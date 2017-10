Die Volkswagen FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen hatte bereits im November 2016 eine gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung eingeleitet. Jetzt werden sie wirksam.

So wurde im September 2017 die Volkswagen BankVolkswagen Bank AG aus Volkswagen Finanzdienstleistungen ausgegliedert und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Dort wird nun - als Ziel der Neuaufstellung - das gesamte Kredit- und Einlagengeschäft im Europäischen Wirtschaftsraum gebündelt.

Die anderen Aktivitäten verbleiben in der Volkswagen Financial Services AG. Dazu gehören das Leasing-, Versicherungs-, Dienstleistungs- und Mobilitätsgeschäft sowie das Kreditgeschäft außerhalb Europas.

Neue Gesellschaft als Dienstleister

Gleichzeitig werden in der neuen Gesellschaft "Volkswagen Financial Services Digital Solutions GmbH" Dienstleistungen für die Muttergesellschaften Volkswagen Bank GmbH und Volkswagen Financial Services AGVolkswagen Financial Services AG entwickelt und bereitgestellt. Im neuen Geschäftsbereich "Mobility Unit" werden die Mobilitätsdienstleistungen der Volkswagen Financial Services AG gebündelt.

Personelle Änderungen

Mit den Umstrukturierungen sind zugleich mehrere Personalveränderungen verbunden - auch im IT-Bereich.

Volker Stadler (49) ist seit September 2017 Geschäftsführer der Volkswagen BankBank GmbH und dort verantwortlich für Operations und Informationstechnologie. Stadler kommt von Volkswagen Financial Services AG, wo er Abteilungsleiter Steering & Strategy IT gewesen ist. Als neuer IT-Geschäftsführer berichtet er nun an Michael Reinhart, den Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Bank GmbH.

Bernd Loewen

Im Juli 2009 wechselte Bernd Loewen von der Commerzbank zur KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. In der Anstalt öffentlichen Rechts verantwortet er seitdem die Ressorts Risikomanagement und Rechnungswesen. Im September 2014 bekam er zusätzlich noch den Bereich Informationstechnologie hinzu. Vor seiner KfW-Zeit arbeitet er seit 2005 als Vorstand Treasury, Financial Institutions und Kapitalmarktgeschäft bei der Commerzbank-Tochter BRE Bank SA in Warschau. Zuvor war er Alleingeschäftsführer (2004-2005) bzw. Geschäftsführer Finanzen, Risiko, Recht / Compliance, Personal, IT und Operations (2002-2004) der in New York City ansässigen Commerzbank-Tochter Commerz Capital Markets Corp. Christian Brauckmann

Nach der Fusion von DZ Bank (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank) und WGZ Bank (Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank) zum August 2016 ist Christian Brauckmann neuer Vorstand für IT und Organisation. Er war bei der WGZ Bank zuvor zuständig für die Bereiche Financial Markets Operations, Zahlungsverkehr und Organisation und Betrieb. Tobias Schmitt

Tobias Schmitt ist CIO der NRW.Bank Düsseldorf/Münster. Im Jahr 2010 wählte ihn die Jury vom Wettbewerb "CIO des Jahres 2010" zu einem der besten IT-Verantwortlichen in der Kategorie Mittelstand. Alexander Freiherr von Uslar-Gleichen

Vorstand für IT bei der LBWW ist seit 2016 CFO Alexander Freiherr von Uslar-Gleichen. Der Jurist ist außerdem zuständig für Finanzen, CFO-Office, Data Governance/Datenintegration, Transformationsmanagement, Back Office Financial Markets und das COO-Office. COO Vorgänger Martin Setzer ist Ende 2015 ausgeschieden. Der Vorstand wurde verkleinert. Jörg Oliveri del Castillo-Schulz

Jörg Oliveri del Castillo-Schulz (48) ist seit Februar 2016 neuer COO der IKB Deutsche Industriebank AG in Düsseldorf und damit für die IT verantwortlich. Der Vorstand der IKB wurde für die neue Funktion auf vier Mitglieder erweitert. Oliveri del Castillo-Schulz verfügt über langjährige internationale Erfahrung als COO in der Finanzbranche, vor allem bei der Deutschen Bank in Mailand, London und Frankfurt. Vor seinem Wechsel zur IKB war Oliveri del Castillo-Schulz zuletzt Senior Partner bei Roland Berger Strategy Consultants in Frankfurt. Zvezdana Seeger

Zvezdana Seeger wird im Dezember 2015 bei der Postbank Generalbevollmächtigte im Ressort IT Operations. Später soll sie in den Vorstand aufrücken. Seeger kommt von der Deutsche Post DHL Group, wo sie im Geschäftsfeld Global Forwarding Freight Chief Transformation Officer war. Sie arbeitete zuvor schon als CIO bei Christian Dior, Deutsche Telekom, T-Systems, Toll Collect und Arcandor. Kim Hammonds

