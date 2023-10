Wer in Ortschaften auf dem Land Lebensmittel einkaufen möchte, ist meist auf das Auto angewiesen. Denn der nächste Supermarkt ist oft mehrere Kilometer weit entfernt. Für den Einkauf zwischendurch testet der Lieferservice Liefermichel daher ein nachhaltigeres Konzept: den TransportTransport von Lebensmitteln mittels Drohne und Lastenfahrrad. An dem Feldversuch nehmen die Einwohner zweier Ortsteile von Michelstadt teil, einer Kleinstadt im Odenwald.

Online bestellen - per Rad und Drohne liefern

Der Testlauf erfolgt im Rahmen des ForschungsprojektsForschungsprojekts Drolex (Drohnen-Lastenrad-Express-Belieferung) des Drohnenherstellers Wingcopter und der Frankfurt University of Applied Sciences. Partner sind der Einzelhändler ReweRewe, VodafoneVodafone und die Stadt Michelstadt. Die Lastenfahrräder stellt Riese & Müller zur Verfügung.

Bestellen können Kunden über die Online-Plattform von Liefermichel. Dort geben sie zudem den gewünschten Lieferzeitpunkt an. Mitarbeiter im Rewe-Center in Michelstadt stellen die Sendung zusammen. Sie wird dann mit E-Lastenfahrrädern zum Startort transportiert. Dort übernimmt eine elektrische Lieferdrohne von Wingcopter die bis zu vier Kilogramm schweren Lieferboxen. Die "letzte Meile" vom Landepunkt zum Kunden wird erneut mit dem Fahrrad bewältigt.

In sieben Minuten am Ziel

Robert Zores, Chief Digital Innovation Officer bei Rewe Digital, sagt zum Start des Projekts: "Wir beschäftigen uns im Bereich Research & Innovations schon seit Jahren mit dem Thema autonome Mobilität und haben stets ein Ziel vor Augen: das Einkaufen bequem und einfach zu gestalten. Wir freuen uns, neben zahlreichen Projekten im urbanen Raum auch Angebote im ländlichen Raum zu testen."

Die DrohnenDrohnen fliegen in einer Höhe von 100 Metern und erreichen die zehn Kilometer entfernten Orte in etwa sieben Minuten. Die Fluggeräte arbeiten autonom und nutzen eine vorprogrammierte Route. Den aktuellen Standort ermitteln sie in Echtzeit mithilfe des Mobilfunknetzes von Vodafone. Diese Daten werden in Echtzeit an eine Kontrollstation am Boden übertragen.

"Wir freuen uns, dass das Drolex-Team für den Flugbetrieb der Liefermichel-Drohne auf das Mobilfunk-Netz von Vodafone setzt - und damit unterstreicht, welche entscheidende Rolle die Mobilfunk-Technologie für den kommerziellen Drohnenflug hat", sagt Michael Reinartz, Innovations-Chef von Vodafone Deutschland. "Denn insbesondere über weitere Distanzen bietet nur das reaktionsschnelle Mobilfunk-Netz die nötige Sicherheit, um automatisierte Drohnenflüge und damit innovative Anwendungen zu ermöglichen."

Rewe / Liefermichel | Lebensmittel per Drohne

Branche: EinzelhandelEinzelhandel

Use Case: Belieferung abgelegener Orte mit Lebensmitteln

Lösung: Einsatz von Drohnen und Lastenfahrrädern

Partner: Drolex, Vodafone, Rewe, Riese & Müller, Stadt Michelstadt,