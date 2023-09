"Ich führe jeden Morgen Tagebuch," berichtet Manfred Boudreaux-Dehmer, seit zwei Jahren CIO der NATO. So ordne er seine Prioritäten für den Tag und halte fest, was getan werden sollte, um die Effizienz der IT zu steigern. Denn: Eine 75 Jahre alte öffentliche Organisation mit organisch gewachsener IT digital zu transformieren, ist kein Leichtes.

Wie diese Herkulesaufgabe dennoch gelingt, verrät der IT-Chef im Video-Interview mit CIO. Bewusster Führungsstil und zielgruppengerechte Kommunikation stehen laut Boudreaux-Dehmer ganz oben im CIO-Pflichtenheft. Hinzu komme die Kollaboration mit IndustrieIndustrie und Wissenschaft sowie ein Selbstbild als Maler, Architekt und Katalysator.

Zudem gibt der CIO angehenden IT-Führungskräften Karrieretipps aus eigener Erfahrung. Aufstrebende Talente sollten nicht um jeden Preis die Schulbank drücken und auch mal nach Chancen greifen, selbst wenn die eigene Vita das Jobprofil nicht zu hundert Prozent erfüllt. Auch Boudreaux-Dehmer dachte anfangs nicht, dass er den CIO-Posten tatsächlich bekommt.