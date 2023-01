Der weiterhin angespannte IT-Stellenmarkt veranlasst Unternehmen dazu, noch mehr zu tun, um Top-Talente für die wichtigsten Positionen zu gewinnen. Die gesuchten Qualifikationen reichen vom Umgang mit Daten bis hin zur Sicherheit, so der IT-Gehaltsbericht 2023 von Robert Half Technology. Die Studie gibt auch Aufschluss über die Durchschnittsgehälter in den USA für die einzelnen Positionen und Erfahrungsstufen.

Dem Bericht zufolge ist die Personalbeschaffung in der Tech-Branche weiterhin ein heißes Eisen. Von den Befragten gaben 56 Prozent an, dass sie im kommenden Jahr neue Stellen besetzen wollen, und 39 Prozent wollen frei werdende Stellen neu besetzen. Dabei räumten 86 Prozent der Technologiemanager jedoch ein, dass es schwierig ist, qualifizierte Fachkräfte in den Bereichen Software- und Anwendungsentwicklung, Automatisierung von Prozessen sowie Cloud-Architektur und -Betrieb zu finden.

Auch wenn sich viele Faktoren auf das Einstiegsgehalt für eine bestimmte Stelle auswirken, darunter etwa der Wettbewerb, der Standort, die Unternehmenskultur und das Budget, gibt es doch einige Dinge, auf die CIOs achten können, um sicherzustellen, dass Sie die gewünschten Talente finden. Im Folgenden finden Sie IT-Profile, die im Jahr 2023 besonders gefragt sein werden. Hinzu kommen Fähigkeiten und Erfahrungen, auf die Sie bei der Einstellung achten sollten, sowie das Durchschnittsgehalt in den USA, das gezahlt wird, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die 10 gefragtesten IT-Jobs 2023 und wie sie bezahlt werden

Cloud Engineer Wenig / keine Erfahrung $102,500 Durchschnittliche Erfahrung in der Position $122,750 Überdurchschnittliche Erfahrung in der Position $143,750 Datenbank-Entwickler $105,000 $127,250 $144,250 DevOps Engineer $108,250 $133,750 $157,500 Front-End-Entwickler $81,250 $98,500 $117,250 Helpdesk und Desktop Support $38,250 (tier 1); $44,750 (tier 2); $54,250 (tier 3) $46,250 (tier 1); $54,500 (tier 2); $65,750 (tier 3) $51,500 (tier 1); $61,000 (tier 2); $77,750 (tier 3) Netzwerk-Administrator $82,500 $101,000 $118,500 Netzwerk-Security Engineer $112,500 $135,750 $158,750 Software-Entwickler $103,250 $126,500 $148,000 Software Engineer $106,500 $127,000 $149,750 System-Security-Manager $134,250 $164,250 $194,250

Cloud Engineer

Cloud-Ingenieure sind für die Überwachung der Cloud-basierten Systeme eines Unternehmens, die Entwicklung und Implementierung von Cloud-Anwendungen und die Migration bestehender Anwendungen in die Cloud verantwortlich. Diese Kandidaten sollten Erfahrung mit der Fehlersuche in Cloud-Stacks, der Sicherung von Anwendungen in der Cloud und der Erstellung cloudbasierter Lösungen haben. Darüber hinaus sind Erfahrungen bei der Fehlerbehebung, analytische Fähigkeiten und Kenntnisse über SysOps, Azure, AWS, GCP und CI/CD-Systeme gefragt. Natürlich sind auch Soft Skills wie ausgeprägte Kommunikations-, Kooperations- und Kunden-Management-Fähigkeiten erforderlich. Halten Sie Ausschau nach Kandidaten mit Zertifizierungen wie AWS Certified Cloud Practitioner, Google Cloud Professional und Microsoft Certified: Azure Fundamentals.

Fähigkeiten und Erfahrungen, auf die Sie achten sollten:

Erfahrung mit der Identifizierung und Implementierung optimaler Cloud-Lösungen

Kenntnisse von Cloud-Plattformen wie AWS, Azure und GCP

Programmierkenntnisse in Sprachen wie Python, Java und R

Verständnis von DevOps, APIs und Web Services

Datenbank-Entwickler

Datenbank-Entwickler sind verantwortlich für die Entwicklung und Wartung neuer Database Server, die Ermittlung des geschäftlichen Bedarfs zum besseren Verständnis der technologischen Anforderungen sowie die Fehlerbehebung bei Servern. Diese Kandidaten müssen in der Fehlerbehebung bei Datenbanken, dem Verständnis von Best Practices und der Identifizierung von Front-End-Benutzeranforderungen erfahren sein. Datenbank-Entwickler sollten zudem Erfahrung mit NoSQL-Datenbanken, Oracle Database, Big-Data-Infrastrukturen und Big-Data-Engines wie Hadoop haben.