Kim Hammonds sitzt seit August 2016 als neue Chief Operating Officer (COO) im Vorstand der Deutschen Bank. Sie war zuvor Global Chief Information Officer und Co-Head Group Technology & Operations bei der Deutschen Bank. Hammonds kam Mitte November 2013 vom Flugzeughersteller Boeing, wo sie ebenfalls CIO war. Um die nötige Krediterfahrung zu erwerben, die gemäß Kreditwesengesetz für eine Vorstandsposition bei einer Bank erforderlich ist, hatte Hammonds zum Jahresbeginn 2016 zunächst als Generalbevollmächtigte begonnen. Željko Kaurin

Željko Kaurin ist seit Oktober 2015 Vorstandsmitglied der Ing-Diba AG in Frankfurt. Als Chief Operations Officer (COO) verantwortet er die Organisationseinheiten Immobilienfinanzierung, Programm- und Projektsteuerung, IT, Service Center sowie Commercial Banking Operations & Business Development der Bank. 2011 übernahm er bei der Ing-Diba die Funktion des CIO. Von November 2012 bis Mai 2014 war er Executive Vice President der Ing Bank Türkei in Istanbul, dort Head of Operations & IT und Mitglied des Exekutivkomitees. Im Juni 2014 kehrte Kaurin zurück zur Ing-Diba und ist seitdem COO der Bank. Kaurin, der Deutsch, Englisch und Kroatisch spricht, hat in an der Verwaltungsfachhochschule Darmstadt Öffentliche Verwaltung studiert sowie Managementkurse an der Zürich School of Management und der Boston Business School absolviert. Er kam im Jahr 2000 zur Ing-Diba. Stephan Tillack

Stephan Tillack (45) ist seit November 2014 neuer Bereichsleiter Org/IT bei der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB). Tillack ist seit Juli 1999 bei der Bank. Bis 2009 hatte er unterschiedliche Führungsfunktionen im Controlling inne. Im Februar 2009 übernahm er für fünf Jahre die Leitung der Abteilung Org/IT-Steuerung (IT-Controlling, IT-Strategie und -Architektur, IT-Providermanagement). Zuletzt war Tillack Programmleiter des bankweiten Effizienzsteigerungsprogramms. Mike Dargan

Neuer Head of Information Technology bei der Schweizer Bank UBS ist ab Mitte September 2016 Mike Dargan. Er wird in Zürich arbeiten und dem Group COO Executive Committee der Bank angehören. Dargan war zuletzt CIO des Corporate and Institutional Banking der Standard Chartered Bank und dort für die End-to-End-Technologie und Betriebsprozesse dieser Geschäftsfelder zuständig. Rudolf Hoyer

Der Diplom-Informatiker Rudolf Hoyer ist seit September 2012 Leiter des Unternehmensbereiches Informationstechnologie und Organisation bei der Hamburger Sparkasse (Haspa). Seit 2009 leitet Hoyer bei der Haspa den Unternehmensbereich „Produktivität und Prozesse“. Davor war er im Stabsbereich der NRS Norddeutsche Retail-Service AG (ein Unternehmen der HASPA-Gruppe) tätig. Bis 2005 arbeite Hoyer bei der HypoVereinsbank in Hamburg und München, wo er die Integration der Vereins- und Westbank begleitete. Von 2005 bis 2007 verantwortete er in der VR Kreditwerk AG das Kreditprocessing in Norddeutschland. Joachim Wuermeling

Der Jurist Joachim Wuermeling ist seit Anfang November 2016 offiziell Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Der Vorstand der Deutschen Bundesbank hat auch die Ressortzuständigkeiten neu verteilt. Wuermeling übernahm die Verantwortung für die Bereiche Informationstechnologie und Märkte. Wuermeling war von 1999 bis 2005 Europaabgeordneter der CSU und von 2005 bis 2008 beamteter Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Dann wechselte er in die Hauptgeschäftsführung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, danach wurde er Vorsitzender des Verbandes der Sparda-Banken in Frankfurt. Pascal Boillat

Pascal Boillat ist seit März 2017 IT-Chef der Deutschen Bank. Er soll die Technologie-Vorhaben der Bank voranbringen. Boillat berichtet an Vorstandsmitglied und Group COO Kim Hammonds. Boillat kam 2016 als IT-Chef und Leiter der internen Abläufe (Operations) für die Unternehmens- und Investmentbank (Corporate & Investment Banking) zur Deutschen Bank. Davor war er Head of Operations and Technology beim US-Hypothekenfinanzierer Fannie Mae. Axel Schnuck

