Skalierbar, sicher, kostentransparent - die Vorzüge von Cloud Computing haben IT-Manager hierzulande längst erkannt, wie eine Untersuchung des Bitkom zeigt. So setzen drei von vier Unternehmen heute auf Cloud-Services; nicht zuletzt, um Daten effizienter zu nutzen.

Doch nachdem BI, ERP & Co. zusehends über die Cloud laufen, geht es in die entscheidende Phase. Denn: Wer auf die falsche Infrastruktur setzt, hat womöglich am Ende das Nachsehen und bleibt auf seinem Datenberg sitzen.

Keine Zeit für Experimente

Gerade in der gegenwärtigen Zeit müssen Unternehmen genau hinsehen, für welches IT-Grundgerüst sie sich entscheiden. So hat der Corona-Lockdown einerseits deutlich gezeigt, wie wichtig die Cloud für das Fortbestehen des alltäglichen Betriebs sein kann. Andererseits ist der Geschäftserfolg vieler Unternehmen in den nächsten Jahren ungewiss, sodass sich IT-Verantwortliche keine Experimente erlauben können. Dazu kommt die seit Jahren mitschwingende Maxime, seine Daten dank KI & Co. endlich in Wert zu setzen.

Keine Frage: Der Balanceakt zwischen Datennutzung, Flexibilität und Kostentransparenz ist kein leichter. Ach, und war da nicht noch etwas mit Sicherheit? Doch so herausfordernd die aktuelle Lage für den ein oder anderen IT-Manager auch sein mag, ist dieser gut beraten, einen kühlen Kopf zu bewahren - und aus der Transformation von Vorreitern zu lernen.

Neues Datenfundament für bofrost*

Wie ein erfolgreiches Cloud-Großprojekt ablaufen kann, zeigen beispielsweise Oracle und bofrost*. So hat der europaweit größte Lebensmittel-Direktvertrieb innerhalb von 15 Monaten sein gesamtes Data Warehouse in die Oracle Cloud verlagert.

Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht den Umfang: Über 2,5 Milliarden neue Datensätze erstellt das bofrost* Data Warehouse jährlich. Würde man pro Datensatz eine Zeile auf ein DIN A4 großes Blatt bringen, wäre der Stapel rund drei Kilometer hoch. Dass bei einem solchen Großprojekt die Definition von Verfügbarkeit, Performanz und Service-Level-Agreements eine zentrale Rolle spielen, versteht sich von selbst.

