"Corona hat den Prozess der DigitalisierungDigitalisierung beschleunigt", sagt Dirk RamhorstDirk Ramhorst, CIO und CDO der Wacker Chemie AGWacker Chemie AG. Im Unternehmen gehe es jetzt weniger um "Ideation", also das Generieren neuer Ideen, sondern mehr um die Realisierung konkreter Vorhaben. Dazu gehören mehrere digitale Leuchtturmprojekte, die der ChemiekonzernChemiekonzern mit Hauptsitz in München angestoßen hat. So arbeitet Wacker beispielsweise an Predictive-Maintenance-Szenarien für Standardkomponenten wie Getriebe, Pumpen und Kompressoren, die in der Fertigung eingesetzt werden. In der Produktionssteuerung ("Advanced Process Control") setzt Ramhorst verstärkt auf AnalyticsAnalytics und Machine LearningMachine Learning, um Prozesse zu optimieren.

2017 stieß der CIO das Programm "Wacker Digital" an. Das langfristige Ziel: Innerhalb von zehn Jahren soll sich der Konzern zum digitalen Leader in der Chemieindustrie entwickelt haben. Die Initiative umfasst drei Kernbereiche:

Digitales Frontend: Hier geht es um alle marktzugewandten Themen, beispielsweise Kundenportale, Digital Commerce und neue Geschäftsmodelle.

Operations: Darunter fällt die Digitalisierung aller Prozesse und Workflows, einschließlich Forschung und Entwicklung.

Foundation: Damit sind die Grundlagen der digitalen Transformation gemeint. Dazu gehören nicht nur neue Technologien wie künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz (KI) und Data Analytics, sondern auch das Engagement aller Mitarbeiter.

Zum Bereich Foundation gehört auch das Teilprojekt "Digital Workplace", das 2019 abgeschlossen wurde. Die IT führte dabei unter anderem konzernweit Office 365Office 365 ein. In puncto CollaborationCollaboration setzt Ramhorst auf eine "Dual Vendor Strategy" und nutzt sowohl Webex von Cisco als auch Microsoft Teams. Den Umgang mit den neuen ToolsTools lernten die Mitarbeiter in Schulungen und über digitale Self-Service-Angebote.

2019 organisierte die IT dazu eine internationale Digitalisierungs-Roadshow. Ein Effekt der Collaboration-Systeme war schon lange vor Corona sichtbar, berichtet Ramhorst: "Es gab deutlich weniger Geschäftsreisen. Mit Beginn der Pandemie verstärkte sich dieser Trend."