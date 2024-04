Eine komplexe Produktionsumgebung wird von Fließbandarbeitern betrieben, die mit Augmented Safety Glasses und Exoskeletten ausgestattet sind. Das befähigt die Arbeiter, fünfmal mehr Gewicht heben zu können als ein nicht-augmentierter Mensch. Neue Prozesse werden mit Hilfe von Augmented Reality Augmented Reality angekündigt und demonstriert. Die Arbeiter kooperieren dabei remote in Echtzeit und tragbare Sensoren sorgen dafür, dass sich die Maschinen automatisch in den Wartemodus begeben, sobald Menschen in ihrer Nähe sind - mit dem Ziel, Unfälle zu verhindern.

Ein CEO beruft ein Meeting mit dem Vorstand im Homeoffice ein, bei dem jedes Board-Mitglied durch ein Hologramm in Lebensgröße repräsentiert wird. Der Manager ist in der Lage, in Echtzeit Dashboard-ähnliche Geschäftsprozessdaten in Form eines schwebenden 3D-Modells zu visualisieren. Kommt dabei eine Frage zu Compliance auf, wird der entsprechende Beauftragte (ebenfalls per Hologramm) zugeschaltet. Die KI transkribiert dabei das Meeting und kommuniziert die Details - inklusive 3D-Daten - an alle Teilnehmer.