.

Das erklärte Ziel des Händlers ist ein datengetriebener Ansatz in der Kundeninteraktion. Über Daten- und Analysefunktionen wie Looker, BigQuery und Vertex AI aus dem Cloud-Angebot von Google will Hunkemöller seine Kundschaft genauer segmentieren und ansprechen. Dabei sollen lokale Datenschutzbestimmungen beachtet werden.

Beispielsweise will der Unterwäschehändler anhand der Daten registrierter Nutzer die richtige Größe vorschlagen. Als Basis dienen gesammelte Informationen aus der Kaufhistorie und den Vorlieben. Davon verspricht sich Hunkemöller weniger Retouren, schlankerer Prozesse sowie ein besseres Omni-Channel-Erlebnis für Kundinnen und Kunden.

Daneben sollen mit dem Cloud-Einsatz die Kosten sinken. Der Händler will sein Geschäft zudem einfacher skalieren können und zukunftssicher aufstellen. Dazu konsolidiert Hunkemöller unter anderem IT-Workloads verschiedener Standorte in der Cloud. So sollen sich auch Daten besser auswerten lassen.

"Die Entwicklungen im Einzelhandel verlaufen mit Lichtgeschwindigkeit, und wir wollen ein Marktführer sein, wenn es um digitale Anwendungen und die Nutzung von Daten für ein besseres Kundenerlebnis und den Betrieb des Unternehmens geht", sagt Gordon Smit, Global IT Director bei Hunkemöller. "Wir haben intensiv mit Experten von Google Cloud und Partnern zusammengearbeitet, um den Plan für die Cloud-Migration umzusetzen."

Hunkemöller hat seinen Hauptsitz in Hilversum in den Niederlanden. Der Händler betreibt mehr als 850 Standorte und 15 Webshops über Niederlassungen in 23 Ländern. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen 7.400 Menschen.

Hunkemöller | Cloud-Migration

Branche: Einzelhandel

Use Case: SAP-Systeme in die Cloud verlagern für bessere Kundenansprache und Skalierung des Business

Lösung: Migration der On-premises-SAP-Systeme in die Google Cloud, KonsolidierungKonsolidierung von Datensilos und Nutzung von Analyse-Tools

Produkte: RISE with SAP, Cloud-native Analyse-Tools wie Looker, BigQuery und Vertex AI

Dienstleister: Google Cloud