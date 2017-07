Europas größter Softwarekonzern SAP will im zweiten Halbjahr die gute Kassenlage zu einem Aktienrückkauf nutzen. "Aufgrund unseres starken Wachstums und unseres starken Cashflows möchten wir unsere Aktionäre durch einen Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro in der zweiten Jahreshälfte am Erfolg der SAP teilhaben lassen", sagte Finanzchef Luka Mucic am Donnerstag in Walldorf.