Im Herbst hatte sich die Idee eines verteilten Spendenlaufes wie ein Lauffeuer in der CIO-Community verbreitet. Nachdem die ersten lauffreudigen CIOs wie Hanna Hennig von Siemens ihre zurückgelegten Kilometer und ihre aufmunternden Videoclips auf LinkedIn gepostet hatten, zündete der Funke der Begeisterung. Immer mehr IT-Mangerinnen und Ma­nager packten ihre Laufschuhe oder Walkingstöcke aus und machten sich auf den Weg. In etlichen Firmen fanden sich ganze Laufteams zusammen, die Kilometer für das große Ganze sammelten. Andere liefen gemeinsam mit ihrer Familie oder einem tierischen Begleiter.

Insgesamt gingen 352 aktive Läuferinnen und Läufer aus drei Kontinenten an den Start. Zwei Wochen später waren auf diese Weise 4.200 Kilometer oder 21.000 Euro Spenden für die Hilfsorganisation Off Road Kids zusammengekommen, weitere 11.000 Euro kamen als Direktspenden in den Topf.

Laufen und radeln für benachteiligte Jugendliche

Ein halbes Jahr danach stecken wir immer noch mitten in der Corona-Pandemie, die viele Menschen in Existenznöte bringt und zunehmend die Ausbildung und Zukunftschancen junger Menschen bedroht oder massiv einschränkt. Diesen will der CIO Charity Run & Bike 2021 helfen.

Die erlaufenen Kilometer und die Direktspenden werden Rock Your Life und ReDI School zugute kommen, kündigt Stefan HuegelStefan Huegel, Mitglied der IDG-Geschäftsleitung und Vorsitzender des Kurartoriums der CIO-Stiftung, an: "Diese beiden gemeinnützigen Organisationen bauen Brücken zwischen förderbedürftigen Schülerinnen, Studierenden und Unternehmen und schaffen damit persönliche wie berufliche Perspektiven jenseits von Corona schaffen."

Damit aber jeder erlaufene Kilometer mit fünf Euro beziehungsweise jeder mit dem Rad gefahrene Kilometer mit einem Euro aufgewogen werden kann, suchen IDG und die CIO-Stiftung Sponsoren. Den CIO Charity Run 2020 hatten die Unternehmen Rackspace, Tata Consultancy Services, Tech Mahindra und Acent zusammen mit IDG als Partner unterstützt, ein finanzielles Engagement war sogar noch während der beiden Laufwochen möglich.

Laufshirts für die ersten 500

"Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, mit dem CIO Charity Run und Bike ein wunderbares Zeichen der Solidarität in Zeiten der Distanz zu setzen", appelliert Projektleiterin Jessica Schmitz-Nellen an potenzielle Sponsoren. "Damit können wir virtuell alle zusammenhelfen und diejenigen unterstützen, die zu den Verlierern dieser Corona-Pandemie gehören." Wer Interesse an einem Sponsorship hat, kann sich gerne bei Schmitz-Nellen melden.

Die ersten 500 Laufwilligen, die sich unter www.cio-charity-run.de anmelden, erhalten wieder ein Laufshirt der CIO-Stiftung. Der Versand erfolgt in der Regel am Tag nach der Registrierung.