Wechsel an der IT-Spitze der Schaeffler-Gruppe: Marc Votteler steigt Anfang November zum Senior Vice President IT & Digitalisierung (CIO) auf. Er folgt auf Harald Giesser, der nach 32 Jahren bei dem Maschinen- und Automobilzulieferer in den Ruhestand geht. Votteler wird direkt an den Vorstand für Finanzen und IT, Claus Bauer, berichten.

Votteler ist seit 2015 im UnternehmenUnternehmen und leitet bisher die IT-Einheit Global Technology Services innerhalb der Corporate IT. Schaeffler sieht seine IT nach den Worten eines Sprechers "permanenten Veränderungen ausgesetzt." Als CIO verantworte Votteler eine IT, die "als Motor für digitale Innovationen im Unternehmen" gelte. Intern sei derzeit die Umstellung auf SAP S/4HANA eine Herkulesaufgabe, die zu bewätligen sei, erklärte der Sprecher gegenüber dem CIO-Magazin.

Stationen bei Atos und Siemens

Vor seinem Einstieg bei der Schaeffler-Gruppe arbeitete Votteler knapp vier Jahre lang als Senior Manager bei Atos. Dort erreichte er nach dem Zusammenschluss mit Siemens IT Solutions and Services unter anderem Qualitäts- und Kostenziele mit seiner internationalen Organisation im On-, Near- und Off-Shore-Bereich. Bis zu der Fusion im Jahr 2011 hatte der Manager bei Siemens diverese Führungspositionen inne.

Der neue Schaeffler-CIO hat an der Business School HEC Paris ein Executive Education-Programm durchlaufen und spricht Deutsch, Englisch und Französisch.

Die Schaeffler-Gruppe aus Herzogenaurach vertreibt unter den Markennamen INA, FAG und LuK unter anderem Kupplungssysteme, Getriebeteile, Nockenwellenversteller, Lager und Lineartechnik-Komponenten. Das Unternehmen erwirtschaftete 2020 knapp 13 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt in mehr als 50 Ländern über 83.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Schaeffler-Gruppe ist der größte Einzelaktionär der Continental AG, die seit 2015 organisatorisch als Schwesterunternehmen der Schaeffler AGSchaeffler AG firmiert.