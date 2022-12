Ob Management-Literatur, Biographien, Science Fiction, Krimis oder Satire - auf dem Nachttisch der CIOs stapeln sich Bücher unterschiedlichster Genres. CIO-Magazin hat bei IT-Verantwortlichen nachgefragt, welche Bücher sie derzeit lesen und empfehlen können: Manche schwören auf Sach- und Ratgeberliteratur, andere wiederum lassen sich von Science Fiction oder Satire inspirieren oder entspannen sich bei Krimis.

"The Mind of the Leader"

Arlene Bühler, CIO der DB CargoDB Cargo, empfiehlt "The Mind of the Leader: Erfolgreich führen mit Mindfulness, Selflessness & Compassion" von Rasmus Hougaard und Jacqueline Carter. Die Autoren fordern Führungskräfte auf, in erster Linie Mensch zu sein, die Arbeitswelt reflektiert zu beobachten und wertschätzend mit Mitarbeitenden umzugehen. Dieses Buch beschreibt deutlich, dass Mitgefühl keineswegs sentimental, sondern inkrementell für den "People-First"-Ansatz ist und insgesamt zu einem größeren Geschäftserfolg führt.

"The Talent Code: Greatness Isn't Born. It's Grown"

Sinanudin OmerhodzicSinanudin Omerhodzic, CIO von Aldi NordAldi Nord, liest in letzter Zeit Bücher zu zwei unterschiedlichen Themengebieten: "Bei dem einen Fachgebiet handelt es sich darum, wie die unterschiedlichen Generationen X, Y und Z ihre Arbeitswelt wahrnehmen. Jede der Generationen hat unterschiedliche Ansprüche an die Arbeitswelt, wie zum Beispiel Jobsicherheit, Work-Life Balance oder Flexibilität. Ein Beispielbuch zu diesem Thema wäre: 'The Talent Code: Greatness isn't born. It's Grown' von Daniel Coyle."

"The Future Is Faster Than You Think"

Das andere Fachgebiet, zu dem Omerhodzic viel liest, beschäftigt sich mit der Technologie Organisation der Zukunft und dessen Aufbau: "Ziel wird sein, dass die Technologie Organisation Mehrwerte für das Business liefern muss, damit sie nicht austauschbar wird. Ein Beispielbuch zu diesem Thema wäre: 'The future is faster than you think: How converging technologies are transforming business, industries, and our lives' von Peter H. Diamandis und Steven Kotler."

"Haltung entscheidet"

Gerold Ohlendorf, Interims-CIO bei Hesse Lignal, schwört auf "Haltung entscheidet: FührungFührung und Unternehmenskultur zukunftsfähig gestalten" von Martin Permantier. Er sagt: "In der IT setzen wir uns mit dem modern Workplace auseinander. Private- und geschäftliche Tätigkeiten und Zeiträume vermischen sich." Es sei nicht mehr wichtig, von wo aus gearbeitet wird, sondern dass lösungsorientiert und kundenorientiert gearbeitet wird. Vor diesem Hintergrund sei Leadership-Branding, Marken- und Kulturentwicklung, Führung und Unternehmensentwicklung entscheidend. Ohlendorf: "Das - in Verbindung mit DigitalisierungDigitalisierung beziehungsweise dem Verantwortungsbereich IT - ist das Zukunftsthema. Ohne IT geht nichts mehr."

"Das Prinzip Verantwortung"

Bert Woschkeit, CIO von HermesHermes Germany, rät zu "Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation" von Hans Jonas. Das Buch ist zwar schon im Jahre 1979 erschienen, aber sei heute so aktuell wie damals. Woschkeit: "Es zeigt auf, dass einige moderne Technologien so grundsätzlich in das menschliche Leben eingreifen, dass klassische ethische Begriffe nicht mehr ausreichen. Dieses trifft auch auf die IT zu, zum Beispiel wenn wir mit künstlicher Intelligenz versuchen, das Leben von Menschen besser zu machen oder zu beeinflussen. Daher ist dieses Buch auch für CIOs relevant und lesenswert." Woschkeit warnt jedoch, es sei anspruchsvoll zu lesen und nichts für zwischendurch.

