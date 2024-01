"Leading the Energy Transition - Erfahrungen aus drei Jahren fokussierter IT-Modernisierung bei E.ON" - so lautet das Thema der Keynote von Sebastian WeberSebastian Weber am 23. Februar in Hamburg. Der seit Juli 2021 amtierende CIO der EonEon SE spricht über den strategischen Ansatz, die gemeisterten Herausforderungen und die Erfolgsfaktoren des Modernisierungsprogramms.

Bisher standen der Aufbau eines starken IT-Fundaments, IT-Stabilität und Cloudifizierung im Zentrum der Strategie, berichtet Weber vorab dem CIO-Magazin. 2024 gehe es primär um den Übergang zu einem Cloud Operating Model. In diesem Zusammenhang stehen kultureller Wandel, die Zusammenarbeit in produkt- und funktionsübergreifenden Teams und die Automatisierung in der Cloud auf der Agenda.

KI macht die Energiewende möglich

Auch künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz spielt für den CIO eine zentrale Rolle. Sie mache die Energiewende erst möglich: "Zentralisierte Energiesysteme entwickeln sich zu einer Welt mit Millionen neuer dezentraler Erzeuger, Verbraucher und Energiespeicher." Allein in Deutschland gebe es mehr als 1,7 Millionen Anlagen. Sowohl die Nachfrage als auch das Angebot an neuen Kundenanwendungen wüchsen, was zu neuen Herausforderungen führe. Weber: "Um dies zu meistern, brauchen wir eine smarte DigitalisierungDigitalisierung unserer Netzwerke. KI hilft uns bei der Verwaltung einer Vielzahl dezentraler Anlagen und trägt dazu bei, die Beobachtbarkeit und Steuerbarkeit von Energienetzen zu erhöhen."

Beispielsweise helfe künstliche Intelligenz, die Energie-Effizienz zu erhöhen, Energieverluste zu reduzieren und Prozesse nachhaltiger zu gestalten, indem sie Energie intelligent verteile und speichere. Mittels KI und Meta-Prognosen könne Eon etwa genau berechnen, wie viel Wind es am nächsten Tag in einem Windpark geben wird und frühzeitig reagieren.

Darüber hinaus nutze man KI auch, um Prozesse entlang der Wertschöpfungskette zu optimieren und nachhaltiger auszurichten, zum Beispiel durch vorausschauendes Wartungsmanagement ohne menschliches Eingreifen in die Netzwerke: "Mit KI können wir berechnen, wann ein Kabel ausgetauscht werden muss und eingreifen, bevor es tatsächlich beschädigt ist. So können wir Störungen minimieren und Unterbrechungen der Versorgung reduzieren."

Nachhaltigkeit als strategischer Eckpfeiler

Zu den Eckpfeilern der Eon-Strategie gehört neben Wachstum und Digitalisierung auch das Thema Nachhaltigkeit. "Wir setzten auf den Ausbau erneuerbarer Energien und engagieren uns für eine kohlenstofffreie Energiewelt", sagt Weber. "Nachhaltigkeit ist in jeder Dimension der Maßstab für unser Handeln." So unterstütze Eon seine Kunden bei ihrer Dekarbonisierung. Zudem wolle man die Emissionen, die man direkt beeinflussen könne, reduzieren und bis 2040 selbst klimaneutral werden.

Hamburger IT-Strategietage mit mehr als 800 Teilnehmern

Zu den Hamburger IT-Strategietagen 2024, der größten IT-Fachkonferenz Deutschlands, werden vom 21. bis 23. Februar mehr als 800 Teilnehmer vor Ort erwartet. Wer es nicht nach Hamburg schafft, kann die wichtigsten Inhalte digital mitverfolgen. In den Vorträgen, Panels, Foren und Roundtables stehen auch 2024 die wichtigsten Themen der CIOs auf dem Programm: Artificial Intelligence, Security, New normal Work, Women in Tech, Sustainability versus Greenwashing, Cloud versus On Premises, Digital Mindset, Talent-Scouting sowie Technical und Operational Excellence.

Zudem gibt es wie gewohnt viel Raum für individuelles Networking. So startet etwa am ersten Abend wieder die Kneipentour im Hamburger Schanzenviertel, am Donnerstagabend folgt die große Strategietage-Party.

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf: it-strategietage.de