In Niederpöcking am Starnberger See hat die Imaging Service AG ihren Sitz. Das Unternehmen bietet Krankenhäusern und Ärzten Services im Bereich Teleradiologie an. Dies sind Röntgenuntersuchungen durch einen Arzt, der aber nicht vor Ort die Analyse vornimmt. Die Bilddaten werden stattdessen an ein externes Befundzentrum übermittelt.

Für die Kommunikation der Fachleute, die an diesem Prozess beteiligt sind, und für die Übermittlung der digitalen Patientendaten nutzte Imaging Service bislang eine IndividualsoftwareIndividualsoftware. Doch diese war veraltet und musste ersetzt werden.

Flexible Plattform statt Individualsoftware

Die Bayern entschieden sich für die Case-Management-Plattform Consol CM des Münchner IT-Dienstleisters Consol Software. Damit können Nutzer Prozesse digitalisieren und automatisieren. Um dies zu beschleunigen, hat Consol eine Reihe von schlüsselfertigen Modulen entwickelt.

Daher konnte der Anbieter eine maßgeschneiderte LösungLösung bereitstellen - ohne Neuentwicklung einer Individualsoftware. Consol passte sowohl die Konfiguration als auch die Benutzerschnittstelle der Plattform an die Anforderungen der Imaging Service AG an.

Kommunikation über Portal

Die Kommunikation läuft nun über ein "Telemacs"-Portal - von der Anfrage nach einer Untersuchung bis zur Bereitstellung des klinischen Befundes. Hat ein Vorgang eine bestimmte Phase erreicht, erhalten die involvierten Fachleute eine telefonische Benachrichtigung. Technisch umgesetzt wurde diese Funktion mittels einer REST-Schnittstelle.

Ein zentraler Vorteil der neuen Anwendung ist die Prozessoptimierung. Der Ablauf jedes Falles lässt sich exakt nachverfolgen. Das war bei der Vorgängerlösung und Prozessen nicht möglich, zumal diese oft noch auf Fax-Dokumenten basierten. Auch für Krankenhäuser und Praxen ohne eigene Radiologieabteilung liegt der Nutzen auf der Hand: Auch sie können ihren Patienten nun radiologische Untersuchungen anbieten.

Digitalisierung vorangetrieben

"Mit der Neukonzeption der Plattform lassen sich unsere Anforderungen nun flexibel umsetzen und unsere Prozesse digital abbilden", betont Dr. Matthias Matzko, Vorstand der Imaging Service AG. Das Unternehmen und seine Kunden haben somit dank der Lösung einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht.

Aufgrund der Flexibilität und Skalierbarkeit von Consol CM sind weitere Ausbaupläne in der Diskussion. So prüft Imaging Service, die Plattform auch als Sales- und Service-Anwendung zu verwenden.

Imaging Service | Case-Management

Branche: Services im Bereich Telemedizin

Use Case: Lösung für den Informationsaustausch und die Optimierung von Prozessen bei teleradiologischen Untersuchungen

Lösung: Case-Management-Plattform Consol CM

Partner: Consol Software