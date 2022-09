Vom Hersteller von Druckmaschinen hat sich die Heidelberger Druckmaschinen AGHeidelberger Druckmaschinen AG (HDM) zu einem Anbieter von Digitalisierungslösungen für den Verpackungs- und Werbedruck entwickelt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Systemlösungen für Maschinen, Software, Verbrauchsgüter und Services.

Kunden von HDM haben die Möglichkeit, diese Lösungen über Online-Shops zu ordern. Bislang erfolgte das über ein System, das stark auf den Business-to-Consumer-Bereich (B2C) zugeschnitten war, nicht auf Geschäftskunden (B2B). Deshalb entschloss sich HDM, mit Unterstützung der Digitalagentur dotSource die Umstellung auf eine Cloud-basierteCloud-basierte B2B-Lösung zu wagen: die Salesforce B2B Commerce Cloud.

Eine Plattform für mehrere Service

Für die Plattform von Salesforce sprach, dass HDM weitere Lösungen des US-Unternehmens nutzt, etwa dessen CRM-System. Die B2B Commerce Cloud löste zwei separate Magento-Shop-Systeme ab, die unterschiedliche Länder abdeckten. Nun läuft der Online-Handel von HDM über eine zentrale Plattform.

Dennoch haben die E-CommerceE-Commerce-Verantwortlichen in den Ländergesellschaften des Unternehmens die Möglichkeit, länderspezifische Angebote in den Shops zu platzieren. Dank eines Custom-Content-Creators von dotSource können die Fachleute dabei Slider und andere UX-Elemente so gestalten, dass sie den Corporate-Design-Vorgaben von HDM entsprechen.

Suchfunktion für 50.000 Produkte

Um die Suche nach Produkten zu vereinfachen, band dotSource das Search-Tool Coveo ein. Dadurch können Nutzer den Katalog mit 50.000 Lösungen auf komfortable Weise durchsuchen. Deutlich übersichtlicher als zuvor lassen sich außerdem Produktfamilien und kundenspezifische Bestelllisten präsentieren. Sie berücksichtigen Details wie die Vertragskonditionen, die für bestimmte Kunden gelten.

Eine Schnittstelle stellt die Verbindung zum PIM-System (Product Information Management) und der Integrationsplattform SAP CPI (Cloud Platform Integration) her. Der Grund: Der B2B-Shop enthält kundenspezifische Preise. Deren Komplexität in Bezug auf Listenpreise und Bestellungen erfordert eine Berechnung mit SAP.

Gute Kooperation bei komplexem Projekt

Claudia Jung, Head of Digital Ecosystems bei HDM, ist mit dem Resultat zufrieden, vor allem mit der Kooperation mit dotSource: "Die Kolleginnen und Kollegen von dotSource sind nicht bloß ein Dienstleistungspartner, sondern mittlerweile ein Teil unseres Teams. Daraus ergibt sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und exzellente Koordination in diesem hoch komplexen ProjektProjekt."

Heidelberger Druckmaschinen AG | B2B- und CRM-Plattform

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: Umstellung des Online-Shopsystems auf Cloud-basierte B2B-Lösung

Lösung: Implementierung der Salesforce B2B Commerce Cloud für B2B-Shops; Nutzung von Salesforce Service Cloud als CRM-System

Partner: dotSource; Salesforce