"ZERO - Sie wissen, was du tust"

Thomas ReitzThomas Reitz, Group CIO NORMA Group Holding, verschenkt gerne immer wieder ein Buch von 2016: "ZERO - Sie wissen, was du tust". Er sagt: "Dieser Real-Science-Thriller von Marc Elsberg fasziniert und fesselt mich, weil diese Story Fiktion und Realität zu gleich sein kann und einfach nur gnadenlos spannend geschrieben ist. Einmal begonnen, legt man das Buch gerade als ITler nicht mehr aus der Hand."

"What works"

Andrea Sturmfels, CIO der Direktion Deutschland, Helvetia Versicherungen, hat mit großem Interesse "What works: Wie Verhaltensdesign die Gleichstellung revolutionieren kann" von Iris Bohnet gelesen. Sturmfels findet es erstaunlich, dass 2022 noch ein großer Nachholbedarf bezüglich Gleichstellung im privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld besteht. Das Buch liefere viele bewährte Ansätze, deren Erfolg Iris Bohnet anhand zahlreicher Studien darstellt. Sturmfels: "Davon greife ich einige in meiner Führungsrolle als CIO auf, um Gender Equality by Design in der IT zu realisieren." Denn sie sieht eine große Gefahr: "Wir übersehen systematisch Talente, weil wir kein objektives Vorgehen zur Beurteilung haben."

"Flying Blind"

Lutz SeidenfadenLutz Seidenfaden, CIO von MTUMTU Aero Engines, hat mit großem Vergnügen "Flying Blind: The 737 MAX Tragedy and the Fall of Boeing" von Peter Robison gelesen. Das Buch zeigt, wie durch einen Kulturwandel ein brillantes und erfolgreiches Ingenieursunternehmen an die Wand gefahren wurde. Verlust des Kern-Know-Hows, Außendarstellung zählt mehr als Kompetenz sowie dubiose Machenschaften mit Regulierern. Verlust der Beurteilungskompetenz entlang der Wertschöpfungskette führte zu fatalen Fehlentscheidungen und blindem Vertrauen auf Externe. All das zusammen mit der Vernachlässigung der Qualifizierung von Mitarbeitern und Kunden führte in die Katastrophe. Seidenfadens Fazit: "Lässt sich hervorragend auf IT-Abteilungen im Kontext von Preisdiskussionen und Outsourcing übertragen und zeigt sehr schön auf, wie man es nicht machen sollte. Fesselnd geschrieben."

"Remote Inc."

Robert Ebner, IT-Chef der Ober Scharrer Gruppe, gefällt "Remote Inc.: How to Thrive at Work … Whereever You Are" von Robert C. Pozen und Alexandra Samuel. Er findet, dass das Buch die Sichtweise auf die aktuelle Arbeitswelt sehr gut analysiert: "Ich finde die Darstellung sehr zutreffend. Gleichzeitig gibt es gute Ansatzpunkte und Ideen für die eigene Gestaltung."

"Zone to Win" und "Peter I."

Andreas Plaul, CIO von Haufe, greift immer wieder gerne zu "Zone to Win: Organizing to Compete in an Age of Disruption" von Geoffrey A. Moore, "um die Positionierung der IT zu hinterfragen und am jeweiligen Business (Zone) auszurichten." Aus aktuellem Anlass stehe auch erneut die Biografie "Peter I." von Alexej Tolstoi auf seinem Nachttisch, um die historischen Linien vom Russland des 18. Jahrhunderts bis heute nachzuzeichnen.

"Amerika vor Kolumbus" und "Das Ziel"

Christoph Grewe-FranzeChristoph Grewe-Franze, CIO von Mercer International, empfiehlt "Amerika vor Kolumbus" von Charles C. Mann: "Ein Buch, das Weltbilder erschüttert und neue Sichtweisen eröffnet". Außerdem rät er zu "Das Ziel" von Eliyahu M. Goldratt und Jeff Cox: "Ein Roman über Prozessoptimierung. Das Buch zu meinem Thema, was soll ich mehr sagen."

"Utopien für Realisten"

Henry Widera, CIO & Mitglied des Management Boards der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), hat unlängst "Utopien für Realisten" von Rutger Bregman gelesen. Er findet: "Es ist ein leidenschaftlicher Appell, Dinge anders (neu) zu denken beziehungsweise Träume zu haben. Diese Vorstellungskraft kann auf die Businesswelt übertragen werden und den Anstoß für Veränderungen geben."

