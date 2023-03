Die Schwarz-GruppeSchwarz-Gruppe hat ihr IT-BudgetIT-Budget von 100 Millionen Euro auf 380 Millionen Euro beinahe vervierfacht, berichtet das Nachrichtenportal Supermarkt Inside. Damit wolle der Lidl-Mutterkonzern die Auslagerung der eigenen IT in die neue Geschäftssparte "Schwarz IT KG" vorbereiten.

Die Schwarz IT kümmert sich um Softwareentwicklung und Infrastruktur für die bisherigen vier Sparten LidlLidl, KauflandKaufland, Schwarz Produktion und den Recycling-Dienstleister Prezero. Sie ist derzeit noch Teil des Servicebereichs des Konzerns, gemeinsam mit den Finanz- und Holdingfunktionen. Mit der Investition in IT will sich das Handelsunternehmen stärker im europäischen Cloud-Markt engagieren.

Im April 2022 öffnete die Schwarz-Gruppe bereits den hauseigenen Cloud-Dienst Stackit als Infrastruktur-Service auch für Drittkunden aus Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung. Damals sagte IT-Vorstand Christian Müller, die Schwarz-IT wolle mit Rechenzentren in Deutschland, die auch für Colocation genutzt werden können, eine europäische Cloud-Alternative zu Hyperscalern aus anderen Teilen der Welt bieten.

Die Schwarz-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Neckarsulm und ist hauptsächlich im Lebensmitteleinzelhandel tätig. 2021 erwirtschaftete das Unternehmen 133,6 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigte zirka 550.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