Volker Stadler ist seit September 2017 Geschäftsführer der Volkswagen Bank GmbH und dort verantwortlich für Operations und Informationstechnologie. Stadler war zuvor Abteilungsleiter Steering & Strategy IT der Volkswagen Financial Services AG. Alexander Neumann

Bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall hat im November 2016 Alexander Neumann die Position des Leiters IT-Steuerung übernommen. Neumann kommt aus dem eigenen Haus: Zuletzt arbeitete er bei der Schwäbisch Hall Kreditservice AG, ein Finanzdienstleister im Kredit-, Bauspar- und Förderkreditgeschäft, als Bereichsleiter IT-Lösungen und Projekte. Urs Monstein

Urs Monstein ist seit Januar 2012 CIO bei der Schweizer Privatbank Julius Bär. Zuvor arbeitete Monstein, ein promovierter Jurist, als Head Strategic Platform Projects bei der Bank. Schweizer Medien erwarten, dass sich Monstein um ein neues Banken-System kümmert, vermutlich Avaloq. Aysel Osmanoglu

Aysel Osmanoglu ist seit Januar 2016 neuer designierter IT-Vorstand bei der GLS Bank in Bochum (vormals Ökobank), zuständig für Infrastruktur/IT. Die BaFin muss der Berufung noch zustimmen. Osmanoglu stieg 2006 als Trainee ein und wurde 2013 zur Bereichsleiterin Basisgeschäft Marktfolge ernannt. Sie absolvierte ein Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, zugleich ist sie diplomierte Bankbetriebswirtin Management der Akademie Deutscher Genossenschaften. Heinz Laber

2008 übernahm Heinz Laber die IT-Verantwortung, zuvor war er Personalvorstand. 2011 besteht sein Ziel bei der Unicredit Bank AG in der Unterstützung der Geschäftsfelder- und Konzernstrategien durch eine gemeinsame IT-Plattform, Architekturmanagement und klare Strukturprozesse. Außerdem möchte Laber Prozesse und IT-Ressourcen optimieren. Stephan Müller

Seit April 2012 ist Stephan Müller CIO der Commerzbank. Zuvor arbeitete er als Bereichsvorstand Banking Operations. Erfahrung als CIO bringt er mit: Vor der Fusion der Dresdner Bank mit der Commerzbank hatte er vier Jahre lang an der IT-Spitze der Dresdner Bank gestanden. Hans-Jürgen Plewan

Im Dezember 2013 übernimmt Hans-Jürgen Plewan die IT-Leitung bei der Dekabank. Das Geldinstitut aus Frankfurt/M. zählt zur Sparkassen-Finanzgruppe, zu der auch Plewans voriger Arbeitgeber gehört, die Finanz Informatik Solutions Plus (FISP). Die Finanz Informatik ist der zentrale IT-Dienstleister der Sparkassen. Plewan war 1998 zum Vorgänger der FISP gekommen und 2007 zum Geschäftsführer aufgestiegen. David Mathers

Der Brite David Mathers ist seit Anfang Mai 2012 in Personalunion CFO und CIO bei der Credit Suisse. Die Schweizer Großbank hat ihre Bereiche Finance, Operations und IT zusammengelegt. Im Zuge dessen verließ der vormalige CIO Karl Landert die Bank. Klaus Bremges

Seit Juli 2013 arbeitet Klaus Bremges als CIO der Portigon AG, diese ist die Rechtsnachfolgerin der WestLB. Die Portigon will zudem eine Service-Gesellschaft gründen, um Outsourcing-Dienstleistungen am Markt anbieten zu können. Bremges leitet auch die IT der Portigon Financial Services GmbH.

Der Diplom-Informationswissenschaftler hatte nach Stationen bei McKinsey & Company sowie der Deutschen Bank ist Stadler seit Juni 2014 als Abteilungsleiter Steering & Strategy IT bei Volkswagen Financial Services AG gearbeitet.

Volkswagen Financial Services Digital Solutions

Bei der neuen Volkswagen Financial Services Digital Solutions GmbH ist Thomas SutterThomas Sutter (47) als Geschäftsführer für den Geschäftsbereich IT verantwortlich. Er war zuvor Abteilungsleiter der Abteilung "Core Finance Solutions" der Volkswagen Financial Services AG. In seiner neuern Position berichtet er an Torsten Zibell, den Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Financial Services Digital Solution GmbH.

Der Diplom-Informatiker Sutter war seit Juli 2014 Abteilungsleiter der Abteilung "Core Finance Solutions" bei der Volkswagen Financial Services AG. Von Januar 2008 an hat er dort die Abteilung "Banking, Sales & CRM" geleitet. Zuvor war er im VW-Konzern seit 1996 in verschiedenen anderen Positionen tätig.

Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 15.324 Mitarbeiter beschäftigt - davon 6.503 in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 170,1 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 2,1 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 18,2 Millionen Verträgen aus (Stand: 2016).