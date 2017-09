In der Mitte arbeiten die Roboter. Es sind sogenannte kollaborative Roboter, die in Zusammenarbeit mit menschlichen Kollegen schwierige oder sich stets wiederholende Aufgaben in einem Lager übernehmen können. Der Kinderbuch-Autor Boy Lornsen hat diese freundlichen Maschinen vom Typ "Robbi" 1967 schon mal vorgedacht. Auf einem kreisrunden Podest in der Mitte des Innovationszentrums werden ihre Fähigkeiten demonstriert.

DHL testet auch EffiBOT, einen voll automatisierten Roboter-Rollwagen, der Lagermitarbeitern folgt und schwerere Lasten tragen kann. Stoppt der Mensch, bremst auch der Wagen. Kreuzen andere Menschen die Wege, wartet der Wagen und fährt dann dem zugeordneten Mitarbeiter hinterher. Er erkennt seine Beine. "Wir sind hier auf der Suche nach Maschinen, die effektiv mit den Menschen zusammenarbeiten - und sie nicht ersetzen", sagt David ThornewillDavid Thornewill, CIO von Deutsche Post DHL GroupDeutsche Post DHL Group und damit einer der fünf CIOs im 510.000-Mann-Konzern.

Christian Herrlich

Christian Herrlich ist seit Anfang August 2012 Geschäftsführer der GLS IT Services. Er soll bei der IT-Tochter der Logistikgruppe GLS die Systeme harmonisieren. Der Wirtschaftsinformatiker arbeitete zuvor in verschiedenen Funktionen bei Deutsche Post DHL. Bevor er dort vor einem Jahr ausschied, war er CIO Paket Deutschland. Frank Scholz

Frank Scholz ist seit Juli 2011 CIO bei der DB Regio AG in Frankfurt am Main. Seit 2016 hat er die Verantwortung für die strategischer Transformationsprojekte der Deutschen Bahn. Der promovierte Diplom-Wirtschaftsinformatiker berichtet direkt an den DB-Vorstand. Roland Krieg

Die IT konsequent auf die Kerngeschäftsprozesse ausrichten, Standardprozesse outsourcen - das ist die Strategie von Roland Krieg, seit 1997 Senior Vice President IT beim Airport-Konzern Fraport. Bei der Wahl zum "CIO des Jahres" belegte Krieg schon mehrfach Plätze unter den Top 10. Seit 2012 ist Krieg Mitglied des Aufsichtsrats der Fraport AG, seit 2013 Mitglied des Aufsichtsrats der FraSec Fraport Security Services GmbH sowie Mitglied bzw. Vorsitzender der Aufsichtsräte diverser IT-Tochterunternehmen der Fraport AG. Zwischen 1985 und 1995 war der studierte Kernphysiker beim Großanlagenbauer Lurgi aktiv und stieg dort zum IT-Leiter des Maschinenbauers auf. Anschließend übernahm Krieg zwei Jahre lang die Funktion als Prokurist und Betriebsstättenleiter der IBO, einer IBM-Tochter im Outsourcing-Bereich. Patrick Naef

Patrick Naef übernahm als CIO im Februar 2006 die Verantwortung für die IT bei der Fluggesellschaft Emirates Airlines mit Sitz in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate). Dort leitet der Schweizer zusätzlich die IT-Tochter Mercator. Naef konsolidierte zuvor die globale Infrastruktur und Rechenzentren bei der Zürich Versicherung. Davor war Naef CIO beim Verpackungshersteller SIG und von 1998 bis 2001 CIO bei Swiss Air. 2011 gewann Naef den "Global Exchange Award", 2009 und 2011 landete er auf vorderen Plätzen bei der Wahl zum "CIO des Jahres". Michael Ruplitsch

Bei der Fluggesellschaft Air Berlin ist Michael Ruplitsch seit November 2015 neuer IT-Chef. Sein offizieller Titel: Senior Vice President IT. Er berichtet an den CFO Arnd Schwierholz. Ruplitsch hat in Graz technische Mathematik und in Dublin Computer Science in studiert. Neun Jahre war er anschließend in der IT-Beratung bei Accenture tätig. Von 2008 bis 2012 war Ruplitsch CIO der Austrian Airlines in Wien. Seit Mai 2012 hat Ruplitsch als Leiter Human Ressources der Austrian Airlines gearbeitet. Seit August 2013 war Ruplitsch Berater bei KPMG Österreich. Eberhard Kurz

