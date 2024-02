"Als CIO-Community setzen wir uns seit vielen Jahren von Herzen und mit Verstand für digitale Bildungskompetenz und Mündigkeit ein," skizziert Karsten Kirsch, Vorstandsvorsitzender des IT-Executive Club, die Idee hinter dem ITEC Cares Award. Der Preis wird seit 2018 jährlich vergeben.

Insgesamt sieben Preise in den fünf Kategorien "Staatliches Engagement" und "Unternehmerisches Engagement" sowie "Gesellschaftliches Engagement" mit den Unterkategorien "Diversity" und "Region Hamburg" verlieh eine Jury.

In der Kategorie "Gesellschaftliches Engagement" wurden Platz eins bis drei vergeben. Die durch Förderer gesponserten Preise summieren sich auf insgesamt 25.000 Euro.

Staatliches und unternehmerisches Engagement

In der Kategorie "Staatliches Engagement" fiel die Wahl auf das "RoboLab" der Bücherhalle Hamburg. Mit dem Bücherei-Leihsystem können Interessierte Robotik-Baukästen und Mikro-Controller ausleihen.

Für "Unternehmerisches Engagement" wurde das Teilzeit-Bootcamp "Data Part-time" vom Hamburger Unternehmen neue fische ausgezeichnet. Die Bildungsinitiative richtet sich speziell an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sowie Menschen in Elternzeit. Sie soll die Teilnehmer schnell in den Arbeitsmarkt wiedereingliedern.

Gesellschaftliches Engagement

Den Preis in der Unterkategorie "Diversity" erhielt die Initiative ProTechnicale in Hamburg. Sie bietet jungen Frauen ein Programm, zur Studienorientierung und -vorbereitung. Es unterstützt sie zudem dabei, ihre Persönlichkeit zu stärken und ein Netzwerk aufzubauen. Das Fab Lab St. Pauli wurde in der Unterkategorie "Region Hamburg" ausgezeichnet. Das Projekt ist Teil eines weltweiten Netzwerks von mehr als 1.000 "Fabulous Laboratories", in denen Interessierte neue, computergesteuerte Technologien kennenlernen. Beide Awards sind mit einem Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro versehen.

Auf den dritten Platz in der Kategorie "Gesellschaftliches Engagement", dotiert mit 3.000 Euro Preisgeld, schaffte es das Projekt "MINT-FIRST LEGO League" aus Leipzig. Das Bildungsprogramm ermöglicht Schülerinnen und Schülern, altersgerecht in die Bereiche Forschung, Konstruktion und Programmierung einzusteigen und Ideen kreativ zu entwickeln.

Der zweite Platz und ein Preisgeld in Höhe von 6.000 Euro ging an Juuuport, eine digitale Aufklärungs- und Bildungsinitiative aus Hannover. Sie klärt Jugendliche über die negativen Seiten des Internets wie Cybermobbing und Mediensucht auf und berät sie auf Augenhöhe.

Der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis wurde der Gesellschaft für Informatik e.V. mit ihrem Projekt "Byte Challenge" verliehen. Die Vision, digitale Bildung flächendeckend für alle Lernenden, von der Grundschule an, in einer virtuellen Lernplattform kostenfrei zugänglich zu machen, überzeugte die Jury.

Carolin Neumann, Mitbegründerin & Projektleitung von Byte Challenge, beschreibt den Ansporn hinter der Initiative: "Digitale Bildung soll für alle Schülerinnen und Schülern kostenfrei zugänglich gemacht werden, denn Bildung geht uns alle an." sagt. Man lasse Kinder nicht auf die Straße laufen, ohne zu verstehen, wie der Verkehr läuft. Genauso sei es auch in der digitalen Welt. "Wir müssen unseren Kindern die Regeln im Internet an die Hand legen und Medienkompetenz unterrichten," so die Preisträgerin.

Sonderpreis

Außerplanmäßig hat die Award-Jury in diesem Jahr einen zusätzlichen Preis für besonders außergewöhnliches Engagement verliehen. "Mind the tech - Cyber, Crime, Gesellschaft" ist ein Podcast, der die dunklen Seiten der IT- und Tech-Welt beleuchtet, verständlich und zugänglich aufbereitet. In der Staffel "Wie rechts ist das Netz?" geben die beiden Macherinnen beispielsweise Einblicke in die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte von Rechtsextremismus im Internet.

CIO und COMPUTERWOCHE sind Kooperationspartner des ITEC Cares Award, gemeinsam mit den Veranstaltern der Hamburger IT-Strategietage, Hamburg@work | DigitalCluster.Hamburg und FAKTOR 3. Zu den Förderern der Initiative gehören iteratec, OTTO, SG vipion, The Interface Society (ThIS!), LRS Output Management, Hager Executive Consulting und Acent.