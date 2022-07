Angesichts der hohen Inflation arbeiten CIOs mit Nachdruck daran, wie sie die steigenden Preise für IT-Systeme, -Dienstleistungen und -Talente in den Griff bekommen. Viele überdenken ihre IT-Portfolios, setzen neue Prioritäten bei den IT-Ausgaben und verbessern die Effizienz des Unternehmens. Als CIO einer Organisation mit globaler Reichweite beobachtet auch Bob Johnson die weltweite Wirtschaftslage sehr genau: "Wann immer irgendwo auf der Welt ein schlechter Wind weht, sind wir davon betroffen", sagt Johnson, CIO der American University of Paris.

Er ist daher nicht überrascht, dass die Auswirkungen der Inflation bereits spürbar sind: Angesichts der steigenden Kosten macht sich Johnson Sorgen, dass sein IT-BudgetIT-Budget nicht die gesamte Arbeit abdeckt, die es eigentlich finanzieren sollte. "Der Euro reicht einfach nicht mehr so weit wie früher", sagt er. Und der Dollar auch nicht. Diese Dynamik hat den CIO dazu veranlasst, seine Pläne anzupassen und nach Bereichen zu suchen, die er konsolidieren und standardisieren kann. Ziel sind Effizienzgewinne, um mit den Einsparungen wichtige transformative Initiativen der Universität zu finanzieren. "Ich muss viel kreativer sein und mir überlegen, wie ich meine Ressourcen besser einsetzen kann", fügt er hinzu.

Auch andere CIOs berichten, dass sie die Auswirkungen der Inflation in vielfältiger und umfassender Weise zu spüren bekommen. "Wir bemerken die Auswirkungen der Inflation in Form von Preissteigerungen bei Hardware, Ausrüstung und Dienstleistungen. Außerdem machen die steigenden Verbraucherpreise und ihre Auswirkungen auf die Lohninflation die Talentakquise und -bindung herausfordernder", fasst Nicholas Colisto, CIO von Avery Dennison, die Lage zusammen.

In diesen zehn Bereichen spüren CIOs die Auswirkungen der Inflation besonders:

Wirtschaftlicher Fokus

Laut der CEO-Umfrage 2022 des Conference Board steht die Inflation auf der Liste der Themen, die den Unternehmens-Chefs Sorgen bereiten, an zweiter Stelle, gleich nach den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. 2021 lag die Inflation noch auf Platz 22 der Liste der CEO-Sorgen. Der Sprung ist nicht überraschend, kommentieren Experten, denn viele Führungskräfte haben keine Erfahrung im Umgang mit solchen wirtschaftlichen Bedingungen.

"Inflation ist für die meisten Unternehmen eine unbekannte Entwicklung", sagt Rick Villars, Group Vice President für Worldwide Research bei IDC und leitender Analyst des im März 2022 veröffentlichten Berichts "IT Spending and Inflation, Enablers of Digital Innovation, and the Increasing Need for IT Financial Accountability". Außerdem, so Villars, steckte die IT in den Kinderschuhen, als die Inflation das letzte Mal auftrat. In Anbetracht dessen sind Villars und andere der Meinung, dass CIOs sich über das Thema informieren und verstehen müssen, wie sich staatliche und behördliche Maßnahmen auf die Wirtschaft und letztlich auf ihr eigenes Unternehmen auswirken könnten und wie sie am besten darauf reagieren sollten.

"Als CIO ist man definitiv mit dem C-Suite-Team in die Bewältigung des Inflationsdrucks eingebunden", sagt Caren Shiozaki, Executive Vice President und CIO bei TMST. "CEOs versuchen herauszufinden, wie sie in einer unsicheren Welt widerstandsfähig sein können, und sie werden sich an CIOs wenden, um dies zu ermöglichen. Als CIO müssen Sie also einen ganzheitlichen Blick auf diese breiteren wirtschaftlichen Themen haben."

