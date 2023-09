Mit den Cloud-Serviceprovidern AmazonAmazon Web Services (AWS) und MicrosoftMicrosoft arbeitet SiemensSiemens bereits seit mehreren Jahren zusammen. So ist das IoT-Betriebssystem Mindsphere von Siemens über Microsoft Azure verfügbar. Zudem nutzt die Teamcenter-App von Siemens für Konstrukteure und Service-Mitarbeiter Microsofts cloudbasierte Collaboration-Plattform Teams in Verbindung mit Azure-KI-Services.

Über die Public Cloud von AWS wiederum bietet Siemens seine Industriesoftware Nutzern als Software-as-a-Service an. Außerdem nutzt das der Konzern Data Lakes und eine Machine-Learning-Plattform von AWS, um 300.000 Mitarbeitern in 20 Ländern Dokumente und Informationen in einer zentralen Sicht zugänglich zu machen.

IT-Umgebungen in die Cloud verlagern

Nun will Siemens seine weltweite IT-Umgebung modernisieren, ebenfalls mithilfe der Cloud. Zu diesem Zweck hat das Management mit HCL Tech einen mehrjährigen Vertrag abgeschlossen. Das IT- und Technologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Indien wird die IT-Infrastruktur von Siemens auf AWS und Microsoft Azure migrieren.

Außerdem übernimmt HCL Tech die Bereitstellung und Verwaltung der IT-Ressourcen im Rahmen eines Managed Service. "Mit HCL Tech haben wir einen Partner gefunden, der uns dabei hilft, auf einer soliden Cloud-Basis innovativ zu sein und zu skalieren, unsere Agilität und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken sowie den Geschäftswert unserer Cloud-Transformationsinitiativen zu erhöhen", sagt Anne Hadler, Head of IT Governance and Cross Functional Services bei Siemens.

Framework "Cloud Smart" für die Migration

Bei dem Auftrag greift HCL Tech auf sein Framework "Cloud Smart" zurück. Es umfasst Consulting-Leistungen und die Analyse, Modernisierung und Migration von Anwendungen und IT-Umgebungen. Hinzu kommen Dienstleistungen in den Bereichen Cybersecurity und CloudCloud, inklusive der von Siemens genutzten Managed Cloud Services.

Über Erfahrungen mit ähnlich gelagerten ProjektenProjekten verfügt HCL Tech zu Genüge. So migrierte Fonterra, einer der weltweit größten Exporteure von Molkereiprodukten aus Neuseeland, seine IT-Systeme mit Unterstützung von HCL-Technik in die Azure-Cloud von Microsoft.

Statt zweier Rechenzentren, die das Unternehmens unterhielt, kommen nun Cloud-Workloads zum Einsatz. Die vorhandenen VMware-Instanzen wurden mit Azure VMware in die Microsoft-Cloud verlagert. Die Vorteile sind laut Fonterra eine geringere Komplexität der IT-Infrastruktur in Verbindung mit einer höheren Skalierbarkeit und Flexibilität. Genau das will auch Siemens erreichen.

