An prominenten Unterstützern mangelt es der neugegründeten Cofinity-X GmbH mit Sitz in Köln nicht. Zu den Gründungsmitgliedern des Joint Ventures zählen BASFBASF, BMWBMW, HenkelHenkel, Mercedes-BenzMercedes-Benz, SAPSAP, SchaefflerSchaeffler, SiemensSiemens, T-SystemsT-Systems, VolkswagenVolkswagen sowie ZFZF. Ziel des Joint Venture ist es, ein EU-weites offenes Cloud-ÖkosystemCloud-Ökosystem für den Datenaustausch und digitale Dienstleistungen aufzubauen und zu betreiben. Dabei soll der Cofinity-X-Markplatz auf den Catena-X- und Gaia-X-Prinzipien basieren.

Erst im Sommer 2022 hatten die deutschen Autobauer und ihre Partner vom Bundeskartellamt grünes Licht für den Aufbau eines offenen, kollaborativen Datenökosystem auf Basis von Gaia-XGaia-X und Catena-X erhalten, um so standardisiertes Datennetzwerk entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu realisieren. Damit verbunden ist gleichzeitig die Hoffnung, zu resilienteren und transparenten Lieferketten zu kommen.

Abkehr von AWS, Microsoft und Google?

Eine Idee, die von vielen Skeptikern eher in Bereich Science-Fiction verordnet wurde, da alle großen Player bislang auch am Aufbau eigener Industrial Clouds in Kooperation mit den großen Hyperscalern wie AWS, Microsoft und Google arbeiteten. Mit der Gründung von Cofinity-X scheint die Catena-X-Idee einer eigenen Plattformökonomie nun konkrete Form anzunehmen. Glaubt man den Verlautbarungen der Gründungsmitglieder, dann wird Cofinity-X bereits Ende April 2023 mit ersten Produkten und Dienstleistungen an den Start gehen.

Das Portfolio

Dabei sieht das Produktportfolio vier zentrale Produkt- und Dienstleistungsangebote vor:

Open Marketplace

Ein offener Marktplatz soll eine effiziente Vermittlung von Netzwerkteilnehmern sicherstellen. Die dort von Cofinity-X und weiteren Partnern angebotenen Produkte und Dienstleistungen sollen die Teilnahme am Datenökosystem Catena-X ermöglichen. Alle angebotenen Anwendungen, so der Anspruch, werden mit den Datenaustauschprinzipien von Catena-X und Gaia-X konform sein.

Data Exchange

Der Datenaustausch zwischen den beteiligten Firmen basiert auf der Grundlage souveräner, sicherer und standardisierter Prinzipien und ohne Lock-in-Effekt auf die Geschäftsanwendungen. Dabei behält jeder Partner zu jedem Zeitpunkt vollständige Kontrolle über seine Daten.

Federated- and Shared Services

Föderierte Dienste ermöglichen den Datenaustausch der angebotenen Applikationen auf dem Marktplatz in einem interoperablen Open-Source-Ansatz.

Onboarding Services

Onboarding Services helfen bei der Einführung des Catena-X Datenökosystems und unterstützen die Verknüpfung aller Akteure entlang der automobilen Wertschöpfungsketten.