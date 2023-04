SiemensSiemens verteidigt damit erneut seine Spitzenposition - mit Syntegon und BiontechBiontech gehen die Plätze zwei und drei ebenfalls an deutsche Unternehmen. Insgesamt haben neun der Top Ten-Unternehmen ihren Hauptsitz in der Bundesrepublik. Für die Rangliste werden Daten von LinkedinLinkedin, beispielsweise im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten, das Kompetenzwachstum der Mitarbeiter oder die Unternehmensstabilität, analysiert und ausgewertet.

IT-Firmen enttäuschen

Die Branchen, aus denen die beliebtesten Arbeitgeber stammen, sind breit gefächert. Jedoch stechen in diesem Jahr besonders Chemie- und Pharmaunternehmen hervor. Mit Biontech, BayerBayer, Boehringer IngelheimBoehringer Ingelheim, BASFBASF, Sanofi und Roche finden sieben große Namen dieser Branchen Eingang in die Liste. Außerdem lässt sich eine starke Dynamik im Vergleich zum letzten Jahr feststellen: Lediglich vier Unternehmen (Siemens, SAPSAP, Sanofi und Deutsche TelekomDeutsche Telekom), die 2022 Teil der 25 Top Companies waren, schaffen es auch in diesem Jahr wieder auf die Liste, während 21 Unternehmen neu dazugekommen sind. Interessant auch, dass so gut wie keine IT-Firmen im Ranking vertreten sind: SAP , AmazonAmazon und Atruvia sowie die chinesische Internet-Plattform Bytedance bilden da die großen Ausnahmen.

Die Linkedin 25 Top Companies in Deutschland

Siemens Syntegon Biontech Amazon Simon-Kucher SAP BMWBMW Group AdidasAdidas Deutsche Telekom Bayer Bain & Company Doctolib Boehringer Ingelheim AirbusAirbus Thermo Fisher Scientific ZF Group Enpal Atruvia DouglasDouglas Bytedance BASF Sanofi Roche RWERWE Procter & GambleProcter & Gamble

"Nach drei Jahren Pandemie ist der Arbeitsmarkt auch in diesem Jahr von großen Umbrüchen geprägt. Dazu zählen unter anderem enorme Fortschritte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, aber auch Trends wie dem sogenannten Quiet Quitting - dem Dienst nach Vorschrift", kommentiert Jakob Schulz, Redaktionsleiter Editorial DACH bei Linkedin, das Ergebnis. Unternehmen sollten sich mehr Gedanken machen, wie sie ihre Mitarbeiter wieder mehr motivieren können, wenn sie diese halten möchten, lautet seine Forderung.

Außerdem spielten Weiterbildungen und interne Entwicklung eine wichtige Rolle, um dem Abwandern der Belegschaft entgegenzuwirken. Denn trotz der unsicheren wirtschaftlichen Lage herrsche in Deutschland immer noch großer Fachkräftemangel. Mitarbeiter, die sich nach neuen Herausforderungen umsehen, würden schnell fündig werden.

Das Arbeitgeber-Ranking wird anhand von Linkedin- Daten basierend auf acht Faktoren erstellt, die erwiesenermaßen zu einer beruflichen Weiterentwicklung führen: Entwicklungsmöglichkeiten, Kompetenzwachstum, Unternehmensstabilität, externe Jobaussichten, Unternehmensaffinität, Geschlechterverteilung, Bildungsgrad der Mitarbeiter sowie Arbeitgeberrelevanz im betreffenden Land.

Für die Entwicklungsmöglichkeiten werden basierend auf standardisierten Jobbezeichnungen die Beförderungen von Beschäftigten betrachtet - sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch extern in einer neuen Position.

Für das Kompetenzwachstum wird anhand standardisierter Angaben zu Kenntnissen und Fähigkeiten auf Linkedin erfasst, wie sich Mitarbeiter eines Unternehmens während ihrer Tätigkeit dort weiterbilden.

Für die Unternehmensstabilität werden die Fluktuation im letzten Jahr und der Prozentsatz der Beschäftigten ermittelt, die mindestens drei Jahre lang im Unternehmen bleiben.

Zur Ermittlung der externen Jobaussichten wird die Kontaktaufnahme zu Beschäftigten eines Unternehmens über Linkedin Recruiter bewertet.

Für die Unternehmensaffinität wird gemessen und analysiert, wie positiv die Kultur eines Unternehmens ist und wie stark die Mitarbeiter gemessen an der Unternehmensgröße untereinander auf Linkedin vernetzt sind.

Der Faktor Geschlechterverteilung misst die Geschlechterparität innerhalb eines Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften.

Der Bildungsgrad erfasst, ob und in welchem Maße unter den Beschäftigten unterschiedliche Bildungsstufen (von Personen ohne Bildungsabschluss bis hin zu Promovierten) vertreten sind. Dies zeigt auf, welche Rolle Bildungsvielfalt bei der Einstellungspraxis eines Unternehmens spielt.

Beim letzten Faktor Arbeitgeberrelevanz wird die Anzahl der Beschäftigten im Vergleich zu anderen Unternehmen im betreffenden Land betrachtet. Dadurch zeigt sich, welche Arbeitgeber ein auf Diversity ausgerichtetes Arbeitsumfeld und viele berufliche Weiterentwicklungs- und Networkingmöglichkeiten für die Menschen eines Landes bieten.

Wer berücksichtigt wird

Berücksichtigt werden ausschließlich Unternehmen, die folgende Voraussetzungen erfüllen: mindestens 500 Beschäftigte (Stand: 31. Dezember 2022) im betreffenden Land und eine Fluktuation von höchstens zehn Prozent innerhalb des Betrachtungszeitraums (basierend auf Linkedin Daten). Unternehmen, die (basierend auf öffentlichen Bekanntmachungen) zwischen dem 1. Januar 2022 und der Veröffentlichung der Liste mehr als zehn Prozent ihrer Belegschaft entlassen haben, kommen ebenfalls für das Ranking nicht in Frage.

Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz und deren Daten werden in das Ergebnis der Mutterunternehmen eingerechnet. Analysiert wurden Daten im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022. Diese Analyse basiert auf Linkedin Daten, die aus anonymisierten und aggregierten Profilangaben der mehr als 900 Millionen Mitglieder aus aller Welt abgeleitet wurden.