So integrieren Sie eine KI-Compliance-Strategie in Ihr QMS Identifizieren Sie die relevanten Compliance-Anforderungen und Risiken Ihrer KI. Dazu gehören z. B. Datenschutz, Fairness, Transparenz und Erklärbarkeit der Systeme. Passen Sie Ihre QMS-Prozesse an, um diese Compliance-Anforderungen zu berücksichtigen. Dazu gehören z.B. Risikoanalysen, Testverfahren und Überwachungsmaßnahmen. Nutzen Sie die Integrationsmöglichkeiten von OneTrust, um Compliance-Daten aus KI-Systemen zu erfassen und in Ihr QMS zu übernehmen. OneTrust bietet dafür eine Vielzahl von Schnittstellen zu gängigen Plattformen. Automatisieren Sie so weit wie möglich die Compliance-Überwachung und -Berichterstattung für KI-Systeme, um die Effizienz zu steigern und Fehler zu vermeiden. OneTrust unterstützt dabei mit vorgefertigten Integrations-Lösungen für gängige Compliance-Frameworks wie ISO 27001 oder SOC 2. Schulen Sie Ihr Personal in Bezug auf die Compliance-Anforderungen für KI und binden Sie diese in Ihre QMS-Prozesse ein. Nur so kann eine effektive Kontrolle und Überwachung sichergestellt werden.