Fähigkeiten und Erfahrungen, auf die Sie achten sollten:

Fähigkeit, Datenbanksysteme auf der Grundlage von Benutzeranforderungen zu entwerfen

Erfahrung mit dem Schreiben von SQL-Code

Kompetenzen in der Verwaltung, Entwicklung und Wartung neuer Server

Kenntnisse von NoSQL-Datenbanken, Oracle-Datenbanken, Big-Data-Infrastrukturen, Hadoop oder anderen Big-Data-Engines, dem .NET-Framework, HTML, JavaScript und PHP

DevOps Engineer

DevOps-Ingenieure entwickeln und verbessern IT-Systeme und arbeiten als Vermittler für Entwicklungsteams, um den Flow zwischen Programmierung und Technik zu gewährleisten. Diese Funktion ist für die Verbesserung und Wartung der IT- und Cloud-Infrastruktur von entscheidender Bedeutung und steigert letztlich die Produktivität des Unternehmens. DevOps-Ingenieure müssen in der Lage sein, automatisierte Anwendungen einzusetzen, Anwendungen zu warten und die potenziellen Risiken und Vorteile neuer Software und Systeme zu ermitteln. Für diese Aufgabe sind Erfahrungen mit Automatisierung, Bereitstellung von Infrastruktur und Entwicklung von Diensten auf Cloud-Plattformen wie AWS erforderlich. Zu den Zertifizierungen, auf die Sie achten sollten, gehören der Docker Certified Associate (DCA), Certified Kubernetes Administrator (CKA), AWS Certified DevOps Engineer und Microsoft Azure DevOps Engineer Expert.

Fähigkeiten und Erfahrungen, auf die Sie achten sollten:

Kenntnisse von Programmiersprachen, einschließlich C++, Java, Perl, Python und Ruby

Verständnis für agile Methoden der Software-Entwicklung

Fähigkeit zur Implementierung von und zur Arbeit mit IT-Automatisierungs-Tools wie Ansible, Chef, Puppet oder SaltStack

Analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz und Fähigkeit zur Zusammenarbeit

Front-End-Entwickler

Front-End-Entwickler sind für die Codierung, das Design, die Wartung und die Bearbeitung von Web- und Mobilanwendungen verantwortlich. Diese Rolle erfordert die Fähigkeit, Web- und Mobilanwendungen mit Schwerpunkt auf Benutzererfahrung, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu entwickeln. Gefragt ist eine ausgeprägte Fähigkeit zum komplexen Projektmanagement und zum Jonglieren mit Designanforderungen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass das Endprodukt skalierbar, wartbar und effizient ist. Front-End-Entwickler schreiben und analysieren Code, debuggen Anwendungen und haben ein gutes Verständnis von Datenbanken und Netzwerken.

Fähigkeiten und Erfahrungen, auf die Sie achten sollten:

Kenntnisse und Erfahrung mit Tools wie CSS, Sass, JavaScript und jQuery

Fähigkeit, Web- und Mobilanwendungen zu erstellen und zu verwalten

Vertiefte Kenntnisse der Codierung und der Funktionalität von Websites

Kreatives Denken und Kommunikationsfähigkeit

Helpdesk, Level 2 und Level 3

Für Organisationen mit Kundenkontakt ist der Helpdesk ein wichtiger Bestandteil des effizienten Geschäftsbetriebs. Als erste Verteidigungslinie für die Fehlerbehebung müssen Helpdesk-Mitarbeiter über die richtigen technischen und sozialen Fähigkeiten verfügen. Robert Half Technology unterteilt die Rolle des Helpdesk-Technikers in drei Stufen, zudem können Stellenbeschreibung und Anforderungen je nach Unternehmen sehr unterschiedlich ausfallen.

Fähigkeiten und Erfahrungen, auf die Sie achten sollten:

Stufe 1: Einstiegspositionen, für die weniger als zwei Jahre Erfahrung, ein Hochschulabschluss oder ein Studium an einer technischen Hochschule erforderlich sind

Stufe 2: Erfahrene Positionen, die zwei bis vier Jahre Erfahrung, einen zweijährigen oder Bachelor-Abschluss und einschlägige Berufserfahrung erfordern

Stufe 3: Qualifizierte Positionen, die vier oder mehr Jahre Erfahrung in einer Helpdesk-Umgebung, einen Bachelor-Abschluss in einem verwandten Bereich und professionelle Zertifizierungen erfordern

Netzwerk- und System-Administrator

Admins sind für den täglichen Betrieb von Computernetzwerken im Unternehmen verantwortlich. Diese IT-Profis haben in der Regel einen Bachelor-Abschluss in Informatik und sollten sich mit LAN/WAN-Protokollen, Software und Hardware auskennen. In dieser Position wird viel Zeit mit der Fehlersuche verbracht, daher müssen Netzwerk- und System-Administratoren in der Regel für Notfälle oder Ausfälle einsatzbereit sein. Worauf Sie bei der Erfahrung achten müssen, hängt davon ab, wie umfangreich Ihre Netzwerkanforderungen sind, aber es gibt bestimmte Fähigkeiten und Zertifizierungen, die Ihnen helfen können, die am besten qualifizierten Mitarbeiter zu finden.

