Respekt ist eine Auszeichnung, die jeder CIO anstrebt. Sich einen Ruf für Wissen, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit zu erarbeiten, braucht Zeit und ein starkes persönliches Engagement. Doch ein einziger falscher Schritt - in Eile oder durch einen kurzzeitigen Mangel an Urteilsvermögen - kann eine hart erarbeitete Reputation ruinieren.

Die Rolle des IT-Leiters hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. "Früher war der CIO der Chief Information Officer, der für die gesamte IT-Infrastruktur des Unternehmens verantwortlich war", berichtet Christopher M. Walker, Unternehmensberater und Coach. "Heute wird der CIO eher als Chief Innovation Officer bezeichnet, der für die digitale Transformation des Unternehmens verantwortlich ist."

Doch obwohl sich die CIO-RolleCIO-Rolle erheblich weiterentwickelt hat, tappen viele IT-Führungskräfte immer noch in Fallen, die schon die Position und das Ansehen zahlreicher Kollegen zuvor geschädigt haben. "Denn trotz der sich verändernden Rolle gibt es immer noch einige todsichere Möglichkeiten für einen CIO, den professionellen Ruf zu ruinieren", so Walker.

Im Folgenden finden Sie die sieben häufigsten Versäumnisse, mit denen CIOs ihren beruflichen Status unbeabsichtigt beschädigen.

Mangelnde Flexibilität

In der Transformation brauchen Unternehmen eine Führungspersönlichkeit, die sowohl flexibel ist als auch mit Veränderungen richtig umgehen kann. "Wenn ein CIO unflexibel ist und sich gegen Veränderungen sträubt, wird dies schnell deutlich, und sein beruflicher Ruf wird darunter leiden", warnt Walker. Stetige Kommunikation ist ebenfalls wichtig. "Können Sie sowohl mit den Geschäfts- als auch mit den IT-Abteilungen effektiv kommunizieren, sind Sie auf dem besten Weg, sich einen guten Ruf zu erarbeiten."

Walker zufolge sollten CIOs bei der Interaktion mit dem Management-Team wie Politiker vorgehen: Unterstützer um sich scharen und Allianzen bilden. "Sie müssen in der Lage sein, sich in den komplexen politischen Gewässern zurechtzufinden, auf die sie unweigerlich stoßen werden", sagt er. "Dies kann eine schwierige und stressige Aufgabe sein, aber CIOs müssen sie beherrschen, wenn sie in ihrer KarriereKarriere erfolgreich sein wollen."

Keine Sichtbarkeit außerhalb des Unternehmens

CIOs können ihren beruflichen Ruf ruinieren, indem sie sich im Schatten ihrer Firma verstecken, meint Maureen Farmer, Gründerin und CEO von Westgate Executive Branding and Career Consulting. Ein Mangel an persönlichem Branding schränke die Fähigkeit eines CIOs ein, in der Branche aufzusteigen - wenn er ein Geheimnis bleibt, das außerhalb des Unternehmens kaum jemand kennt.

CIOs sind aus ihrer Sicht hochqualifizierte Experten, die oft im Stillen ihre Teams in komplexen digitalen und physischen Umgebungen leiten. Da sie in der Regel nur im eigenen Unternehmen bekannt sind, konzentrieren sich CIOs nur selten auf persönliche Karrierestrategien und -möglichkeiten. "Stattdessen müssen sie durch Kostensenkungen, Effizienzsteigerungen und die Integration von Applikationen nach Fusionen, um nur einige der Herausforderungen zu nennen, einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen", erklärt sie. Vorträge auf Branchenveranstaltungen, Kontakte zu Kollegen und das Verfassen von Artikeln sind nur einige der Möglichkeiten, wie CIOs ihre Marke in der Außenwelt aufbauen und aus dem Schatten treten können.

Verpasste Innovationen

IT-Führungskräfte können ihren Ruf aufpolieren, indem sie Innovationen in Form von neuen Initiativen, Prototypen, Hackathons und abteilungsübergreifenden Partnerschaften fördern, sagt Jeff Mains, CEO des Dienstleistungsunternehmens Champion Leadership Group. Um sich von der Masse abzuheben und eine angesehene Führungspersönlichkeit zu werden, müsse ein CIO die Prozesse seiner Abteilung entscheidend voranbringen. "Sie sollten bei der Delegation von Verantwortlichkeiten kreativer und offener werden, damit mehr Zeit für das Vorantreiben von Experimenten zur Verfügung steht", rät Mains. "Gefragt ist ein neuer Managementstil, der offen ist für Ideen, die aus Experimenten hervorgehen."

Andererseits könne ein übermäßig aggressiver Stil dem Ruf eines CIOs schaden. "Viele altgediente CIOs verfügen über die nötige Branchenerfahrung und sind in Auseinandersetzungen erprobt, um ihre Ansichten über die besten Technologien und Methoden zu deren Umsetzung zu untermauern", sagt Mains. "Manchmal sind sie sich ihrer Ideen jedoch so sicher, dass sie versuchen, sie allen Mitarbeitern und Stakeholdern aufzudrängen, ohne vorher die Zustimmung einzuholen. Langfristig gesehen zahlt es sich aus, durchsetzungsfähig zu sein, aber nicht streitlustig."

