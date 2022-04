Kommunikationsunternehmen aus der EU und der Ukraine wollen für mindestens drei weitere Monate günstige Telefonate und Textnachrichten aus der EU in die Ukraine ermöglichen, wie aus einer Erklärung von Firmen hervorgeht, die am 8. April 2022 unterzeichnet wurde. Auch die Deutsche TelekomDeutsche Telekom hat diese unterschrieben. Die Erklärung soll in drei Monaten überprüft und gegebenenfalls verlängert oder angepasst werden.

Die EU-Kommission und das Europäische Parlament begrüßen das Vorhaben. "Nach einer Reihe spontaner freiwilliger Initiativen zielt die gemeinsame Erklärung darauf ab, einen stabileren Rahmen zu schaffen, damit aus der Ukraine geflohene Menschen in ganz Europa mit Familie und Freunden in der Heimat in Kontakt bleiben können", teilte die Kommission mit. Konkret verpflichten sich die Unternehmen etwa dazu, dass Gebühren für sogenanntes Roaming höchstens so hoch seien sollen, dass die Betriebskosten gedeckt werden. Ukrainische Unternehmen hingegen versprechen, den Rabatt direkt an die Kunden weiterzugeben. (dpa/rw)