Steigende Arbeitskosten

Die Nachfrage nach technischen Fachkräften bleibt hoch. CompTIA, ein gemeinnütziger Verband für die IT-Branche, zählte im April mehr als 443.000 Stellenausschreibungen von Arbeitgebern in den USA, womit sich die Gesamtzahl im Jahr 2022 auf 1,6 Millionen erhöhte. Das ist ein Anstieg von 40 Prozent bei den Stellenangeboten in den USA gegenüber dem gleichen Zeitraum 2021. Gleichzeitig beziffert CompTIA die Arbeitslosenquote für Technologieexperten in den USA auf 1,3 Prozent.

Diese Zahlen, die sich auch in anderen Bereichen der globalen IT-Talentkrise widerspiegeln, sowie die allgemeine Inflation bedeuten, dass CIOs gezwungen sind, die Gehälter zu erhöhen, sagt John-David Lovelock, Research Vice President und Distinguished Analyst für das General Managers Team bei Gartner. "Löhne sind das große Thema, Personal ist ein großes Thema, und CIOs werden diesen Krieg um Talente wahrscheinlich verlieren", mutmaßt Lovelock.

Seiner Meinung nach sind Technologieunternehmen, Managed-Service-Anbieter und Fachfirmen etwas besser in der Lage, höhere Abschluss- und Halteprämien sowie höhere Gehälter zu zahlen als die meisten IT-Abteilungen in Unternehmen. Infolgedessen werden CIOs weiterhin mit einer Personalknappheit konfrontiert sein, selbst wenn sie in der Lage sind, ihr Gehaltsspektrum zu erweitern. Darüber hinaus werden sie mehr für zusätzliches Personal bezahlen müssen. Lovelock verweist beispielsweise auf Untersuchungen von Gartner, die zeigen, dass die Ausgaben der IT-Abteilungen für Beratungsdienste in diesem Jahr um elf Prozent steigen werden.

Höhere Vertragskosten

CIOs sind nicht die einzigen, die mit Personalengpässen und den entsprechend steigenden Kosten für die Einstellung und Bindung von Talenten konfrontiert sind. Lovelock zufolge spüren auch Managed-Service-Anbieter und Technologieanbieter den Druck. Sie haben auch in anderen Bereichen mit höheren Kosten zu kämpfen. "Und deshalb beginnen sie jetzt, Preiserhöhungen bei den CIOs durchzusetzen", fügt er hinzu.

Johnson kann das bestätigen. Er stellt fest, dass die Kosten für seine Verträge tendenziell steigen und dass ein Software-as-a-Service-Anbieter einen Vertrag mit einer 25-prozentigen Preiserhöhung im Vergleich zum Vorjahr für denselben Service angeboten hat. Zwar befindet sich Johnson noch in Verhandlungen, aber er gibt zu, dass er mit einem größeren Preisschock rechnet. "Ich frage mich: Ist dies nur die erste von vielen Erhöhungen?"

Wenige Möglichkeiten zur Kostenreduzierung

CIOs haben traditionell auf Offshoring gesetzt, um die Arbeitskosten unter Kontrolle zu halten. Doch angesichts der heutigen weltweiten Inflation halten CIOs diesen Ansatz für unwirksam, sagt Emily Lewis-Pinnell, Vice President und Cloud Practice Leader bei NTT Data Services, einem globalen IT-Beratungsunternehmen.

So beobachtet Lewis-Pinnell beispielsweise, dass sich die Gehälter in Indien, einem etablierten Drehkreuz für IT-Dienstleister, verdoppeln oder sogar verdreifachen. In anderen Regionen sind die Gehälter zwar nicht so stark gestiegen, aber auch dort gibt es eine Inflation, die die Kosten in die Höhe treiben wird. "Wir beobachten jetzt, dass CIOs andere Bereiche erkunden und versuchen, neue Standorte zu finden, an denen die Löhne weniger stark gestiegen sind."

