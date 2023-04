Die Ausgaben für Public-Cloud-Services könnten im laufenden Jahr weltweit um 21,7 Prozent auf 597,3 Milliarden Dollar steigen, so das Marktforschungs- und Beratungshaus. Cloud ComputingCloud Computing entwickle sich zum Treiber für die nächste Phase des digitalen Geschäfts. Unternehmen gingen durch aufkommende Technologien wie generative künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz (KI), Web3 und das Metaversum neue Wege.

"Hyperscale Cloud-Anbieter treiben die Cloud-Agenda voran", kommentiert Sid Nag, Vice President Analyst bei Gartner. "Unternehmen betrachten die Cloud heute als hochstrategische Plattform für die digitale Transformation." Das verlange von den Cloud-Anbietern immer ausgefeiltere Funktionen, um im härter werdenden Wettbewerb um digitale Services mithalten zu können.

Insbesondere die für generative KI eingesetzten großen Sprachmodelle (Large Language Models, LLM) erforderten leistungsstarke und hoch skalierbare Rechenkapazitäten, um Daten in Echtzeit zu verarbeiten, erläutert der Analyst: "Die Cloud bietet die perfekte Lösung und Plattform. Es ist kein Zufall, dass die Hauptakteure im Rennen um generative KI Cloud-Hyperscaler sind."

Für 2023 erwartet Gartner ein anhaltend hohes Wachstum in allen Segmenten des Cloud-Marktes. Am schnellsten entwickelt sich der Bereich Infrastructure-as-a-Service (IaaS) mit Zuwächsen von mehr als 30 Prozent, gefolgt von Platform-as-a-Service (PaaS) mit 24 Prozent. Das größte Segment bleibt mit einem Umsatzvolumen von 197 Millionen Dollar Software-as-a-Service (SaaSSaaS). Bis zum Jahr 2026, so eine weitere Prognose, würden drei Viertel aller Unternehmen mit einem digitalen Transformationsmodell arbeiten, dass auf einer Cloud-Plattform aufsetzt.