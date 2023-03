Schon seit 2012 sammelt die CIO-Community im Rahmen der jährlichen Charity-Aktion Spendenkilometer zu Gunsten gemeinnütziger Initiativen. Mit wachsendem Erfolg und unter reger Beteiligung von CIOs und deren Teams.

Im vergangenen Jahr unterstützten mehr als 1.100 aktive Teilnehmer die Initiative und erzielten durch insgesamt 47.842 erlaufenen, erradelten und errollten Kilometern einen Spendenbetrag von mehr als 92.000 Euro. Ergänzt um Direktspenden kamen durch die Aktion über 100.000 Euro an Spenden für mehr Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und die digitale Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen.

Spendentopf füllen

Diese Messlatte wollen die Ausrichter der Aktion auch in diesem Jahr wieder reißen. "Unser Ziel ist es, an den überragenden Erfolg des Vorjahres anzuknüpfen und auch in diesem Jahr wieder nahe an eine sechsstellige Spendensumme zu kommen", sagt Stefan HuegelStefan Huegel, Vorsitzender des Kuratoriums der CIO Stiftung. "Hierbei hoffen wir auf die Unterstützung unserer Partner. Noch sind wir auf der Suche nach Unterstützern, um den Spendentopf der Aktion zu füllen".

Jeder erlaufene oder mit dem Rollstuhl errollte Kilometer wird mit 5 Euro vergütet, jeder erradelte Kilometer mit 1 Euro. Mit Acent, Senacor, q.beyond, Faktor D und Xerox sind bereits einige Sponsoren an Bord, weitere sind herzlich willkommen!

Mit dem CIO Charity Run&Bike werden Kinder und Jugendliche unterstützt, die einen erschwerten Zugang zu Bildungsmöglichkeiten haben - aus finanziellen oder sozialen Gründen. Jedes Jahr wählt das Kuratorium der CIO-Stiftung zwei Förderinitiativen als Nutznießer der Aktion, die sich der Förderungen der gesellschaftlichen und digitalen Teilhabe verschrieben haben.

In diesem Jahr werden zwei Organisationen unterstützt: Kinderhelden und Rheinflanke. Kinderhelden fördert jedes Jahr über 1.200 Kinder an Standorten in den Regionen Stuttgart, Rhein-Neckar, Rhein-Main, Hannover, Hamburg und München über Mentoring Programme für Schüler. Im Zentrum steht hierbei der Gedanke, Kinder mit schwierigen Startbedingungen individuell, gezielt und mit Freude durch ein qualitativ hochwertiges 1:1-Mentoring zu unterstützen.

Rheinflanke arbeitet seit 2006 daran, junge Menschen durch Sportangebote zu integrieren und zu fördern. Das Ziel ist die Verbesserung von Zukunftsperspektiven durch vielfältige, aufeinander aufbauende Angebote. Der Sport dient dabei als niederschwelliger Einstieg zur Kompetenzentwicklung sowie als Brücke zu individuellen Beratungs-und Unterstützungsangeboten.