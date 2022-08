Das MacBook Air (ein Testmodell von AppleApple) verzichtet auf die klassische (und äußerst beliebte) Keilform, die die Produktreihe geprägt hat. Apples neuestes Gerät ist schlank, benötigt 20 Prozent weniger Platz als zuvor und hat ein Design, das sich - abgerundete Ecken, dünn, rechteckig - sehr gut in die Ästhetik der gesamten Apple Produktpalette einfügt. Das MacBook Air ist außerdem lüfterlos, d. h. egal, was ihm abverlangt wird, macht es keine Mucken.

Macbook Air 2022 im Test: Äußere Werte

Wenn Sie das Gerät aufklappen, finden Sie ein wunderschönes selbstleuchtendes Magic Keyboard mit allen Funktionstasten und Touch ID. Auch der 16:10-Bildschirm ist großartig - ein 13,6-Zoll-Liquid-Retina-Display mit P3-Unterstützung für eine Milliarde Farben bei 500 nits Helligkeit. Auch die Ränder sind dünner geworden, der einzige Kompromiss ist eine Aussparung für die 1080-Pixel-Webcam und das Mikrofon.

Das Display ist zwar nicht so hell wie die XDR ProMotion Displays in den High-End MacBook Pros, aber es ist eine große Verbesserung gegenüber dem M1 Bildschirm und ein Sprung nach vorne im Vergleich zum Intel MacBook Air der letzten Generation:

M2 MacBook Air: 13,6" Liquid Retina Display, 2560x1664 Pixel Auflösung, 500 nits, P3 Wide Farbe, True Tone.

M1 MacBook Air: 13,3 Zoll LED-Hintergrundbeleuchtung mit IPS, Auflösung 2560x1600 Pixel, 400 nits, P3 Wide Farbe, True Tone.

Intel MacBook Air: 13,3-Zoll-Retina-Display, Auflösung 2560 x 1600 Pixel, 400 nits, TrueTone.

Man neigt zwar dazu, das M2 MacBook Air einfach mit dem Vorgänger zu vergleichen. Die Wahrheit ist jedoch, dass bei Millionen von verkauften Exemplaren die Nutzer des MacBook Air mit Intel-Chips wahrscheinlich die größte Käuferschicht für diese Geräte sein werden. Sie erhalten ein größeres, helleres Display und einen Prozessor, der eine deutliche Leistungssteigerung bietet. Wenn sie etwa Photoshop verwenden, werden sie mit den Wechsel zu Apple Silicon enorme Leistungsvorteile sehen.

Macbook Air M2 Leistung: Auf Augenhöhe mit dem MacBook Pro

Ich habe 27 Safari-Tabs geöffnet, ein 18-Spur-GarageBand-Projekt gestartet, eine Apple TV-Show im Bild-in-Bild-Modus angesehen, ein YouTube-Video in Safari abgespielt, Apple Music laufen lassen und mit Pixelmator eine Reihe von Effekten auf ein geöffnetes 10-GB-Bild gerendert (bei geöffneter Mail und während der Arbeit an einem 18-Spur-GarageBand-Projekt).

Normalerweise ist das mehr als genug Aktivität, um einen Intel Mac zum Stottern zu bringen, vor allem nach 20 Minuten. Aber das M2 MacBook Air, das ich getestet habe, hatte überhaupt keine Probleme. Es wurde nicht einmal warm, was bedeutet, dass es jeder Aufgabe gewachsen ist, die die meisten von uns ihm stellen würden.

Und noch etwas: Wenn Sie das Air nicht bis an die Grenzen ausreizen, können Sie mit einer einzigen Ladung bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen im Internet und 18 Stunden Videowiedergabe erwarten. Selbst bei all der Arbeit, die ich dem Mac abverlangt habe, hat die Batterie durchgehalten. Man kann das Macbook Air den ganzen Tag verwenden und hast immer noch genug Energie, um abends einen Film anzusehen. Wenn Sie das tun, liefern die Vier-Wege-Lautsprecher einen wunderbar ausgewogenen und detaillierten Klang bei einer angemessenen Lautstärke, obwohl ich bezweifle, dass sich die Nachbarn beschweren werden.

