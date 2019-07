Fällt die Stromrechnung zu hoch aus, hilft ein Anbieterwechsel: Ein Single in Stuttgart (2.000 kWh Jahresverbrauch) spart so bis zu 27 Prozent seiner Stromkosten. Das entspricht 193 Euro in einem Jahr. Im Schnitt der 100 größten deutschen Städte zahlen Einpersonenhaushalte beim günstigsten Alternativanbieter jährlich 17 Prozent bzw. 115 Euro weniger als in der Grundversorgung.*)

"Strom ist aktuell so teuer wie nie", sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Ein Ende des Strompreisanstiegs ist nicht in Sicht. Die hohen Kosten senken Verbraucher daher am einfachsten mit einem Anbieterwechsel."

Eine Familie (5.000 kWh Jahresverbrauch) reduziert ihre Stromkosten mit einem Anbieterwechsel durchschnittlich um 16 Prozent - das sind 239 Euro im Jahr. Am meisten spart ein Vierpersonenhaushalt in Fürth. Dort sind bis zu 25 Prozent bzw. 426 Euro innerhalb eines Jahres drin.

Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im Jahr

Die Tarife der alternativen Stromversorger sind deutlich günstiger als die Grundversorgung. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**)