Fähigkeiten und Erfahrungen, auf die Sie achten sollten:

Fähigkeiten zur Fehlersuche und Kommunikation

Analytische und diagnostische Fähigkeiten

Bereitschaft, nach Feierabend auf Abruf bereitzustehen

Professionelle Zertifizierungen

Netzwerk-Security Engineer

Netzwerksicherheitsingenieure haben die Aufgabe, die WAN-, LAN- und Server-Architektur eines Unternehmens einzurichten und zu warten. Diese IT-Profis tragen dazu bei, das Unternehmen in Sachen Netzwerksicherheit auf den richtigen Weg zu bringen, indem sie die Sicherheitsrichtlinien durchsetzen, die allgemeine Einhaltung der Vorschriften sicherstellen und externe Sicherheitsprüfungen und -empfehlungen verwalten. Die Rolle erfordert die Implementierung und Verwaltung von Netzwerksicherheitshardware und -software, die Entwicklung von Sicherheitsrichtlinien und deren Vermittlung an das Unternehmen sowie ein Auge für neue Trends bei Netzwerksicherheitstechnologien. Kandidaten sollten über mindestens fünf Jahre Erfahrung mit der Installation, Überwachung und Wartung von Netzwerksicherheitslösungen verfügen.

Fähigkeiten und Erfahrungen, auf die Sie achten sollten:

Analytische Fähigkeiten zur Bewertung von Netzwerksicherheitsanforderungen

Fähigkeit, Hardware und Software zu entwerfen, zu integrieren und zu installieren

Kenntnisse in der Wartung von Firewalls, Risikoerkennungssystemen und anderen Sicherheitssystemen

Erfahrung im Testen, Überwachen und Beheben von Fehlern bei Netzwerksicherheitssystemen

Software-Entwickler

Softwareentwickler sind für das Entwerfen, Entwickeln, Installieren, Testen und Warten von Softwaresystemen zuständig. Die Tätigkeit erfordert das Kodieren, Entwerfen und Erstellen von Anwendungen, Websites oder mobilen Apps und die Arbeit mit verschiedenen Programmiersprachen wie C#, C++, HTML, Java, Microsoft .NET und SQL Server. Entwickler müssen in der Lage sein, Kundenanforderungen zu verstehen und Empfehlungen zur Verbesserung von Web-, Software- und mobilen Anwendungen zu geben, um sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen.

Fähigkeiten und Erfahrungen, auf die Sie achten sollten:

Kenntnisse in mehreren Programmiersprachen

Analytische und technische Fähigkeiten

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten

Bachelor-Abschluss in Informatik

Vergleichbarer Abschluss mit Zertifizierungen, Bootcamps und früherer Berufserfahrung

Software Engineer

Software-Ingenieure sind für den Entwurf und die Erstellung von Software-Programmen und -Anwendungen zuständig, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen. Diese Rolle erfordert Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, in einer Teamumgebung zu arbeiten. Software-Ingenieure haben die Aufgabe, qualitativ hochwertigen Quellcode zu erstellen, der gut dokumentiert und organisiert ist, und sie arbeiten eng mit der Qualitätssicherung zusammen, um sicherzustellen, dass die Software ordnungsgemäß getestet wird.

Fähigkeiten und Erfahrungen, auf die Sie achten sollten:

Programmiersprachen, einschließlich C#, C++ und Java

Erfahrung mit dem .NET Framework

Fähigkeit zur teamübergreifenden Zusammenarbeit bei der Prüfung der Hardware- und Softwareintegration

Erstellung von Dokumentation für Softwarespezifikationen

System-Security-Manager

Ein Systemsicherheits-Manager (aka ISO oder CISO) ist für das Management und die Leitung eines Teams von Sicherheitsadministratoren, Analysten und anderen IT-Fachleuten verantwortlich, mit dem Ziel, die gesamte IT-Sicherheit des Unternehmens zu beaufsichtigen. Für diese Position sind in der Regel ein Bachelor-Abschluss in Wirtschaftsinformatik und fünf oder mehr Jahre Erfahrung im Bereich System- und Netzwerksicherheit erforderlich; eventuell ist auch Management-Erfahrung gefragt. Bei der Einstellung für diese Position sollten Sie auf Kandidaten achten, die die Zertifizierungen Certified Information Systems Security Professional (CISSP) und CompTIA Security+ vorweisen können.

Fähigkeiten und Erfahrungen, auf die Sie achten sollten:

Führungs- und Trainingskompetenzen

Erfahrung mit komplexen Verträgen und deren Einhaltung

Erfahrung im Erkennen und Vorhersagen von Sicherheitsbedrohungen

Fähigkeit zur Durchführung von Sicherheitsaudits und zur Reaktion auf Einbrüche in Netzwerke oder Systeme

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer Schwesterpublikation cio.com