CIO der Deutschen Bahn ist seit August 2014 Eberhard Kurz (53). Er kommt von SAP, wo er Chief Business Consultant war. Kurz kennt die Bahn aber schon. Von Oktober 2001 bis Juni 2011 war er nämlich Leiter IT Marketing/Vertrieb des Ressorts Personenverkehr, ab 2003 als CIO. Im Juli 2011 wechselte er von der Bahn zum Reiseveranstalter Thomas Cook als CIO für Westeuropa. "Der Manager verfügt über eine langjährige Expertise im Bereich der IT, insbesondere im Softwaremanagement und in der IT-Strategie und IT-Architektur von großen Systemlandschaften", lobte ein Bahn-Sprecher. Kurz ist gelernter Diplom-Ingenieur und arbeitete zuvor auch beim Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, bei Arthur D. Little und bei McKinsey & Company. Er promovierte 1996 über "Projektierungsverfahren für technische Software dargestellt an wissensbasierten Systemen." Martin Kolbe

Martin Kolbe übernahm im November 2005 die CIO-Position beim Schweizer Logistikkonzern Kühne + Nagel. Zuvor arbeitete Kolbe bei der Deutschen Post World Net, wo er Bereichsvorstand und CIO der DHL Express Deutschland war. Carsten Bernhard

Carsten Bernhard ist seit September 2016 Group CIO/CTO beim E-Commerce-Anbieter eDreams Odigeo mit Sitz in Barcelona. Er kommt von der TUI Deutschland, wo er seit August 2013 IT-Chef war. Zu eDreams Odigeo gehören die Marken eDreams, Opodo, Travellink, Go Voyages und Liligo. Dirk Tietz

Die DER Touristik hat ihr Führungsteam um die neue Funktion des Chief Transformation Officer (CTO) erweitert. Dirk Tietz (40) ist seit Juli 2015 auch Mitglied des Executive Boards. Er trägt damit die Gesamtverantwortung für die Digitalisierung und für die Verzahnung der Einzelunternehmen. Markus Sontheimer

Markus Sontheimer ist seit Januar 2016 CIO im Vorstand der Schenker AG in Essen, dem Speditions- und Logistikunternehmen der Deutschen Bahn. Der Wirtschaftsingenieur verantwortet bei der Bahn-Tochter das Ressort IT und Digitalisierung. Sontheimer war zuvor CIO im Bereich Finanz bei der Deutsche Bank AG. Seit Mitte Juni 2016 ist Sontheimer bei DB Schenker auch noch Chief Digital Officer (CDO). Jürgen Antes

Jürgen Antes ist seit November 2015 neuer Leiter Informationssysteme, CIO der Deutsche Bahn Netz AG. Zuvor war er Bereichsleiter Business Intelligence Marketing bei der DB Fernverkehr AG. Antes berichtet an der Vorstandsvorsitzenden der DB Netz AG, Frank Sennhenn. Die DB Netz AG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist Teil des Konzerns Deutsche Bahn. Zentraler Bereich ist das größte Schienennetz Europas, für dessen Betrieb, Instandhaltung und auch Ausbau das Unternehmen verantwortlich ist. Andreas Zerlauth

Andreas Zerlauth ist seit Anfang Juni 2012 bei Austrian Airlines Vice President für IT und Projektmanagement. Er arbeitet seit zehn Jahren für die Fluggesellschaft, war zuletzt stellvertretender Personalchef. Den Posten des IT-Chefs übernahm er im Zuge einiger Management-Rochaden bei dem Unternehmen. Frank Winkenwerder

Frank Winkenwerder ist seit Mitte Dezember 2014 neuer Leiter des Zentralbereichs Informationssysteme der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Er war davor Leiter der Containerinformationssysteme bei HHCT, verantwortlich für die strategische Gestaltung der IT-Landschaft für das Segment Container. Von 1987 bis 2006 arbeitete Winkenwerder bei einem System- und Softwarehaus, seit 1999 als verantwortlicher Projektbereichsleiter für die Logistikbranche. Christa Koenen

Vorsitzende der Geschäftsführung der DB Systel GmbH, der IT-Tochter der Deutschen Bahn, ist seit Mai 2015 die Geschäftsführerin Finanzen/Controlling Christa Koenen. Sie arbeitete im Anschluss an ihr Studium zur Diplom-Volkswirtin in Mainz und Freiburg in verschiedenen Unternehmen, unter anderem als Strategieberaterin. Zusätzlich erwarb sie in Barcelona ihren MBA in der Fachrichtung Betriebswirtschaft. Alexander Edelmann

