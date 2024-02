Karsten RösenerKarsten Rösener bleibt der LebensmittelbrancheLebensmittelbranche treu. Zum 1. Februar 2024 wechselte er als Chief Digital Officer und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung zur Haus Cramer Gruppe. Die Stelle wurde neu geschaffen. Rösener berichtet an Helmut Hörz, CEO und CFO der Haus Cramer Gruppe.

"Als neuer Chief Digital Officer freue ich mich darauf, meine umfangreichen Erfahrungen in der IT-Branche, im SAP-Bereich und der Nahrungsmittelindustrie zu nutzen, um die Digitalisierung und Transformation der Warsteiner-Gruppe aktiv voranzutreiben," sagt Rösener gegenüber CIO. Hörz ergänzt: "Ich freue mich, mit Herrn Rösener einen versierten CDO in unserem Team zu begrüßen, der ab Februar neue Impulse in unserer IT-Abteilung setzt und unser Unternehmen unter anderem im Bereich der Digitalisierung maßgeblich vorantreiben wird."

Für mehr News, Hintergründe und Deep Dives aus der CIO-Community, abonnieren Sie unsere Newsletter.

Rösener fokussiert seine Aufgaben darauf, innovative IT-Projekte zu entwickeln und umzusetzen, die einen signifikanten Wertbeitrag für das Unternehmen leisten. Die Schlagworte lauten Digitalisierung und Automatisierung sowie Digitale Transformation. Auch das Trendthema künstliche Intelligenz (KI) steht auf der Agenda des Managers. Er soll KI in der Warsteiner-Gruppe nutzbar machen.

Rösener bringt rund 25 Jahre Erfahrung in IT-Führungspositionen mit. Zuletzt verantwortete der 54-Jährige als CDO seit 2016 unter anderem die Digitalisierung, den IT-Transformationsprozess und die Organisationsentwicklung der Ostfriesischen Tee Gesellschaft, einem Teil der Laurens Spethmann Holding. In dieser Rolle schaffte es der studierte Maschinenbauer 2021 beim Wettbewerb "CIO des Jahres" auf den 3. Platz in der Kategorie Mittelstand. Die Jury honorierte damals die Migration auf SAP S/4HANA unter Röseners Leitung.

Die Großbrauerei Haus Cramer Gruppe bündelt unter ihrem Dach diverse Marken wie Warsteiner, König Ludwig, Herforder und Paderborner. Sie beschäftigt zirka 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.