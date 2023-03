Was genau ist der "CIO des Jahres"?

Der "CIO des Jahres" ist der renommierteste IT-Wett­bewerb im deutschsprachigen Raum. Seit 2003 loben die IT-Fachpublikationen COMPUTERWOCHE und CIO-Magazin diesen Preis aus und suchen die bestenIT-Chefinnen und -Chefs aus Anwenderunternehmen und der öffentlichen Hand.

Was wollen wir von Ihnen wissen?

Die Jury interessiert sich dafür, welchen Impact Sie und Ihre IT-Abteilung auf den Unternehmenserfolg beziehungsweise das Business haben. Mit welchem IT-Projekt, IT-Modernisierungsprogramm oder welcher digitalen Produktentwicklung sorgen Sie für InnovationInnovation und Erfolg? Worauf sind Sie dabei besonders stolz? Wir wollen dazu eine exemplarische Story hören, die sich auf ein Projekt, Programm oder Produkt bezieht, das unlängst abgeschlossen wurde oder sich in einer signifikanten Entwicklungsphase (mit ersten Milestones) befindet.

Eigentlich hat mein Team diesen Preis verdient. Ich möchte mich nicht so in den Vordergrund stellen. Was kann ich tun?

Sie stehen mit Ihrer Funktion und Ihrem Namen für Ihre Abteilung und deren Arbeit. Und das zeichnen wir aus. Aber kein/e CIO gewinnt allein. Es ist immer eine Team­leistung. Das können in Sie Ihrer Bewerbung deutlich machen, indem Sie die Teamleistung klar ansprechen und "Wir"-Formulierungen (wo sinnvoll) verwenden, statt nur von "ich" zu sprechen.

Ich lobe mich nicht gern selbst. Wie kann ich die Jury trotzdem überzeugen?

Eine zurückhaltende Art ist eine sympathische Eigenschaft, sie hilft aber nicht bei Bewerbungen. Im Wettbewerb sollten Sie selbstbewusst zu Ihren Leistungen und Errungenschaften stehen. Wenn Sie sich schwertun, sich selbst zu loben, fragen Sie Ihr Team, ob es an der Bewerbung mitarbeiten möchte. Ihre Kollegin/Ihr Kollege hat sicher kein Problem damit, Sie zu loben.

Wie aufwendig ist die Bewerbung?

Keine Angst, wir verlangen keine Doktorarbeit. Wir wollen von Ihnen vielmehr eine zusammenhängende Geschichte hören. Dabei hilft es, sich zwei Geistes­haltungen zu verinnerlichen:

1. Stellen Sie sich vor, Ihre Nachbarin fragt Sie: "Was machst du da eigentlich in deinem Unternehmen?" Oder Sie versuchen, ein neues Talent für Ihr Unternehmen zu begeistern. Und in dieser Haltung erzählen Sie dann auch.

2. Was ist das Besondere an Ihrem Projekt oder warum hat es einen Preis verdient?

Wann ist der Bewerbungsschluss?

Am 15. Mai 2023. Bis dahin geben Sie bitte Ihre Antworten in unserem Award-Tool ein.

Wann erfahre ich, ob ich einen Preis erhalte?

Die Jury tagt im Sommer, danach wird das Endergebnis berechnet. Im September informieren wir die Kandidatinnen und Kandidaten, ob sie zur Finalrunde in ihrer Kategorie gehören. Die genaue Platzierung geben wir erst auf der Preisverleihung selbst bekannt (19. Oktober 2023 - save the date!). Es bleibt also spannend bis zum Schluss.

Wann und wo findet die Preisverleihung statt?

Rund um die Verleihung der Preise haben wir mehrere Veranstaltungen in der Motorworld in München geplant: Wir beginnen am 18. Oktober 2023 ab 18:00 Uhr mit dem Networking Dinner. Am Vormittag danach schließt eine halbtägige Fachkonferenz an und am Abend folgt als Höhepunkt die feierliche Preisverleihung zum "CIO des Jahres".

Wenn ich mich bewerbe, bin ich dann eingeladen?

Ja, alle, die eine Bewerbung einreichen, sind automatisch zu allen Veranstaltungsformaten rund um den "CIO des Jahres" eingeladen.

Ich habe noch so viele andere Fragen ...

Für alle weiteren Fragen rund um den Wettbewerb - Wie überzeuge ich meinen Vorgesetzten? Wer ist in der Jury? Nach welchen Kriterien wird bewertet? Welche Kategorien gibt es? - finden Sie ausführliche Antworten in unseren FAQ sowie unserem Fragebogen: Hier geht es zum Download.

Und wenn Sie gerne ein direktes Feedback zu einem ersten Entwurf oder Tipps zu Ihrer Bewerbung haben möchten, berät Sie Karen Funk, Senior Editor und Leiterin des Wettbewerbs, gerne persönlich - per Mail oder telefonisch (+49-89-36086178).