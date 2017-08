Deutsche Logistik bürgt für Qualität - besser als jeder Diesel. Was die Schenkers, DHLs, Kühne + Nagels oder auch die Dachsers, Hellmanns etc. an Lösungen (selbst) entwickelt haben, setzt Weltmaßstäbe. Das hat viel gekostet, und manchmal ging auch etwas schief. Doch der Großteil der Software taugt - jedenfalls solange keine Game-changing Technologien auftauchen. Die Blockchain könnte so eine werden.

Auf Digitalkurs

Nicht, dass der deutsche Zoll schon so weit wäre, eigene oder SpediteursdokumenteSpediteursdokumente in eine Blockchain einzuspeisen. Die Idee wird sich eher in Ländern durchsetzen, in denen Zollbeamte korrupt oder inkompetent sind. Dann aber schnell. Um auf solch einen Wandel vorbereitet zu sein, testet Markus SontheimerMarkus Sontheimer, CIO und CDO bei SchenkerSchenker, ge­rade die SecuritySecurity in der Blockchain. Die Bahn-Tochter kooperiert dabei mit dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund.

FraunhoferFraunhofer entwickelt auch den "Industrial Data Space". Dabei fließen Daten direkt zwischen Lieferanten und Kunden und lagern in keiner Cloud. Heike Niederau-Buck, CIO der Salzgitter AGSalzgitter AG, ist überzeugt von der Idee, genauso wie 84 weitere Unternehmen aus 13 Ländern. Professor Boris Otto, Forschungschef des Industrial Data Space und Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Software- und Systemtechnik (ISST), plä­diert für ein "Esperanto für Daten".

Es macht gerade richtig Spaß, den weltweiten Innovations­eifer zu beobachten. "In den letzten 15 Jahren stand IT immer für ERPERP", meint Manfred Immitzer, CDO der PorschePorsche Informatik. Was er damit sagen will: IT stand für Prozesse verschlanken und alles billiger machen - also für gepflegte Langeweile. Damit ist jetzt Schluss. Immitzer wird auf unserer Workshop-Veranstaltung "beyond" darüber berichten, wie er beim größten Anteilseigner der Volkswagen AGVolkswagen AG Innovationen anschiebt. David ThornewillDavid Thornewill, CIO von DHLDHL, spricht übrigens auch dort. Wir werden viel lernen vom 25. bis 27. Oktober am Chiemsee. Ich freue mich schon, Sie wiederzusehen.