Seit September 2016 ist Alexander Edelmann neuer Global Head of Information Technology & Organization bei der Reederei Hamburg Süd. Edelmann war dort zuvor Global Head of Controlling. Seit 2007 war Edelmann bei der Hamburg Süd KG in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig, unter anderem im Controlling sowie bei dem Business- Change- und IT-Projekt „Globe“. Werner Toennessen

Als Geschäftsbereichsleiter IT ist Werner Toennessen der Chef über die Systemwelten der DER Touristik. Toennessen verantwortete als Bereichsleiter bereits seit 2010 die IT der DER Touristik Köln mit ihren Pauschalreiseveranstaltern ITS, Jahn Reisen und Tjaereborg. Er gilt als profunder Kenner der IT der touristischen Unternehmen des zweitgrößten deutschen Reiseveranstalters. Toennessen startete seine IT-Laufbahn 1987 in der EDV bei Meier’s Weltreisen. Ralf Morawietz

CIO beim Logistikdienstleister Panalpina mit Sitz in Basel ist ab Juli 2015 Ralf Morawietz. Er startete seine Karriere als IT-Experte 1998. Im Jahr 2002 kam Morawietz zu Deutschen Post, wo er verschiedende Management-Aufgaben wahrnahm. Im Januar 2010 wechselte Morawietz als Mitglied des nationalen IT Managementeams des Logistikers Kühne + Nagel. Zuletzt war er dort Senior Vice President Global IT Products. Martin Gnass

Martin Gnass verantwortet seit Juni 2007 die globale IT bei Hapag-Lloyd und berichtet als Managing Director Information Technology in dieser Funktion an den Vorstand. Zuvor leitete er von 2003 bis 2007 bei Hapag-Lloyd die Anwendungsentwicklung. Nach Abschluss seines Hochschulstudiums zum Diplom-Wirtschaftsingenieur begann Martin Gnass seine berufliche Laufbahn 1990 bei einer internationalen IT Unternehmensberatung als IT-Berater und Projektmanager. Von 1996 bis 2003 war er bei IBM Global Services in verschiedenen Management-Positionen tätig. Heinz Kreuzer

Seit September 2015 ist Heinz Kreuzer neuer CIO des Reiseveranstalters TUI Deutschland, einer Tochter der börsennotierten TUI Group. Sein genauer Titel lautet: Mitglied des Boards TUI Central Region, CIO TUI Central Region. Diese Position gab es vorher nicht. Kreuzer berichtet direkt an Sebastian Ebel, CEO TUI Central Region und Mitglied des Vorstandes der TUI AG. Frank Rosenberger

Frank Rosenberger (48) ist seit Januar 2017 Vorstand IT und Neue Märkte beim Reisekonzern TUI Group in Hannover. Das Ressort wurde neu geschaffen. Er war zuvor Group Director Strategy und Mitglied des Group Executive Committee (GEC). Der Aufsichtsrat berief Rosenberger für drei Jahre, davon das erste Jahr als stellvertretendes Vorstandsmitglied. Rosenberger arbeitete vor seinem Wechsel zur TUI im Herbst 2015 bei der Vodafone Group. Hans Fabian

Hans Fabian ist seit Januar 2017 als CIO für das Hotelvergleichsportal HRS in Köln tätig. Zuvor war Fabian CIO bei der Wirtschaftsauskunftei Schufa Holding AG in Wiesbaden. Über zehn Jahre hat Fabian davor im Bereich IT-Management bei Deutsche Post DHL in Bonn gearbeitet, zuletzt als Vice President. Marcus Frantz

Marcus Frantz ist seit April 2017 CIO der ÖBB. Er übernahm die Leitung des Bereichs Strategisches Konzern-IT-Management in der ÖBB-Holding AG. Zuvor arbeitete Frantz als CIO beim österreichischen Öl- und Gasunternehmen OMV Group. Uwe Neumeier

Uwe Neumeier ist seit März 2017 CDO bei der Spedition Hellmann in Osnabrück. Er ist auch Mitglied des Executive Boards der Hellmann Worldwide Logistics. Neumeier ist für die globale Hellmann Group IT und die Digitalisierung der Geschäftssparten verantwortlich. Michael Lütjann