Um die Leistung zu quantifizieren, habe ich eine Reihe von Geekbench 5-Tests durchgeführt, deren Ergebnisse mit den auf der Website veröffentlichten aggregierten Daten übereinstimmen: Single-Core-Leistung, 1.882; Multi-Core, 8.696. In groben Zügen bedeutet das, dass die Leistung mit der eines 2019er Mac Pro mit Intel Xeon-Chip vergleichbar ist, schneller als ein M1 iMac und in der gleichen Größenordnung wie die meisten MacBook Pro-Systeme mit M1-Chip.

Im Vergleich mit dem Intel MacBook Air der letzten Generation sieht es sogar noch besser aus. Dieses System erreichte eine Single-Core-Leistung von 1.053 und eine Multicore-Leistung von 2.811 mit dem Intel i5 Chip. Zumindest auf dem Papier wird jeder, der von einem Intel Air aufrüstet, einen sofortigen und offensichtlichen Leistungsschub erleben. Wenn Sie erwägen, Ihr Team mit diesen Geräten auszustatten, bedeutet das einen unmittelbaren Produktivitätsgewinn, der auch die Mitarbeiter zufriedenstellen wird.

M2 Air im Test: Lese-/Schreibgeschwindigkeiten

Es gibt mehrere Berichte darüber, dass das Einsteigermodell mit einer 256-GB-Festplatte einen einzigen SSD-Chip verwendet, was zu langsameren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten führt. Das MacBook Air, das ich in der Hand hatte, war nicht dieses Modell; es bietet 1 TB Speicherplatz, sodass sich diese Einschränkung nicht in meinen Testergebnissen niederschlägt. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass das 256-GB-Modell langsamere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten liefert, daher empfehle ich Ihnen, stattdessen auf die 512-GB- oder 1-TB-Alternativen aufzurüsten.

Bei meinem Modell ergaben Blackmagic-Festplattentests eine Schreibgeschwindigkeit von etwa 4145 MB/s und Lesegeschwindigkeiten von ca. 2627 MB/s bei 1 GB Belastung. Bei 5 GB (maximale Belastung) sank die Schreibgeschwindigkeit auf etwa 2400 MB/s, während die Lesegeschwindigkeit konstant blieb. Das ist natürlich nur eine Testreihe, und meiner Erfahrung nach ist die tatsächliche Leistung immer noch schneller als bei den M1-Macs, die mich ehrlich gesagt umgehauen haben.

Ihre Erfahrungen können natürlich variieren, und ich nehme an, dass jeder, der wirklich schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten für seine Arbeit benötigt, Aufgaben ausführt, die eher für eine der Pro-Serien von Apple geeignet sind.

Die Speicherbandbreite für den Unified Memory-Speicher hat beim M2 Air 100 GB/s erreicht, gegenüber 68,25 GB/s beim M1. Das ist eine nette Verbesserung, aber vergessen Sie nicht, dass der M1 Pro Chip 200 GBps bietet. Wenn Ihnen also die Speicherbandbreite wichtig ist, sollten Sie sich für den Pro entscheiden. Für die meisten von uns übertrifft der Air die Erwartungen.

Macbook Air 2022: Unser Testgerät

Ich habe ein Air mit 8 Kernen und einer 10-Kern-GPU getestet, das mit 16 GB Arbeitsspeicher und dem bereits erwähnten 1 TB großen Flash-Speicher ausgestattet ist. Dabei handelt es sich nicht um ein Standardmodell; sowohl der Speicher als auch der Arbeitsspeicher sind aufgerüstet. In der getesteten Version kostet das Air I 2309 Euro - 810 Euro mehr als das Einstiegsmodell M2 (1499 Euro). Aufmerksame Leser werden feststellen, dass das 14-Zoll-MacBook Pro mit M1 Pro-Chip in ähnlicher Konfiguration mit 2479 Euro sogar auch nur 170 Euro teurer ist. Natürlich kostet die 10-Kern-CPU im Pro zusätzlich 300 Euro mehr (2749 Euro), so dass sich die Gesamtkosten auf 470 Euro belaufen.

