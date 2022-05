Am 1. Mai 2022 begann das neue Mandat von Khaled Bagban: Der erfahrene Manager tritt die neu geschaffene Stelle des Global Chief Digital and Information Officer (CDIO) beim Duisburger Stahlhändler KlöcknerKlöckner & Co an. Zudem leitet er in der Position des Chief Executive Officer (CEO) kloeckner.i die Geschicke der Digitaltochter. Claudia Bertram-Kretzberg, die seit Oktober 2019 CIO war, hat das Unternehmen verlassen.