Michael Lütjann ist seit August 2015 CIO beim Duisburger Logistiker Imperial Logistics International . Die Stelle wurde neu geschaffen. Er berichtet an CEO Carsten Taucke. Lütjann war in den vergangenen fünf Jahren bei der Schenker AG als Senior Vice President IT Management Logistics für die Weiterentwicklung der weltweiten IT-Organisation mitverantwortlich. Davor arbeitete er zwölf Jahre im IT-Bereich des Logistikdienstleisters Fiege, zuletzt ebenfalls als CIO. Im Oktober 2016 ist Lütjann zusätzlich in die Geschäftsführung von Imperial Logistics International berufen worden. Darüber hinaus wird er ab 2017 auf übergeordneter Ebene für die Logistikdivision des Gesamtkonzerns IMPERIAL Holdings Limited, Südafrika, die Position des CIOs übernehmen. Dominik Fürste

Dominik Fürste wird im August 2017 CIO beim Eisenbahnlogistikunternehmen TX Logistik. Die CIO-Position wurde neu geschaffen. Fürste kommt von der DB Cargo AG, wo er seit 2011 das Großprojekt KAPA-Xrail, ein Kapazitätsmanagementsystem für das Transportnetzwerk, leitete. Roland Schütz

Seit Februar 2017 ist Roland Schütz Executive Vice President und CIO des Lufthansa Konzerns. In dieser Rolle verantwortet er die gesamte Konzern-IT und treibt die digitale Transformation der Lufthansa Group sukzessive voran. Schütz Vorgänger Josef Bogdanski ist in den Ruhestand gegangen. Reinhard Eschbach

"Die IT leistet einen Beitrag, die Kosten für die Zeit der Krise zu reduzieren - zeigt aber gleichzeitig Lösungen auf, die Anforderungen der Zukunft über innovative Projekte sicherzustellen", erläutert CIO Reinhard Eschbach von Thomas Cook seine IT-Philosophie. Der Diplom-Ingenieur verantwortet seit Mai 2005 die IT-Aufgaben des Reisekonzerns. Seine IT-Karriere begann er 1992 als Fachbereichsleiter Informationsmanagement bei der Kaufring AG. Weitere Stationen waren 1995 als IS Director Europe bei Campbell Soup und 2001 als CIO Corporates & Markets bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. Lukas Wirth

Lukas Wirth hat im August 2013 die Position des Head of Information Technology bei Swiss International Air Lines übernommen. Seine Berufskarriere startete er bei Sulzer Informatik. Anschließend arbeitete er über zehn Jahre im Bereich Informatik bei der Swissair und Atraxis (Informatik der SAir Group) tätig, gefolgt von sieben Jahren bei der EDS, ebenfalls im Airline Umfeld. Zuletzt leitete Wirth seit 2009 als Solution Unit Manager den Java Entwicklungsbereich Zürich beim IT-Dienstleister Trivadis AG. Berufsbegleitend schloss er 2005 ein Executive MBA an der Fachhochschule St. Gallen ab. Detlev Ruland

In der Briefsparte der Deutschen Post folgte Detlev Ruland im August 2011 seinem Vorgänger Johannes Helbig auf den CIO-Posten. Ruland, Jahrgang 1959, war zuletzt bei Energieversorger RWE verantwortlich für den deutschen Strom- und Gasvertrieb für Privat-und Gewerbekunden. Ruland hat aber auch Erfahrung als IT-Manager: Zuvor war der Informatiker eineinhalb Jahre lang CIO bei RWE, wohin er von der Unternehmensberatung McKinsey wechselte. Auch bei Siemens und beim Deutschen war Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz war Ruland in leitenden Positionen tätig.

LogistikLogistik ist eine Branche, die in den nächsten Jahren erhebliche disruptive Innovationen erfahren wird. Roboter gehören da noch nicht einmal zu den größten Game-Changern. Aber sie machen Innovationen in der Logistik praktisch erlebbar und stehen daher auch in der Mitte des Innovationszentrums in Troisdorf. Drumherum stechen dem Besucher aber mindestens drei weitere Technologien ins Auge. Der Auffälligkeit nach:

Das schöne, neue elektrische Postauto

Nicht die größte InnovationInnovation , auch nicht wirklich disruptiv, aber eine der besten Geschichten, wie auf der Suche nach neuen Ideen neue Geschäftsmodelle entstehen: Nachdem Vorstand Jürgen Gerdes bei den großen Automobilkonzernen nicht fündig geworden ist, beschloss er etwas Eigenständiges aufzubauen. Gemeinsam mit der StreetScooter GmbH - die die Deutsche Post 2014 dann auch übernahm - und der RWTH Aachen hat die Post daraufhin den "StreetScooter" konstruiert, einen maßgeschneiderten Transporter, von dem heute schon 3.000 Exemplare durch Deutschlands Straßen stromern. "Auto-Bauer" DPDHL kurbelt jetzt die Produktion in Aachen an und will zudem ein zweites Werk in Nordrhein-Westfalen errichten. Die eigene Flotte will das Unternehmen bis Ende des Jahres auf rund 5.000 Elektrolieferwagen erhöhen. Anfragen von externen Kunden, zum Beispiel Kommunen, Industrie-Unternehmen und mittelständischen Lieferbetrieben, liegen schon vor.

