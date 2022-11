Die Geva Group GmbH mit Hauptsitz in Aachen ist einer der führenden Zahlungsdienstleister in Europa, mit Niederlassungen in Deutschland, Luxemburg und Belgien. Zu den Kunden des Unternehmens zählen Banken, Zahlungsdienstleister und Unternehmen, etwa Automobilhersteller. Sie können die Geschäfts- und Zahlungsabläufe über die Plattform der Geva Group laufen lassen.

Höchste Priorität haben dabei die Sicherheit, der DatenschutzDatenschutz und die Einhaltung regulatorischer Standards. Zu diesen Vorgaben zählen die EU-Datenschutzgrundverordnung und Auflagen der Bafin. Zahlungsdienstleister müssen außerdem berücksichtigen, dass durch neue digitale Ökosysteme und die DigitalisierungDigitalisierung das Geschäft von Banken, Finanzierern und Behörden komplexer wird. Um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein, setzt die Geva Group auf die CloudCloud.

Cloud als Basis für Expansion

Das Unternehmen migriert seine elektronische Zahlungsplattform in die Cloud von IBMIBM. Dies erlaubt es dem Zahlungsdienstleister, flexibel zu agieren, ohne Abstriche bezüglich der Sicherheit. "Das Cloud-Angebot von IBM vereint aus unserer Sicht zwei wichtige Kriterien: Einerseits ist es offen, also nicht an einen bestimmten Anbieter gebunden, und andererseits wird die Cloud in Deutschland gehostet", sagt Sadri Syla, Geschäftsführer der Geva Group.

Das System des Zahlungsdienstleisters wird in zwei gespiegelten IBM-Cloud-Rechenzentren in Frankfurt am Main betrieben. So ist es möglich, Lieferketten aktiv zu halten und zuverlässige Zahlungsabläufe zu gewährleisten. Außerdem sprach eine weitere Funktion für die Cloud von IBM: das Prinzip "Keep Your Own Key" beim Schlüsselmanagement. Dadurch haben Nutzer die Kontrolle über die Schlüssel, die sie für die Absicherung ihrer Daten gegen unberechtigte Zugriffe verwenden.

Innovative Lösungen umsetzen

Die Cloud-Lösung von IBM unterstützt Softwareprodukte, welche die Geva Group für den Zahlungsverkehr, Banking-Portale oder Swift-Services anbietet. "Unsere Kunden benötigen dafür keine eigene Infrastruktur oder spezielles Know-how", betont Sadri Syla. Mit den cloudbasierten Angeboten können sie beispielsweise Shop-Lösungen realisieren und die technische Anbindung an das ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway) durchführen, das Zugangsportal zur Finanzmarktinfrastruktur des Eurosystems.

Die Geva Group wiederum kann die Skalierungsvorteile der Cloud-Infrastruktur nutzen und Sicherheitsanforderungen umsetzen. Zugleich ist die flexible IT die Basis für innovative Angebote wie Instant Payment, die künftig das Wachstum unterstützen sollen.

Geva Group GmbH | Cloud

Branche: FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen

Use Case: Skalierbare und sichere Plattform für den Zahlungsverkehr

Lösung: Verlagerung der Zahlungsplattform in die Cloud von IBM

Partner: IBM