Die operative Gewinnmarge - ein Maß für die Gewinnkraft des Unternehmens - will Chef Luca de Meo bis 2030 auf über zehn Prozent steigern, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte. Für dieses Jahr sind gut fünf Prozent eingeplant. 2025 soll die Marge bei mehr als acht Prozent liegen. Ab dem kommenden Jahr sollen auch wieder Dividenden an die Aktionäre fließen.

Unter anderem will die Gruppe das Geschäft in fünf eigenständige Teile spalten - die Elektroauto- und Softwaresparte soll "Ampere" heißen und frühestens im zweiten Halbjahr 2023 an die Börse in Paris gehen. Eine Verselbstständigung des Wachstumsgeschäfts stand bereits im Raum. Bei der Herstellung von Verbrenner- und Hybridantrieben wollen sich die Franzosen einer Rahmenvereinbarung zufolge in einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen AutobauerAutobauer Geely zusammentun.

Arbeitnehmer sollen Renault-Aktionäre werden

Die Renault-Aktionäre sollen künftig auch wieder eine Dividende erhalten. Im kommenden Jahr will der Konzern für das noch laufende Geschäftsjahr die Anteilseigner wieder beteiligen. Die Ausschüttungsquote soll nach und nach mittelfristig auf bis zu 35 Prozent des auf die Aktionäre entfallenden Nettogewinns zulegen. Die Arbeitnehmer sollen zudem verstärkt zu Aktionären des Unternehmens werden.

Neben der Elektro- und Softwaresparte sowie der Antriebstechnologie plant RenaultRenault weitere Einheiten mit eigener Steuerung und eigenen Bilanzen: Eine Finanzdienstleistungs- und Mobilitätsdienstesparte, die Luxussportwagenmarke Alpine sowie ein auf Kreislaufwirtschaft ausgerichtetes Unternehmen. Am für die Börsennotierung vorgesehenen Elektrogeschäft "Ampere" will Renault den Angaben zufolge eine "starke Mehrheit" behalten, aber gewichtige Investoren wie den US-Chipriesen Qualcomm mit ins Boot holen. (dpa/rs)