In den vergangenen Jahren hat PwC Strategy& an dieser Stelle regelmäßig die zentralen Trends für das neue Jahr aus Sicht der CIOs dargelegt. Dieses Jahr jedoch treten einzelne Themen mit einer bisher unerreichten Dominanz in den Vordergrund. Bereits im November 2022, vor dem Start von ChatGPT, stellten wir die neun bedeutendsten Trends für CIOs vor.

Zwei davon hoben sich bereits damals besonders hervor: "IT-Kosteneffizienz" wurde als kritischer Trend im Kernbereich der IT identifiziert, während "KI der nächsten Generation" als der führende Innovationstrend benannt wurde. Im Jahr 2024 avanciert der CIO zum strategischen Wegbereiter, der nicht nur technologische Innovationen vorantreibt, sondern maßgeblich zur Steigerung der unternehmerischen Gesamtleistung beiträgt. Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz (KI) wird dabei eine zentrale Rolle spielen.

Die digitale Transformation durch Künstliche Intelligenz (KI) prägt die strategische Agenda von Unternehmen weltweit. Mit dem Aufkommen leistungsfähiger, generativer KI-Algorithmen, symbolisiert durch den Erfolg von Technologien wie ChatGPT, erleben wir eine beschleunigte Innovationsdynamik. Diese Entwicklung führt uns in eine Ära der - einer umfassenden Neugestaltung von Geschäftsmodellen, Produktangeboten und Prozessen durch KI.

In diesem Kontext erweitert sich die Rolle der CIOs über die traditionelle IT-Leitung hinaus. Sie werden zu zentralen Akteuren, die nicht nur technologische Innovationen vorantreiben, sondern auch maßgeblich die strategische Geschäftstransformation gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, ergeben sich für das Jahr 2024 klare Prioritäten:

Strategische Entwicklung von KI-Fähigkeiten ("AI Capabilities")

Unsere Studie "The Impact of (Generative) AI" zeigt, dass der Wert von KI-Anwendungen in Unternehmen stark konzentriert ist. In nahezu allen Branchen stammen mehr als die Hälfte des durch KI generierten Mehrwerts aus nur wenigen Anwendungsfällen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines fokussierten Ansatzes zur Wertschöpfung durch KI.

In einigen Industrien wie Versicherungen, Transport und Logistik sowie Versorgungsunternehmen, wird der Mehrwert hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen generiert. In anderen Branchen wie dem Luxusgüter-, Bekleidungs- und Pharmasektor, spielt hingegen die Umsatzsteigerung durch KI eine größere Rolle. Diese Erkenntnisse sind für CIOs von entscheidender Bedeutung, um die Geschäftsmodell-Innovation gezielt voranzutreiben.

CIOs müssen diese branchenspezifischen Unterschiede erkennen und die KI-Strategie ihres Unternehmens entsprechend anpassen. Die Unterstützung der Geschäftsbereiche bei der Identifikation und Implementierung der wertstärksten KI-Anwendungsfälle wird zu einer Schlüsselaufgabe. Es gilt, Anwendungsfälle zu entwickeln und zu priorisieren sowie die erforderlichen Kompetenzen und Technologien zu identifizieren und zu implementieren.

Bei der Implementierung dieser Fähigkeiten liegt es in der Verantwortung des CIOs, ethische und rechtliche Standards im Einsatz von KI zu wahren, und auch sicherzustellen, dass regulatorische Anforderungen - wie der kürzlich verabschiedete 'AI Act' der Europäischen Union - eingehalten werden. Dieses Gesetz definiert den Rahmen für den verantwortungsvollen Umgang mit KI und fordert von Unternehmen, Transparenz und Nachvollziehbarkeit in KI-gestützten Entscheidungsprozessen zu garantieren.