Am 11. April fand in Düsseldorf eine spannende Finalrunde statt, in deren Rahmen das CIO Young Talent 2024 gekürt wurde. Sieben vielversprechende IT-Talente traten in diesem Jahr an, um den begehrten Förderpreis der CIO Stiftung zu gewinnen. In verschiedenen Interviewrunden stellten sie sich den kritischen Fragen einer Jury bestehend aus Mitgliedern der CIO-Community und der CIO Stiftung.

Am Ende ging der CIO Young Talent Award 2024 an Leonora Beifuß, Head of IT Process & Project Management beim Energieversorger Maingau Energie. Nominiert für die Teilnahme am Award wurde Beifuß von Maingau-Energie-CIO Nicholas Möllmann.

"Leonora hat die Jury durch große Fachkompetenz, unternehmerische Denkweise und hohen persönlichen Einsatz beeindruckt. Wir sind überzeugt, mit ihr eine würdige Preisträgerin auszuzeichnen. Das MBA-Stipendium wird Leonora helfen, ihr großes Potenzial weiter zu realisieren.", resümiert Khaled Bagban, Mitglied der diesjährigen Jury des CIO Young Talent Awards die Leistung der Gewinnerin.

"Leonora hat uns als Jury in mehreren Ebenen überzeugt mit ihrer klaren strategischen Sicht zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und exzellenter Kommunikationsfähigkeit", ergänzt Markus SontheimerMarkus Sontheimer, CIO ISS und ebenfalls Mitglied der Jury.

"Wir gratulieren Leonora herzlich zu ihrem Erfolg und wünschen ihr alles Gute für das mit dem Award verbundenen Stipendium für ein Part-time MBA-StudiumMBA-Studium an der WHU - Otto Beisheim School of Management", fügte Bagban hinzu.

Beifuß konnte sich gegen ein starkes Mitbewerberfeld aus renommierten Unternehmen behaupten. Zu den weiteren Finalisten und Finalistinnen zählten Can-Luca Benkert (GEA), Tobias Dolmer (Siemens), Honey Feelisch (Idealo), Jan Friedmann (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) Jan-Philipp Heilmann (Fiege) sowie Raissa Schmid (Heraeus).

Alle Teilnehmer der Finalrunde wurden durch die CIOs ihrer jeweiligen Unternehmen, für den Young Talent Award nominiert und hatten sich bereits in einer Vorauswahlrunde durchgesetzt. In verschiedenen Einzelinterviews mit den Mitgliedern der Finaljury mussten sie neben ihrem professionellen Werdegang und ihrer Expertise vor allem ihr Persönlichkeitsprofil und ihre kommunikativen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

"Ich bin überzeugt davon, dass die Teilnahme an dem Programm Leonoras weiteren Karriereweg sehr positiv beeinflussen wird und sie maßgeblich dabei unterstützt, ihre Talente weiter zu schärfen", gratuliert Möllmann, CIO von Maingau Energie, seinem IT-Talent. "Ich erachte den CIO Young Talent Award als einzigartige Chance für junge Talente, bereits in der Frühzeit ihrer KarriereKarriere gezielt gefördert zu werden."

"Der Award sowie das MBA-Stipendium sind für mich Anerkennung und Ansporn zugleich", freut sich auch das frisch gekürte CIO Young Talent über die Auszeichnung. "Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Förderung einen nachhaltigen Unterschied in meinem weiteren Karriereweg machen wird und schätze das Vertrauen und den Zuspruch der CIO Stiftung sehr. Ein großes Dankeschön gilt auch Dr. Nicholas Möllmann, der mir als CIO und Mentor den Rücken stärkt und ein starkes Vorbild für unseren jungen IT-Bereich ist."

Die Jury der diesjährigen Finalrunde bestand aus sieben Mitgliedern, darunter einige WHU-Alumni: Julia WiesermannJulia Wiesermann (WHU Alumna und ehemalige Gewinnerin des CIO Young Talent Awards), Frank HoeFrank Hoe (WHU Alumnus), Markus Sontheimer (CIDO, ISS), Alex Oguz (Head of Technology Business Management Europe, HSBC), sowie den Mitgliedern des Kuratoriums der CIO Stiftung Sabine Reuss, Khaled Bagban und Stefan HuegelStefan Huegel.

Der CIO Young Talent Award zeichnet seit 2011 herausragende junge IT-Talente aus. Der Gewinner erhält ein Vollstipendium für ein berufsbegleitendes MBA-Studium an der WHU. Die offizielle Preisverleihung mit den Gewinnern und den Finalisten findet im Rahmen der Gala zum "CIO des Jahres" am 17. Oktober 2024 in München statt.