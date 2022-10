Databricks gilt zwar noch als Start-up, hat aber bereits weltweit mehr als 4.000 Mitarbeitende. Auch in Deutschland unterhält der Spezialist für die Datenanalyse mithilfe von künstlicher Intelligenz und eines "Data Lakehouse" eine Niederlassung - in München.

Eine Herausforderung für Databricks besteht darin, neue Beschäftigte möglichst reibungslos in das Unternehmen zu integrieren. Damit das gelingt, greift das Unternehmen auf die Cloud-Plattform Freshservice für das IT-Servicemanagement (ITSM) und Enterprise-Servicemanagement (ESM) von Freshworks zurück.

Anfragen schneller beantworten

"Da Databricks seine Belegschaft weltweit weiter ausbaut, ist eine erstklassige Mitarbeitererfahrung besonders wichtig", sagt Ian Kennedy, Director Corporate Engineering Helpdesk bei Databricks. "Freshworks bietet ein leistungsstarkes Tool, das es Mitarbeitenden in allen Abteilungen ermöglicht, mehr Aufgaben in kürzerer Zeit zu erledigen."

Die IT-Teams von Databricks nutzen Freshservice beispielsweise seit 2021, um Anfragen von Mitarbeitern zu Anwendungen und IT-Systemen automatisiert zu beantworten, Stichwort ITSM. Dadurch können sich die IT-Spezialisten auf wichtigere Aufgaben konzentrieren, etwa den Ausbau des Servicemanagements. Mitarbeiter wiederum erhalten schneller Hilfestellung bei gängigen Fragen, etwa zur Bedienung von Applikationen.

Ausweitung auf Human-Resources-Bereich

Mittlerweile setzen weitere Bereiche Freshservice ein, etwa für die Verwaltung von Enterprise Services. Dazu zählt die Human-Resources-Abteilung. Sie verwendet die Plattform beispielsweise dazu, die Verarbeitung von Dokumenten für neue Kollegen zu automatisieren und zu beschleunigen. Das verringert den Verwaltungsaufwand, der bei solchen Prozessen anfällt und erhöht die Zufriedenheit der neuen Beschäftigten. Den HR-Spezialisten bleibt zudem mehr Zeit, um die Suche nach neuen Kollegen zu intensivieren.

"Databricks ist ein Paradebeispiel dafür, wie leistungsfähig einfach zu bedienende Software ist. Sie verbessert die Nutzererfahrung der Teams und hilft Unternehmen dabei, ihre Ziele umzusetzen", sagt Pradeep Rathinam, Chief Customer Officer bei Freshworks. Seiner Einschätzung nach setzen viele Unternehmen auf zu komplexe Software, deren Management viel Zeit und Geld kostet. Mithilfe von Lösungen wie Freshservice sei es dagegen möglich, Anfragen (Tickets) von Mitarbeitern, um fast ein Viertel schneller zu beantworten.

Databricks | Software-Entwicklung; Data-Analytics-Plattform

Branchen: IT

Use Case: Automatisierung von Prozessen in den Bereichen IT-Servicemanagement und Enterprise-Servicemanagement

Lösung: Nutzung der ITSM- und ESM-Plattform Freshservice von Freshworks

Partner: Freshworks