Das Fliewatüüt

"Unmanned Aerial Vehicles" heißen diese Fluggeräte heute. Im Jahr 2014 hatte DPDHL damit Schlagzeilen gemacht, als der unbemannte "Paketkopter" Medikamente auf die Nordseeinsel Juist flog. Das war kurz nachdem die Amazon-Drohne durch die Medien flatterte. 2016 kam dann "Paketkopter 3.0" hinzu, der einen Skyport - eine eigens weiterentwickelte Paketstation - in den bayerischen Alpen anflog. Das sieht spektakulär aus und beflügelt wilde Phantasien. Mittlerweile hat DHL diesen Testbetrieb mit der Drohne erfolgreich beendet. Im Innovationszentrum ist das "Tilt-Wing-Fliewatüüt" - also ein Senkrecht-Starter mit Flugzeugflügeln - noch zu sehen. Im "DHL Logistics Trend Radar" gehören Drohnen zu den Technologien, die dem Menschen erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren dienen. Derzeit arbeitet DPDHL mit der Deutschen Flugsicherung an einer Integration von Drohnen in den Flugverkehr.

Der 3D-Drucker

Seltene Ersatzteile zu befördern, ist bald teurer, als sie vor Ort nachzudrucken. Im Augenblick trifft das zwar nur für die wenigsten Teile zu. In Zukunft könnte sich das aber ändern: Joseph Scott Schiller vom DHL-Partner HP vergleicht im "Logistics Trend Radar" die 3D-Technik mit dem PC. Auch der habe 1980 die Welt auf den Kopf gestellt, und HP (-Print) will diesmal auch wieder ganz vorne mitmachen. Ängstigt der disruptive Wandel die Logistiker? "Warum sollte uns das Angst machen?", fragt Thornewill: "Die 3D-Drucker müssen doch genauso mit Rohstoffen versorgt werden und nicht alle Produkte werden sich per 3D-Druck3D-Druck herstellen lassen. Wir müssen uns nur rechtzeitig mit dem neuen Markt beschäftigen und das tun wir."

Bei genauerem Hinsehen taucht im Innovationszentrum noch jede Menge Technik auf, die einen Besuch wert ist. Viele verschiedene Arten von Datenbrillen liegen im Themen-Container "Augmented Reality". Ein Smart parkt als eigenständiges Paketfach neben einer Packstation. Wer mal einen Truck erleben möchte, kann im Cockpit eines Volvo-Lkw Platz nehmen. Sensoren funken aus jeder Ecke. Für die Logistiker sind das alles Teile eines "Multi-Purpose Network". Nur "Tube Logistics" zeigen die DHLer in Troisdorf noch nicht. Dahinter verbirgt sich Elon Musks "Hyperloop", bei dem Waren oder Menschen in Containern durch luftleere Röhren rauschen.

Insgesamt zwölf Technology Trends und 14 Social & Business Trends hat DHL Trend Research in seinem "Logistics Trend Radar" identifiziert. Das Thema "SecuritySecurity" wird dabei nicht als eigenständiger Trend ausgewiesen - steckt aber in vielen Szenarien als entscheidender Bestandteil. In diesem Bereich hat DHL eine Innovation entwickelt, die sich mittlerweile zu einem Produkt gemausert hat: "Resilience360" ist eine Risikomanagement-Lösung, die Risiken entlang der Lieferketten weltweit agierender Unternehmen betrachtet: Was bedeutet ein Erdbeben in Land A, oder ein Aufstand in Land B für die Lieferkette in Land C?

CIO Thornewill hat großen Spaß beim Herumspielen mit dem Tool. Muss das eigentlich so sein, dass in Konzernen meist nur die CIOs Gefallen am Thema Sicherheit finden? Bei "Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt" hat der Roboter Robbi auf die Gefahren eines Abenteuers hingewiesen. Und der Mensch Tobbi hat dann gesagt: Komm wir fliegen trotzdem. Eigentlich die bessere Arbeitsteilung. Sollte man mal diskutieren.