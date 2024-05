Jürgen-Hendrik Kuhn bleibt der Finanzbranche treu. Nach über zweieinhalb Jahren als IT-Chef der HSBCHSBC Germany wechselte er zum 1. April 2024 in ein Doppelmandat als CIO der FNZ Bank und der Fondsdepot Bank. Er berichtet an die jeweiligen CEOs der Geldinstitute Peter Karst von FNZ und Philip Laucks von Fondsdepot.

Zu seinen Aufgaben gehört, die Integration der beiden BankenBanken zu planen und umzusetzen. FNZ hatte Fondsdepot Anfang 2023 übernommen. Zudem soll er mithilfe der Technologie der FNZ Gruppe das Business der Bank beim Wachsen unterstützen.

Für mehr News, Personalien und Hintergründe aus der CIO-Community, abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter.

Darüber hinaus gilt es für Kuhn, die Feststellungen einer turnusmäßigen §44-Prüfung zum Thema Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) abzuarbeiten. Solche Sonderprüfungen führt die BaFin regelmäßig aufgrund gesetzlicher Vorgaben durch.

Kuhn bringt Einiges an Erfahrung in seine neue Rolle mit. Vor der IT-Leitung von HSBC Germany war er beim Finanzdienstleister Alter Domus als CTO und Mitglied der Geschäftsführung aktiv. Seine Sporen hat er sich bei den IT-Beratungsgesellschaften Alvarez & Marsal, McKinsey und Accenture verdient. Dort unterstützte er Kunden dabei, ihre IT-Strategie auszugestalten und umzusetzen sowie bei der Integration von Akquisitionen.

Gereizt an seiner Position hat Kuhn das digitale Angebot seines neuen Arbeitgebers: "In meinen Augen erleben wir hier eine der derzeit interessantesten strategischen Transformationen im europäischen Bankensektor. Diese Transformation mitgestalten zu dürfen, hat mich sehr für meinen Wechsel zu FNZ motiviert."

Sie haben Informationen zu Jobwechseln in der CIO-Community? Dann schreiben Sie uns an via: info@cio.de

Darüber hinaus sei für den Manager ausschlaggebend gewesen, dass Technologie die DNA seines neuen Arbeitgebers ist. Kuhn: "Die Rolle des CIO ist bei beiden Banken in der Geschäftsleitung angesiedelt, um die Bedeutung des Ressorts IT zu unterstreichen."

FNZ mit Hauptsitz in Aschheim in Bayern ist ein globaler Plattformanbieter im Bereich des Vermögensmanagements. Das Unternehmen beschäftigt zirka 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 30 Ländern.