"12 Rules for Life"

Tobias Günthör, CIO von StadaStada Arzneimittel, empfiehlt "12 Rules for Life - Ordnung und Struktur in einer Chaotischen Welt" von Jordan B. Peterson. Er sagt: "Peterson zeigt durch reale Beispiele von der Vergangenheit, Gegenwart und durch ein 'pragmatisches' Regelwerk, wie man es selber in der Hand hat, ein erfülltes Leben zu erreichen. Die ständige Suche nach dem Glück oder der Vergleich mit anderen macht eigentlich keinen Sinn, sondern sollte durch das Streben nach einem erfüllten individuellen Leben (das Niederlagen sowie auch Gewinne als Ereignisse auf einem langen Weg definiert) ersetzt werden. Letztendlich kann man seine Umgebung nicht glücklich machen (und auch nicht anleiten im beruflichen Kontext), wenn man mit sich selber nicht im Reinen ist."

"The Phoenix Project"

Henning Bork, Vice President Digitalisation bei ASM Assembly Systems, kann zwei Bücher empfehlen. Zu "The Phoenix Project" von Gene Kim, Kevin Behr und George Spafford sagt er: "Dieses Buch ist aus meiner Sicht ein 'Must-read' für jeden aus der IT. Warum? Weil es zum einen auf sehr echt und teilweise beklemmende Sicht auf die Realität vieler IT-Abteilungen wirft, dabei aber in der Lage ist, Auswege und Ansätze zu zeigen wir man dies Stück für Stück verbessern kann."

"Hit Refresh"

Auch "Hit Refresh" vom Microsoft CEO Satya Nadella (mit Jill Tracie Nichols und Greg Shaw) hat Bork beeindruckt: "Dieses Buch finde ich besonders gut, da es den Umbau von Microsoft beschreibt und hierbei eine sehr motivierende und sehr kundenzentrierte Sicht aufbaut." Es zeige sehr gut, wie in großen Unternehmen insbesondere Veränderung über Kultur und Werte des Unternehmens erfolgen.

"Qualityland"

Auch die Bücher von Marc Uwe Kling kommen bei IT-Führungskräften gut an. René Heinz, CIO von Steinel, empfiehlt die Science-Fiction-Satire "Qualityland" und sagt: "Es ist sehr spannend zu sehen, wie sich die Zukunft und die Menschheit entwickeln beziehungsweise entwickeln werden."

"Die Känguru-Chroniken"

Christoph FrankChristoph Frank, Head of Process & Technology Solutions and Strategy bei der Logistics Group International (LGI), schwört auf das Hörbuch die "Känguru-Chroniken" von Marc Uwe Kling und seine drei Fortsetzungen: "Ich kann über die skurrilen Dialoge so herzlich lachen, dass es den Kopf für neue klare Gedanken frei macht."

"Stark in stürmischen Zeiten"

Tobias RenkTobias Renk, CIO von Mobene, hält viel von "Stark in stürmischen Zeiten: Die Kunst, sich selbst und andere zu führen" von Bodo Janssen und Anselm Grün: "Ich mag die menschenbezogene Leadership-Philosophie." Auch sei es voller wertvoller Tipps, wie man den eigenen Fokus finden und bewahren kann. Sein Fazit: "Ein bewundernswertes Buch von zwei bewundernswerten Menschen mit unterschiedlichen Lebensläufen und doch gemeinsamen Ein- and Ansichten."

"Müll"

Andreas Meyer-Falcke, Beauftragter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik (CIO), ist ein Fan von Wolf Haas und dem neuen Krimi "Müll". Er schwärmt: "Ich liebe den wunderbaren, völlig verdrehten Schreibstil des Wiener Autors. Ich brauche nur eine Zeile von Wolf Haas zu lesen und bin sofort raus aus der Blase meines CIO-Jobs. Zudem regt er mich zum Nachdenken an. Nicht selten finde ich hier Inspiration, um Dinge mal auf andere Art zu sehen und anzugehen. Und nicht zuletzt: Ich habe einige Jahre in Wien studiert. Die Beschreibung der Stadt in den Romanen von Haas weckt wunderbare Erinnerungen an eine tolle Zeit. Kostprobe gefällig? 'Beim Müll geht es ja immer um das Trennen. Darum sag ich, Müll beste Schule für das Denken. Weil du hast die Kategorien […] Weil ohne die klare Trennung kannst du jedes Recycling vergessen'."

