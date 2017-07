Unternehmen müssen immer schneller auf Veränderungen am Markt reagieren. Entsprechend sollten die IT und die eingesetzten Software-Architekturen den agilen Anforderungen standhalten. Das aktuelle TecChannel Compact will Sie dabei mit Rat und Tat unterstützen. So erörtern wir in dieser Ausgabe verschiedene Cloud Services, die in eine integrierte, unternehmensweite Cloud-Lösung einfließen sollten. Wir vergleichen Embedded Analytics mit Business Intelligence und geben Empfehlungen, wie Software in Produktivumgebungen sicher ausgerollt werden kann, inklusive einer geeignete Backup- und Recovery-Strategie.

Ein weiteres wichtiges Themenspektrum dieser Ausgabe befasst sich mit Projekt-, Kunden- und Ressourcen-Management. Ausführliche Ratgeber informieren Sie über die richtige ERP-Auswahl und beantworten die Frage, ab wann sich ERP lohnt. Auch ERP aus der Cloud wird thematisiert. Zudem werden verschiedene Lösungen für das IT-Service-Management und das Hybrid-Cloud-Management vorgestellt.

Lesen Sie außerdem, wie Sie mithilfe von geeigneten Office- und Collaboration-Tools Ihr Business effizient betreiben und erfolgreich ausbauen können und wie Sie das volle Potenzial von Windows 10 für die Teamarbeit erschließen. Zusätzlich gehen wir auf diverse Open-Source-Lösungen und Konzepte für den Businesseinsatz inklusive den rechtlichen Risiken ein. Diverse Tools und Tipps rund um den Büroalltag und das Home Office runden das informative TecChannel Compact rund um das Thema "Software für Unternehmen" ab.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Software für Unternehmen"

Digitales Business

Das leisten die Software-Architekturen der Zukunft

Embedded Analytics statt Business Intelligence

So profitieren Sie von Cloud-Integratoren

Management und ERP

Tipps für die richtige ERP-Auswahl

Freie Software für den mittelständischen Handel

Management-Ratgeber für Hybrid Clouds

Collaboration und Office

Kosten senken: Cloud-Dienste fürs Teamwork

Ratgeber: Windows 10 kollaborativ einsetzen

Produktivitäts-Tools für Ihren Büroalltag

Open Source im Business

Open Source in kleinen und mittelständischen Unternehmen

Linux-Tools machen Anwendungen cloud-ready

Open-Source-Einsatz und die rechtlichen Risiken

Tipps und Tools

Die besten Organisations-Tools für den Büroalltag

Was Sie zum Thema Elektronische Rechnung wissen sollten

Was Unternehmer über gebrauchte Software wissen sollten

eBook-Download und Buch

Buch und eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 17,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro.