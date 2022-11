PorschePorsche Digital, die Digitaleinheit des Stuttgarter Sportwagenherstellers, hat sich über die Risikokapital-Sparte Porsche Ventures bereits an fünf Technologiefirmen in Tel Aviv beteiligt. Mit Valence Security kam nun ein weiteres Startup hinzu.

Die Plattform von Valence reduziert Risiken, die durch den Einsatz von Software-as-a-Service entstehen. Nach Angaben des Unternehmens nutzen größere Firmen im Durchschnitt 1.500 SaaS-Anwendungen und 900 Integrationen. Ein beträchtlicher Teil davon kommt zum Einsatz, ohne dass zuvor eine Überprüfung unter dem Aspekt IT-Sicherheit erfolgte. Dazu zählen ein Check der Zugriffsrechte, der Nutzerprivilegien sowie der Authentifizierungsverfahren. Valence Security analysiert die gesamte SaaS-"Lieferkette" von Unternehmen auf potenzielle Gefahren hin und beseitigt diese.

Investitionen in Standort Tel Aviv

"In Tel Aviv arbeiten wir seit einigen Jahren erfolgreich mit verschiedenen Akteuren zusammen und bauen unser Portfolio auch in Zukunft weiter aus", sagt Mattias Ulbrich, CEO der Porsche Digital GmbH. Das Unternehmen wolle weltweit die besten IT-Spezialisten gewinnen und investiere aus diesem Grund in den Standort Tel Aviv.

In Israel ist in den vergangenen Jahren eine Reihe von IT-Sicherheitsunternehmen entstanden. Zu den bekanntesten zählt Check Point Software, zu den vielversprechendsten der Newcomer Salt Security, ein Spezialist für die Absicherung von Programmierschnittstellen (APIs). Der Wert von Salt Security wird mittlerweile auf 1,4 Milliarden Dollar taxiert.

Cyber-Angriffe auf Fahrzeuge nehmen zu

Dass Cyber-Security für Automobilhersteller wie Porsche immer wichtiger wird, belegt die Studie "Global Automotive Cyber Security Management System (CSMS) Survey 2022" des Beratungsunternehmens PwC. Ihr zufolge gehen alle der befragten Experten von Automobilfirmen und deren Zulieferunternehmen davon aus, dass Cyber-Attacken auf Fahrzeuge und das gesamte Ökosystem in Automobilbereich drastisch zunehmen werden.

Ansatzpunkt für solche Angriffe sind vor allem Schnittstellen für den Fernzugriff (Remote Access), OEM-Software und Updates der Fahrzeugsoftware. Hinzu kommen unzureichend geschützte Prozesse, Services und Infrastrukturkomponenten bei OEM-Unternehmen und Zulieferfirmen.

Laut der Studie wird ein Drittel der SicherheitslückenSicherheitslücken erst nach Beginn der Produktion eines Fahrzeugs entdeckt, trotz der umfassenden Tests der Hersteller. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass Porsche seine Aktivitäten im Bereich Cyber-Security ausbauen möchte.

Porsche | IT-Sicherheit

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: Schutz vor Cyber-Attacken über SaaS-Lösungen

Lösung: Automatisierte Analyse und Absicherung von SaaS-Supply-Chains

Partner: Valence Security