Nils Zeizinger ist als leidenschaftlicher Leser von Autobiografien bekannter Musikstars nicht nur ein Bücherwurm. Er ist selbst auch das, was man salopp eine Rampensau nennen kann, da er sowohl als Redner als auch als Rapper seit Jahren Erfahrungen on Stage sammelt. Diese Erfahrungen gibt er nun in unserer neuen Podcast-Episode gerne weiter.

"Es ist eigentlich dieselbe Situation, ob man ein Konzert gibt, oder einen Vortrag oder Präsentation hält. Man steht auf der Bühne - all eyes on me - und man muss funktionieren. Und der Schlüssel dazu ist meiner Meinung nach auch eine gute Vorbereitung", sagt Zeizinger.

Der erste Satz

Dem Publikum im Gedächtnis zu bleiben und das Gesprächsthema der Veranstaltung zu sein, ist das Ziel. "Es geht eben nicht darum, mit Fakten zu glänzen, sondern das Publikum für sich einzunehmen", so der Allrounder. Das gelinge unter anderem mit einem Einstieg, der von den Zuhörern nicht erwartet wird. Das kann ein Zitat, ein Witz, eine imposante Statistik, ein Bild, ein Video oder eine nette persönliche Anekdote sein", zählt Zeizinger auf. Denn in der Einleitung ginge es nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern auch darum, den Zuhörern ein Versprechen zu geben, was sie erwarten können und eine Verbindung zum Publikum herzustellen.

Wie Sie sich auf Ihren Rednerauftritt vorbereiten, was alles schief gehen kann und wie Sie auf unliebsame Störer reagieren, erfahren Sie ebenfalls in dieser Episode des IDG TechTalk Podcast. Seien Sie auch gespannt auf sein persönlich spektakulärstes Bühnenlerlebnis, von dem Nils Zeizinger erzählt. (bw)