Verwirrend, nicht wahr? Apple bietet Macs mittlerweile in so vielen Konfigurationen an, dass die tatsächliche Preisstruktur undurchsichtig geworden ist. Das macht es schwieriger zu entscheiden, was man braucht, und lässt immer genug Versuchung übrig, ein bisschen mehr auszugeben.

Macbook M2 Air: Probleme?

Während ich dies schreibe, tauchen Berichte auf, die behaupten, dass diese Macs leicht zerkratzt werden. Dazu kann ich nichts sagen, da ich das nicht erlebt habe. Aber es ist eine Überlegung wert, wenn man sich für eine der vier verfügbaren Farben (Silber, Space Grau, Starlight und Midnight) entscheidet. Im Allgemeinen zeigt dunkles Aluminium mehr Makel. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der Mac nur ein einziges externes Display betreiben kann, wenn auch mit 6K.

Der Umstand, dass nur zwei Thunderbolt/USB 4-Anschlüsse vorhanden sind, könnte für manche ein Hindernis sein, aber für mich wird dieser Schmerz durch das zusätzliche geflochtene Kabel und den MagSafe 3-Anschluss kompensiert. Bei MagSafe handelt es sich natürlich um einen Ladeanschluss, der sich automatisch vom Stromnetz entkoppelt, falls jemand über das Stromkabel stolpert.

Jeder, dem schon einmal ein Mac heruntergefallen ist, weiß um den Wert dieses Schutzes. Bildschirme geben ein bemerkenswertes Geräusch von sich, wenn sie auf den Boden fallen - auch wenn es normalerweise schwer zu hören ist, wenn man selbst schreit.

Und das bringt mich zur FaceTime Kamera. Es ist großartig, dass Apple diese endlich auf 1080p aufgerüstet hat. Das ist eine Verbesserung, die schon vor langer Zeit hätte stattfinden sollen, aber es bedeutet, dass Remote- und Hybrid-Arbeiter bei der nächsten Teambesprechung besser rüberkommen.

M2 MacBook Air: Kaufen oder nicht?

Wenn Sie bereits ein MacBook Air M1 besitzen, brauchen Sie wahrscheinlich nicht auf das M2 aufzurüsten. Wenn Sie jedoch einen Intel Mac fast jeder Art verwenden, werden Sie einen sofortigen Leistungsschub erhalten, wenn Sie auf Apple Silicon umsteigen.

Ansonsten gilt: Kaufen Sie immer den besten Mac, den Sie sich leisten können. Sie sollten auch für zusätzlichen Arbeitsspeicher bezahlen, denn dies ist eine der besten Möglichkeiten, die Leistung zu steigern und Ihr Gerät zukunftssicher zu machen.

Vergessen Sie aber nicht, dass Apple das M1 MacBook Air immer noch ab 1199 Euro anbietet. Das ist ein exzellenter Preis für ein ebenfalls exzellentes Gerät, und wenn Sie einen zweiten Mac suchen oder ein Gerät, das Sie Desktop-basierten Teams als Ressource zur Verfügung stellen möchten, könnte dies die richtige Wahl sein. Ja, das M2-Modell ist besser, aber der M1 bleibt eine enorme Verbesserung gegenüber älteren Laptops, einschließlich Intel-basierter MacBook Pros.

Apple Macbook Air M2: Testfazit

Wenn Sie auf der Suche nach einem Notebook sind, das Sie regelmäßig nutzen möchten, ist das M2 MacBook Air mit seinem lüfterlosen Design, der fantastischen Batterielaufzeit und dem klaren, hellen Bildschirm sowie seiner beeindruckenden Leistung pro Watt für die meisten Benutzer ein Gerät, mit dem sie jahrelang zufrieden und produktiv arbeiten werden.

Dieser Artikel basiert auf Beitrag der US-Schwesterpublikation Computerworld.