Mehr Finanzdisziplin

Obwohl CIOs kaum dafür bekannt sind, verschwenderisch mit Geld umzugehen, sagt Villars, dass die Inflation die IT-Chefs dazu veranlasse, noch genauer darauf zu achten, wohin ihr Geld fließt. "Wir gehen von einer Phase stabiler oder sinkender Kosten zu der Annahme über, dass die Ausgaben steigen werden. Wenn wir also mit CIOs sprechen, fragen sie sich: 'Muss ich meine Kosten mehr im Auge behalten?"

Diese Aufgabe birgt einige Herausforderungen, sagt Villars. Die meisten IT-Abteilungen verfügen zwar über gut organisierte Beschaffungsfunktionen und solide Modelle für die Investitionsausgaben. Allerdings sind viele der bewährten Praktiken zur Kostenkontrolle aus den vergangenen Jahren in der Ära von SaaSSaaS, Abonnements und nutzungsbasierten Modellen nicht mehr hilfreich. Aber Villars fügt hinzu: "Es gibt immer noch Raum für Effizienzsteigerungen, auch wenn man diese alten Mechanismen nicht nutzen kann."

Höhere Rechnungen aufgrund von Lieferrückständen

Die IT-Abteilung ist nicht immun gegen die heutigen Probleme in der Lieferkette. CIOs berichten, dass sie mit deutlich längeren Lieferzeiten für Standardprodukte wie Workstations und ServerServer rechnen müssen. Das wiederum wird vermutlich dazu führen, dass sie tiefer in die Tasche greifen müssen. "CIOs sagen, dass es sie jetzt noch nicht betrifft, aber wenn sie in die Jahre 2023 und 2024 blicken, denken sie, dass Inflation und Lieferrückstände die Preise beeinflussen werden. Sie rechnen mit höheren Preisen, wenn sie das nächste Mal ein Geschäft abschließen", sagt Villars.

CIO Shiozaki berichtet, dass sich die Lieferzeiten erheblich verlängert haben. Demnach würden Artikel, die sie vor der Pandemie in einer Woche erhalten konnte, jetzt Monate brauchen, um anzukommen. Sie arbeitet enger mit ihrem Beschaffungsteam zusammen, um neue und bestehende Verträge zu prüfen und nach Einsparmöglichkeiten durch Neuverhandlungen, Anpassung der Lieferzeiten oder Wechsel und KonsolidierungKonsolidierung von Lieferanten zu suchen. "Das war schon immer eine gute Praxis", sagt Shiozaki, "aber es wurde nicht immer so viel Wert darauf gelegt wie jetzt".

Höchstpreise, um benötigte Produkte sofort zu erhalten

Der Shift der Mitarbeiter vom Home-Office (was die Nachfrage nach Laptops und anderer Hardware in den Jahren 2020 und 2021 in die Höhe getrieben hat) zu hybriden Umgebungen zieht bisweilen eine weitere Runde von Gerätekäufen nach sich. Lovelock zufolge würden einige CIOs daher sofort Geräte benötigen. Sie müssen jedoch mit Aufschlägen rechnen, wenn sie diese Geräte eher früher als später erhalten wollen.

Laut Lovelock ist die Inflation jedoch nicht der alleinige Grund für solche Aufschläge. Vielmehr sei eine Mischung aus verschiedenen Faktoren im Spiel - COVID-bedingte Stilllegungen von Produktionsanlagen in Asien, Probleme in der Lieferkette, eine Nachfrage, die das Angebot übersteigt, sowie die Inflation. "Einige CIOs werden eher eine spätere Lieferung akzeptieren, als den Aufpreis zu zahlen. Aber CIOs, die bereit sind, mehr zu zahlen, können ihr Material jetzt bekommen, denn mit Aufschlägen schieben sie sich an die Spitze der Schlange."

