"Das Jahr 2020 ist für die IT gelaufen." Diese Ansicht ist aktuell in mittelständischen deutschen Unternehmen oft zu hören, ob offen ausgesprochen oder nur unterschwellig so wahrgenommen. Tatsächlich ist es verständlich, dass IT-Leiter unzufrieden damit sind, ihre Roadmap und wichtige Projekte nicht in der ursprünglich geplanten Geschwindigkeit umsetzen zu können - jenseits aller Einschränkungen, die die Pandemie ohnehin mit sich bringt. "Keep the lights on" und die Sicherstellung des laufenden IT-Betriebs haben Prio 1. Darüber hinaus aber frieren Unternehmen angesichts ungewisser Umsatzerwartungen Gelder für Innovationsprojekte ein, die keinen schnellen Wertbeitrag oder erlebbaren Kundennutzen bringen.