"Schmerz der Stille"

Auch Wolfgang Nötzel, CIO der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR), ist ein Krimi-Fan und der Meinung, "Schmerz der Stille" von Béla Boltens ist "wahnsinnig gut und spannend geschrieben". Er sagt: "Es fällt schwer, dieses Buch aus der Hand zu legen, man wird in den Fall förmlich hineingezogen. Brillant - mehr geht nicht!"

"Drachenläufer"

Marcus HarrichMarcus Harrich, CIO von ams-OSRAM, hält große Stücke auf "Drachenläufer" von Khaled Hosseini. Das Buch handelt von der Geschichte zweier Freunde im Afghanistan der 1970er Jahre: "Es zeigt, wie die jeweiligen Lebenswege durch die unterschiedliche Herkunft vorgegeben sind und trotzdem innige Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen möglich ist. Das Buch beschreibt erschreckend realistisch, welche Schreckensherrschaften im 21. Jahrhundert in der sogenannten zivilisierten Welt noch immer möglich sind. Es zeigt, dass Demokratie, Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung, Religionsfreiheit etc. nach wie vor keine Selbstverständlichkeit sind. Die Themen Krieg, Gesetzlosigkeit, Flucht und Hunger sind leider aktueller denn je."

"10xDNA: Das Mindset der Zukunft"

Klaus StraubKlaus Straub, CIO des Nassauischen Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft, ist begeistert von "10xDNA: Das Mindset der Zukunft" von Frank Thelen. Ihn beeindrucken die Denk- und Handlungsimpulse des Autors, die Welt größer und nicht nur inkrementell zu denken, den rasanten technischen Fortschritt mit einzukalkulieren mit relevanten Lösungen zu verändern.

"Schlepperelektrik verstehen und reparieren"

Jakub PiotrowskiJakub Piotrowski, CIO und CDO der BLG Logistics Group, sagt, auf seinem Nachtisch lägen gerade zwei Bücher. Zum einen "Schlepperelektrik verstehen und reparieren" von Torsten Michaely: "Als Oldtimer-Liebhaber wollte ich mich schon lange mit den Grundlagen der Elektrik und Messtechnik auseinandersetzen. Besonders spannend finde ich die Auflistung und Funktionsweise der Schlepperelektrik, des benötigten Werkzeugs sowie die verschiedenen Schaltpläne."

"Innovationen in der Logistik"

Das andere Buch ist "Innovationen in der Logistik" von Marco Prüglmeier und Alexander Pinker. Piotrowski: "Die Autoren zeigen die vielen neuen Technologien und Zukunftstrends in der Logistik auf und welche Effekte erzielt werden können. Modernste IT- und Computertechnik, additive Fertigung und Cloud-Computing sind genauso Bestandteile moderner Logistikanlagen wie Autonomous Mobile Robots. Das Buch hat mich noch einmal in meiner Philosophie und auch in der BLG-IT-Strategie bestätigt und beweist, welchen Stellenwert die IT in der Logistik inzwischen hat."

"Factfulness"

Alexander DohmannAlexander Dohmann, ehemals CIO von Glasfaser Norwest, jetzt Enterprise Architect beim Distributor Phoenix Compact, nennt drei Bücher, die er empfehlen kann. Zum einen: "Factfulness: Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist" von Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund und Ola Rosling. Sein Fazit: "Ich habe mitgenommen, dass ich keine Entscheidungen vorschnell treffe, sondern die Lage selbstständig bewerte und entlang einer Zahlenbasis faktenbasiert entscheide. Außerdem bewerte ich bewusst, was eine Organisation leisten kann und überfrachte sie nicht mit Konzepten, die sie gegebenenfalls noch nicht umsetzen kann."

"Vertrauen führt"

Aus "Vertrauen führt" von Reinhard K. Sprenger habe Dohmann erkannt, dass er niemanden motivieren kann: "Ich kann nur alles dafür tun, dass ich niemanden demotiviere. Vertrauen ist ein starkes Band zwischen den Menschen."

"Das unendliche Spiel"

"Das unendliche Spiel: Strategien für dauerhaften Erfolg" von Simon Sinek hat ihm gezeigt, "dass es wichtig ist, dass unsere Arbeit sinnstiftend ist." Ein gerechter Grund, der ein übergeordnetes Ziel verfolgt, motiviere Menschen enorm. Dohmann: "Das darf aber nicht als Manipulation missverstanden werden, sondern auch als Möglichkeit, dass man den Sinn und Zweck der Unternehmen und ihre strategische Ausrichtung sinnstiftend auslegt."

Weitere Leseempfehlungen von CIOs: