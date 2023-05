Die Uhr für das Produkt SAPSAP ERPERP Central Component (ECC 6.0) läuft ab. Noch bis 2027 stellt das Softwarehaus für die ERP-Suite den Mainstream-Support bereit. Bis Ende 2030 können Nutzer gegen Bezahlung auf eine erweiterte Wartung zurückgreifen. Speziell dann, wenn komplexe ECC-Umgebungen vorhanden sind, sollten Unternehmen allerdings nicht mehr allzu lange mit der Migration zu SAP S/HANA warten.

Das sieht auch die WürthWürth IT GmbH so, der globale IT-Dienstleister der Würth Gruppe. Der weltweit aktive Hersteller von Befestigungs- und Montagematerialien beschäftigt rund 85.000 Menschen und erzielt einen Jahresumsatz von rund 20 Milliarden Euro.

Vorreiterrolle bei der SAP-Migration

"Der Umzug unserer Systeme ist keine bloße Notwendigkeit. Die IT ist das wichtigste Organ eines funktionierenden Unternehmens. Wir sehen uns als Enabler für die Würth-Gruppe und für unsere Kunden", erläutert Thomas Burkhart, Geschäftsführer der Würth IT GmbH. "Um auch künftig den besten Service und innovative IT-Lösungen anbieten zu können, starten wir jetzt die Transformation."

Die Erfahrungen, die der IT-Dienstleister bei der Migration sammelt, dürften in vergleichbare ProjekteProjekte bei der Würth Gruppe einfließen. Bei der Umstellung greift Würth IT auf Services des Heidelberger SAP-Spezialisten SNP zurück. "Bereits in der Vergangenheit haben wird erfolgreich mit SNP zusammengearbeitet und großes Vertrauen in ihre Softwarelösungen", ergänzt Thomas Burkhart.

In mehreren Schritten zu SAP S/4HANA

Für die Migration von ECC auf S/4HANA haben SNP und Würth IT mehrere Schritte vorgesehen. Zuerst werden die vorhandenen ECC-Systeme konsolidiert und harmonisiert. Nach Abschluss dieser Bereinigung erfolgt der Umzug auf die neue SAP-Plattform.

Bei diesem Prozess greift das IT-Haus auf die Transformationsplattform Crystalbridge und das Datenmigrationsverfahren Bluefield von SNP zurück. Crystalbridge ist ein Datenmanagementsystem. Es analysiert und restrukturiert SAP-Daten und transferiert sie weitgehend automatisch auf neue Systeme. Dadurch sind weniger Integrationstests nötig, zudem keine Vor- und Nachprojekte.

Bluefield: Erst bereinigen, dann migrieren

Beim Bluefield-Ansatz werden vor der Migration Daten harmonisiert, unnötige Informationen ausgemustert und Prozesse optimiert. Anwendern steht daher nach der Umstellung ein "entschlacktes" SAP-System zur Verfügung.

"Unsere Softwareplattform unterstützt die Migration von Daten und Geschäftsprozessen und ermöglicht Würth IT einen sicheren und flexiblen Umstieg", resümiert Jens Amail, CEO von SNP.

Würth IT GmbG | SAP-Migration

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: Konsolidierung von SAP ECC und Migration zu S/4HANA

Lösungen: Transformationsplattform SNP Crystalbridge, Bluefield-Ansatz

Partner: SNP Schneider-Neureither & Partner SE