Waghalsige Entscheidungen

Achten Sie auf die Entscheidungen, die Sie selbst treffen. "Eine einzige unbedachte Entscheidung kann Ihren Ruf und Ihre Karriere ruinieren", warnt Jim Durham, CIO von Solar Panels Network USA. "Wenn Sie sich des Risikos bewusst sind und die Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen, können Sie den Schaden minimieren und aus Ihren Fehlern lernen", rät er. Unvorsichtige Entscheidungen reichten von der Auswahl der falschen Technologie bis zum falschen Umgang mit sensiblen Daten. "Solche Handlungen sind nicht nur karriereschädigend, sondern können auch nachhaltig negative Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben", so Durham.

CIOs werden vom Management oft unter Druck gesetzt, schnell Beschlüsse zu fassen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass selbst die besten Strategien und Absichten manchmal zu katastrophalen Ergebnissen führen können. "Wenn Sie sich bei einer Entscheidung unsicher sind, ist es immer besser, auf Nummer sicher zu gehen und sich mit Ihrem Team zu beraten, bevor Sie eine endgültige Wahl treffen", rät Durham.

Scheitern ist keine Option, vor allem größere Fehlschläge sollten CIOs vermeiden. "So etwas signalisiert, dass man nicht in der Lage ist, wichtige Aufgaben zu bewältigen", so Durham. "Außerdem kann es dem Ruf des Unternehmens und damit auch dem eigenen Ruf schaden, was im schlimmsten Fall zu Ihrer Kündigung führt." Leider können auch die umsichtigsten CIOs Fehler machen. "Wenn Sie sich inmitten eines PR-Alptraums wiederfinden, ist es das Beste, wenn Sie sich zu Ihrem Fehler bekennen und die Verantwortung dafür übernehmen", rät Durham. "Damit zeigen Sie, dass Sie bereit sind, aus Ihren Fehlern zu lernen und Änderungen vorzunehmen, damit so etwas nie wieder passiert."

Soziale Inkompetenz

Einer der häufigsten Fehler, mit denen CIOs ihre berufliche Reputation ruinieren, ist die Vernachlässigung des menschlichen Faktors. "CIOs müssen in der Lage sein, sowohl mit technischen als auch mit nicht-technischen Personen zu kommunizieren, und sie müssen immer daran denken, dass sie es mit Menschen zu tun haben", sagt Anthony Vaccaro, Vice President of Sales beim Softwarehersteller Timewatch.

Oft seien CIOs etwa frustriert, weil ihr Team ihre Erwartungen nicht erfüllt. "Plötzlich fangen sie an, sie wie Maschinen zu behandeln, oder noch schlimmer, wie Kinder, die nicht verstehen, was vor sich geht", sagt Vaccaro. "Das ist ein todsicherer Weg, um das Vertrauen des Teams zu verlieren und ihm das Gefühl zu geben, dass man ihm nicht zuhört." Wenn etwas schief geht, muss der IT-Leiter herausfinden, was passiert ist und wie er eine Wiederholung des Fehlers vermeiden kann. Die Schuld nach unten zu schieben, ist eine Ausrede. Das wird sich mit der Zeit herumsprechen und alle Ebenen des Unternehmens erreichen, und der Ruf wird Schaden nehmen.

Fehlende Anerkennung

Sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter ziehen es vor, mit Personen zusammenzuarbeiten, die ihre Leistungen anerkennen. Wenn Sie es versäumen, die Lorbeeren für eine gut gemachte Arbeit zu teilen, wird dies Ihrem Ruf als Führungskraft weder intern noch extern zuträglich sein. Das Loben von Abteilungs- oder Teamleistungen ist ein schneller, einfacher und dezenter Weg, um Ihr Ansehen als zuverlässige und innovative Führungskraft zu steigern. Loben Sie die fleißige Arbeit Ihres Teams und alles, was es mit Ihrer Hilfe erreicht hat. Das Ergebnis ist ein Gewinn für alle Beteiligten.

Mangelndes Alignment

Wenn sich die IT und das Business in unterschiedliche Richtungen entwickeln, ist eine Katastrophe programmiert. Das Ergebnis: schlechte Stimmung und ein CIO, der den Ruf hat, unkontrollierbar und unzuverlässig zu sein. Das Verfolgen von IT-Zielen, die nicht genau mit den Geschäftszielen übereinstimmen, kann sich für einen CIO als fatal erweisen, sagt Cole South, Mitbegründer von Synchronize, einem Anbieter von E-Commerce-Lösungen: "Die Ausrichtung an den Geschäftszielen und deren Erreichung braucht Zeit. Aber die Mühe lohnt sich immer."

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag unserer Schwesterpublikation cio.com