Fokus auf Effizienz und Innovation

Um sich so gut wie möglich vor der Inflation zu schützen, suchen Führungskräfte nach Möglichkeiten, die Kosten zu senken. Sie wenden sich an CIOs, um dies mit technischer Hilfe zu erreichen. Das ist ein Trend, der seit der letzten Rezession nicht mehr in größerem Umfang zu beobachten war. Shiozaki gibt allerdings zu bedenken, dass sie und andere CIOs sich heutzutage nicht mehr ausschließlich auf Effizienzsteigerungen konzentrieren können, wie es in früheren Zeiten der Fall war - selbst, wenn die Suche nach kostensparenden Effizienzverbesserungen immer mehr zur Priorität wird, um inflationäre Auswirkungen abzuwehren.

"Man kann sich zwar schlank trainieren, aber das sollte nicht auf Kosten von Innovationen gehen, die es einem ermöglichen, in der Zukunft erfolgreich zu sein", sagt Shiozaki. Bei der Widerstandsfähigkeit gehe es nicht nur um Kosteneinsparungen, sondern darum, wieder auf die Beine zu kommen, und dazu seien kontinuierliche Investitionen in Innovationen erforderlich. Man müsse in der Lage sein, sich von der Konkurrenz abzuheben. Wenn man sich nur auf Effizienz konzentriere, verliere man an Relevanz. "Angesichts der Tatsache, dass wir alle die Welle der digitalen Transformation durchlaufen haben, ist dieses Gleichgewicht zwischen Effizienz und Innovation stärker in den Vordergrund gerückt."

Mehr Technologie-Investitionen

Lewis-Pinnell zufolge beschleunigen einige CIOs ihre IT-Initiativen, um die Organisation bei der Bewältigung der steigenden Kosten zu unterstützen. Sie geht davon aus, dass mehr CIOs die Umsetzung transformativer Projekte vorantreiben werden. Dies betrifft beispielsweise die Nutzung von AnalyticsAnalytics, Machine LearningMachine Learning und Automatisierung, um die Effizienz und Produktivität zu steigern. "Es geht um den Wert, den CIOs dem Unternehmen bringen können", erklärt sie. "Das ist der Wert, den die IT liefern kann, um den Druck, den die Inflation auf das Unternehmen als Ganzes ausübt, zu mildern."

Colisto von Avery Dennison gibt an, dass er als Reaktion auf die Inflation in Automatisierung und andere Technologien investiert, insbesondere um die Kundenbindung zu erhöhen, Kosten zu optimieren und Risiken zu verringern: "Wir investieren in Hyperautomatisierungs-Programme, um alle relevanten Technologien zu nutzen, um Prozesse innerhalb der IT und anderer Funktionen zu automatisieren, um die Kundenbindung zu erhöhen, Kosten zu optimieren und Risiken zu reduzieren."

Demand-Management

Weil die Inflation zusammen mit anderen Faktoren die IT und das Geschäft beeinträchtigt, bewerten CIOs und ihre C-Suite-Kollegen einige Initiativen neu. Es gehe darum, ob sie immer noch sinnvoll sind und dass sie weiterhin eine angemessene Priorität haben, sagt Lewis-Pinnell. "Wir denken strategisch darüber nach, wofür das Geld ausgegeben wird und wie die gewünschten Ergebnisse erzielt werden können", sagt sie. Das ist zwar keine neue Methode, aber Experten räumen ein, dass viele Zahlen zur Berechnung der Renditen und zur Entscheidungsfindung nicht mehr aktuell sind, da die Inflation und andere Treiber die Business-Anforderungen verändert hätten.

"Die Nachfrage nach digitalen Business-Initiativen war noch nie so groß wie heute, und wir sind dabei, unser Projekt- und Dienstleistungsportfolio neu zu kalibrieren, indem wir bei der Auswahl neuer Programme kritischer vorgehen", sagt Colisto. "Wir konzentrieren uns bewusst auf strategisch wichtige Initiativen und vermeiden eine Überlastung unserer Teams. Wir sind uns bewusst, wie wichtig es ist, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Teammitglieder zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir die Anforderungen unseres Unternehmens weiterhin erfüllen können."

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag unserer Schwesterpublikation cio.com