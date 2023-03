In Zeiten von HomeofficeHomeoffice und Online-Meetings scheint es nicht wichtig zu sein, wie unsere Kleidung aussieht? Weit gefehlt! Auch online oder während einer Videokonferenz spürt Ihr Gegenüber, wie sicher und kompetent Sie sich fühlen. Dabei spielen die Kleidung und das Gefühl, das sie einem selbst gibt, eine große Rolle. In Jogginghose und Wohlfühlklamotten eine Online-Präsentation oder gar Vertragsverhandlungen durchzustehen, ist anstrengend und oft nicht überzeugend.

Verkaufen Sie dann noch qualitativ hochwertige Produkte und sprechen dies explizit an, sollte auch Ihr Outfit danach aussehen. Nicht nur Ihre Kleidung, sondern auch Ihre Accessoires sollten diese Aussage unterstützen.

In zahlreichen Studien belegt ist die Tatsache, dass wir Menschen sympathisch finden, die uns ähnlich sehen. Warum also nicht dieses Wissen nutzen und uns mit der Kleidung - in Maßen - an unser Gegenüber anpassen? Das wirkt manchmal besser als alle Argumente.

Bleiben Sie Ihrem Stil treu

Sind Sie der modisch-trendige Typ, sportlich oder eher konservativ gekleidet? Egal wofür Sie sich entschieden haben: Das Bild, das Sie abgeben, sollte stimmig sein, mit dem was Sie beruflich machen. Gerade die Kleidung ist Ausdruck Ihrer Persönlichkeit. In einigen Situation des Berufslebens ist zu viel Persönlichkeit allerdings fehl am Platze und man sollte sich dann lieber die Frage stellen, vertrete ich gerade mich oder bin ich im Namen meines Unternehmens unterwegs?

Wir haben ein paar Stiltipps für Frauen und Männer zusammengestellt, die Ihnen Orientierung geben können:

Stiltipps für Frauen

1. Mäntel sollten länger als der Rocksaum sein. Ist das nicht möglich, tragen Sie einen Mantel oder eine Jacke, der oder die deutlich (>10 cm) kürzer ist als der Rock.

2. Wählen Sie einen Stoff für Kostüm oder Anzug aus, der nicht schnell knittert und prüfen Sie beim Kauf, ob sich der Stoff schnell wieder glättet.

3. Verzichten Sie auf verspielte und kindliche Accessoires im Business.

4. Überprüfen Sie Ihren Kleiderstil dahingehend, ob er mit der Kernaussage des Unternehmens, für das Sie arbeiten, übereinstimmt.

5. Erfüllen Sie in Ihrer Kleiderwahl mehr als nur "die Pflicht" - Sorgsamkeit bei Frisur, Make-up und Accessoires zahlen sich aus.

6. Der Blusenkragen wird klassischerweise unter dem Blazer getragen. Um einen zu harten Kontrast im Winter zwischen Anzug und (blassem) Gesicht zu vermeiden, kann der Kragen aber auch über dem Blazer getragen werden.

7. Arbeiten Sie bei der Wahl Ihrer Garderobe mit Ton-in-Ton-Kombinationen (das heißt ohne große Kontraste). So fallen kräftige Körperpartien weniger auf.

8. Je dunkler Sie die Farbe Ihres Outfits wählen, desto seriöser wirken Sie.

9. Die Farbe, die Ihren Typ unterstreicht, sollte möglichst in der Nähe Ihres Gesichts sein (zum Beispiel Bluse oder Tuch).

Knitterfreier Stoff

Wählen Sie einen Stoff für Kostüm oder Anzug aus, der nicht schnell knittert. Prüfen Sie beim Kauf, ob sich der Stoff schnell wieder glättet. Mantellänge

Mäntel sollten länger als der Rocksaum sein. Ist das nicht möglich, tragen Sie einen Mantel/Jacke, die deutlich (über zehn Zentimeter) kürzer ist als der Rock. Schmuck

Kombinieren Sie nie Modeschmuck mit echtem Schmuck! Weniger ist mehr: Eine schlichte, dezente Goldkette ist perfekt für den Business-Look. Accessoires

Denken Sie an Ihre Außenwirkung! Faustregel: Verzichten Sie auf verspielte und kindliche Accessoires im Business. Ein Seidentuch schützt nicht nur vor Klimaanlagen, sondern auch vor Blicken in den Ausschnitt. Aber bitte keine dicken Wollschals zum Büro-Outfit tragen, auch wenn Schals derzeit Trend sind. Ihr Kleidungsstil muss zum Unternehmen passen

Überprüfen Sie Ihren Kleiderstil dahingehend, ob er mit der Kernaussage des Unternehmens, für das Sie arbeiten, übereinstimmt. Gesamteindruck

Erfüllen Sie in Ihrer Kleiderwahl mehr als nur "die Pflicht"! Sorgsamkeit bei Frisur, Make-up und Accessoires zahlen sich aus. Blusenkragen

Der Blusenkragen wird normalerweise unter dem Blazer getragen. Um einen zu harten Kontrast im Winter zwischen Anzug und (blassem) Gesicht zu vermeiden, kann der Kragen aber auch über dem Blazer getragen werden. Ton in Ton

Arbeiten Sie bei der Wahl Ihrer Garderobe mit Ton-in-Ton-Kombinationen. Das heißt - zumindest im Business: ohne große Kontraste. So fallen kräftige Körperpartien weniger auf. Dunkle Farbtöne

Je dunkler Sie die Farbe Ihres Outfits wählen, desto seriöser wirken Sie. Ihren Typ unterstreichen

Die Farbe, die Ihren Typ unterstreicht, sollte möglichst in der Nähe Ihres Gesichts sein (z. B. Bluse oder Tuch).

Stiltipps für Männer

1. Über einem Kurzarmhemd wird NIE ein Sakko getragen.

2. Ein gutes Hemd ist in der Regel zu mindestens 80 Prozent aus Baumwolle, möglichst einfarbig und ohne Brusttasche.

3. Unter gemusterten Anzügen (Nadelstreifen zum Beispiel) werden bitte nur einfarbige Hemden getragen.

4. Achten Sie darauf, dass der Kragen des Unterhemds nie sichtbar ist - auch nicht, wenn Sie das Hemd etwas aufknöpfen.

5. Krawatten sind derzeit nicht angesagt, dafür wird vermehrt das Einstecktuch als Stilelement eingesetzt.

6. Setzen Sie beim Dresscode "business casual" möglichst nur ein modisches Teil ein, der Rest bleibt "business".

7. Typische moderne Accessoires bei Herren sind etwa Crossbody-Taschen oder bei Frauen auch der Shopper.

8. Sneaker sind heute im Business möglich, achten Sie aber auf hochwertige und gepflegte Varianten und wählen Sie im Business eine schlichte Farbe.

9. Orientieren Sie sich bei Ihrer Wahl des Outfits an der Masse und nicht am Paradiesvogel des Unternehmens. Demonstrieren Sie Zusammengehörigkeit anstatt Individualität. (kf)

Mehr zum Thema Kleidung:

Was heißt "Business casual" für Damen?