Mithilfe von HD-Kameras und einem KI-System macht die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG die Nordschleife des Nürburgrings sicherer. Auf dem Kurs mit 73 Kurven finden nicht nur Rennen statt. Auch Privatfahrer und Touristen haben die Möglichkeit, die Strecke mit dem Auto oder Motorrad zu befahren. Außerdem nutzen Automobilunternehmen den Ring für Testfahrten.

Um das Sicherheitsniveau zu erhöhen, werden seit einem Jahr HD-Kameras am Streckenrand montiert. Die Systeme sind über Glasfaserkabel miteinander verbunden. Ergänzend kommt eine KI-Software von FujitsuFujitsu zum Einsatz. Zu ihren Funktionen zählt eine Objekterkennung, um Fahrzeuge oder Personen auf der Strecke zu identifizieren. Durch Bildsegmentierung kann sie außerdem zwischen der Rennstrecke, Schotter- und Grasflächen sowie Sicherheitszäunen unterscheiden.

Schneller als Warnflaggen

Tritt ein Sicherheitsproblem auf, etwa weil ein Fahrzeug liegen geblieben ist, alarmiert ein nachgeschaltetes System die Einsatzleitung. Außerdem kann es Ampeln aktivieren und Meldungen über LED-Anzeigen an der Strecke ausgeben. Dies erfolgt schneller als mit der bislang üblichen Methode: Strecken-Marshals melden Gefahren per Funk und warnen Fahrer mit Flaggensignalen.

Um die Verzögerungszeiten (Latenz) bei der Signalübermittlung niedrig zu halten, läuft die KI-Software in einem RechenzentrumRechenzentrum vor Ort (On Premises). Dadurch werden Gefahrensituationen in Echtzeit erfasst.

KI wertet Bilder aus und startet Maßnahmen

"Das Projekt ist für uns von herausragender Bedeutung. Es rüstet die Nordschleife für die Zukunft, was die Sicherheit betrifft", betont Christian Stephani, neben Ingo Böder einer der beiden Geschäftsführer der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG. "Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz ist hier die beste Lösung, denn niemand wäre in der Lage, die Bilder so vieler Kameras in Echtzeit zu überwachen, auszuwerten und entsprechende Maßnahmen einzuleiten."

Ingo Böder ergänzt: "Mit Fujitsu haben wir einen Partner, der nicht nur die erforderliche Expertise und geeignete Lösungen anbietet, sondern auch unsere Leidenschaft für diese geschichtsträchtige Strecke teilt."

Auch für Alltagsanwendungen tauglich

Bis 2025 soll die komplette Nordschleife mit dem KI basierten System ausgestattet sein. Dann lässt sich die gesamte Streckenlänge von rund 21 Kilometern überwachen. Fujitsu prüft derzeit, wie sich die Technik auch im Alltag einsetzen lässt: "Wir führen bereits Gespräche zur Anwendung der Technologie im öffentlichen Straßenverkehr oder in anderen Szenarien", erläutert Jörn NitschmannJörn Nitschmann, Head of Digital Transformation Unit bei Fujitsu.

Nürburgring 1927 | KI und Verkehrssicherheit

Branche: Mobility

Use Case: Gefahren auf Rennstrecken und im Straßenverkehr schneller erfassen

Lösung: HD-Kameras sowie KI-System von Fujitsu

Partner: Fujitsu